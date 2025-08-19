Trump'tan Ukrayna Açıklaması: NATO'ya Girmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan Ukrayna Açıklaması: NATO'ya Girmeyecek

19.08.2025 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğini yineleyerek, barış için esneklik çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda barış sürecine ilişkin Ukrayna'nın "asla NATO'nun parçası olmayacağını yineledi.

Fox News'e konuşan Trump, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya dair yaptıkları görüşmeye dair değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Zelenskiy'ye ilişkin şaşırdığı konulara dair soruya, "Belki düşündüğümden daha iyi anlaşmaları olabilir." yanıtını verdi.

Avrupalı liderlerin ABD'ye saygı duyduğunu, bir yıl önce durumun böyle olmadığını belirterek Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek istediklerini yineleyen Trump, Putin ve Zelenskiy'nin olası görüşmesine ilişkin, "Önce bir ikisi bir araya gelsinler. Tam olarak arkadaş sayılmazlar." dedi.

Trump, dün Putin ile telefonda görüştüğünü ve "bir şeyleri başarmaya az kaldığını" ifade ederek, sonlandırmaya çalıştığı savaşların en zorunun Rusya-Ukrayna Savaşı olduğunu savundu.

Putin ile Avrupalı liderlerin önünde görüşmediğini çünkü "aralarında pek sıcak ilişkiler" olmadığını kaydeden Trump, "Umarım Başkan Putin iyi davranır. Olmazsa zor bir durum olacak. Umarım Zelenskiy yapması gerekeni yapar. Onun da (barış konusunda) biraz esneklik göstermesi gerekiyor." dedi.

Trump, bu savaş hakkında "Başlatılmaması gereken bir savaş bu. Bunu yapmazsınız. Kendi boyutunuzun 10 katı olan bir ülkeye karşı çıkmazsınız, çok fazla para da aldılar." diye konuştu.

"(Ukrayna), NATO'nun bir parçası olmayacak"

Ukrayna sınırını savunmak için ABD askerlerinin sahada olmayacağı konusunda güvence verip veremeyeceğine ilişkin soruya Trump, "Benim güvencem var, ben Başkanım. Ben sadece insanların öldürülmesini durdurmaya çalışıyorum." yanıtını verdi.

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinde sorumluluğun büyük kısmını üsteleneceğini dile getiren Trump, "Onlar (Ukrayna), NATO'nun bir parçası olmayacak." dedi.

Trump, Beyaz Saray'daki toplantıya katılan liderlerden birinin "bir iki ay içinde tekrar buluşma" önerisi sunduğunu aktararak "Ben de dedim ki, 'bir ay ya da iki ay mı? Bir ya da iki ayda 40 bin kişi daha ölecek, bunu bu gece yapmanız lazım.' Gerçekten de Başkan Putin'i aradım, Başkan Zelenskiy ile bir görüşme ayarlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Trump, Avrupa liderlerinin bu savaşla ABD'den çok daha fazla meşgul olduklarını ve ülkelerini yönetmeye geri dönmek istediklerini belirterek, "(Ukrayna için) Bir tür güvenlik sağlanacak. Ama bu NATO olamaz, bu asla ve asla gerçekleşmeyecek bir şey." dedi.

Washington'da Ulusal Muhafızların görevlendirilmesi

Trump, güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla ilan ettiği "kamu güvenliği acil durumu" kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız görevlendirdiği başkent Washington'ın birkaç gün içinde çok daha güvenli hale gelmeye başladığının ifade etti.

Washington sokaklarında insanların artık çok daha rahat şekilde gezebildiğini savunan Trump, ülke sınırlarının da çok daha güvenli hale geldiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Beyaz Saray, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Rusya, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Ukrayna Açıklaması: NATO'ya Girmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı
Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı
Azerbaycan’da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı Azerbaycan'da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı
Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz! Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı
Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden Mourinho biletlerini kesti Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 16:45:24. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Ukrayna Açıklaması: NATO'ya Girmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.