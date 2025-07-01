Trump'tan 'Timsah Alcatraz' Tesisine Ziyaret - Son Dakika
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Trump'tan 'Timsah Alcatraz' Tesisine Ziyaret

01.07.2025 22:18
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Trump, Florida'daki düzensiz göçmenler için inşa edilen 'Timsah Alcatraz' tesisini inceledi.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki doğal vahşi yaşam alanı Everglades'te inşa edilen ve düzensiz göçmenlerin tutulacağı tutukevine benzer tesislerin Louisiana ve Alabama başta olmak üzere Cumhuriyetçi eyaletlerde de açılacağını söyledi.

Trump, "Timsah Alcatraz" olarak adlandırılan Florida'daki düzensiz göçmenler için yapılan 5 bin yataklı yeni tutukevini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yanında İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve Florida Valisi Ron DeSantis ile birlikte tesisi gezen Trump, burada görev yapacak çalışanlara konuştu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Trump, "Timsah Alcatraz" olarak adlandırılan tesisin yakında "en tehlikeli göçmenlerden bazılarını" barındıracağını belirterek, "Bu tesis her yönden 10 mil (16 km) uzunluğunda tehlikeli bataklıklarla çevrili ve buradan tek çıkış yolu gerçekten sınır dışı edilmek." diye konuştu.

Florida eyaleti dışındaki benzeri tesislere ihtiyaç olup olmadığı sorusuna Trump, "Louisiana ve Alabama başta olmak üzere diğer Cumhuriyetçi yönetimlerdeki kırmızı eyaletler de bunu yapıyor. Ne yazık ki Demokrat eyaletler güvenlik ve polislik konusunda pek başarılı değiller." şeklinde yanıt verdi.

Trump, "Timsah Alcatraz" benzeri devasa göçmen tutukevi tesislerini "birçok eyalette görmek istediklerini" belirterek, bunların "bir noktada uzun süre tutulacak bir sisteme dönüşebileceğini" ve inşa edilmesi yıllar süren ve çok para harcanan hapishanelerden çok farklı olmadığını söyledi.

Açıklamalarında zaman zaman eski Başkan Joe Biden'ın göçmenlik politikalarını eleştiren Trump, düzensiz göçmenlerin her bir ABD'li vergi mükellefine 70 bin dolara mal olduğunu ifade etti.

Trump, bir gazetecinin, Demokrat Parti New York Belediye Başkanlığı ön seçimlerini kazanan Zohran Mamdani'nin Göçmenlik ve Sınır Muhafaza (ICE) görevlileri ile çalışmaması durumunda ne yapacağı sorusuna da "Onu tutuklamak zorunda kalırız. Bu ülkede bir komüniste ihtiyacımız yok ama olursa da ulus adına onu çok dikkatli şekilde izlerim." diye cevap verdi.

Trump tesisi ziyaret ederken, dışarıda bir grup protestocu "Toplama kampına hayır" ve "Çevreye zarar verilmesin" yazılı döviz ve pankartlarla gösteri yaptı.

Eyaletin doğal yaşam alanı olarak bilinen Everglade bölgesinde bulunan Dade-Collier Eğitim ve Geçiş Havaalanı üzerine inşa edilen "Timsah Alcatraz" tutukevi tesisinde 1000'den fazla güvenlik görevlisi çalışacak.

Tel örgülerle bölümlere ayrılmış büyük koğuşlarda çift katlı ranzalar şeklinde 5 bin yatak kapasitesi bulunan tesisin Florida'ya yıllık maliyetinin 450 milyon dolar olacağı ve bu paranın bir kısmının Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) Barınak ve Hizmetler Programı'ndan karşılanacağı belirtiliyor.

"Yaptırımları kaldırmasaydım, Suriye'nin şansı olmayacaktı"

ABD Başkanı Trump, tutukevini ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin diğer sorularını da yanıtladı.

Dün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılmasıyla ilgili soruya Trump, "Yaptırımları kaldırdım çünkü bunu yapmasaydım, Suriye'nin şansı olmayacaktı, şu an bir şansı var." diye konuştu.

Suriye halkının "çok çalışkan ve zeki" olduğunu söyleyen Trump, "Yaptırımları kaldırdım. Şok oldular ama çok da minnettarlar. Yaptırımları kaldırmakla onlara hayatta kalma şansı veriyoruz. Kaldırmasaydık işe yaramazdı." ifadelerini kullandı.

Trump, sorular üzerine gelecek hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlayacağını tekrarlayarak, İran'ın nükleer tesislerinin "yok edilmesi" nedeniyle "kutlama" yapacaklarını söyledi.

Netanyahu'nun kendisi gibi "savaşları bitirmek istediğini" savunan Trump, "İran'dan ne istersek onu alacağız. Biliyorsunuz, şu anda çok büyük yaptırımları var. Yaptırımlarla mücadele ederek bir şey yapmaları onlar için çok zor olacak. Onlarla anlaşabileceğimiz ve ülkelerini yeniden inşa edebilecekleri bir zamanın gelmesini dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

Trump, Florida'ya ziyaret için sabah Beyaz Saray'dan ayrılırken de gazetecilere, Netanyahu'nun gelecek haftaki ziyaretinde, Gazze ve esirleri konuşacaklarını aktarmış, Gazze'de ateşkes için "Yakında olmasını umuyoruz ve gelecek hafta olmasını bekliyoruz. Esirleri geri getirmek istiyoruz." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Louisiana, Güvenlik, Politika, Alabama, Florida, Güncel, Göçmen, Çevre, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan 'Timsah Alcatraz' Tesisine Ziyaret - Son Dakika

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