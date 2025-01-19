Trump ve Netanyahu Yakında Görüşecek - Son Dakika
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Trump ve Netanyahu Yakında Görüşecek

Trump ve Netanyahu Yakında Görüşecek

İsrail, serbest bırakılacak rehine listesini açıkladı ve ateşkesin ertelenmesi sırasında 19 kişi öldü.

19.01.2025 13:48
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(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, yarın ABD Başkanlık görevine başlayacak Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "büyük önem taşıyan tüm konuları görüşmek üzere yakında bir araya geleceklerini" söyledi. İsrail, ayrıca serbest bırakılması beklenen ilk 33 rehinenin isimlerinin yer aldığı bir görsel paylaştı. Ateşkesin iki buçuk saat kadar ertelendiği süreye kadar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 19 kişinin öldüğü, 36 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın Beyaz Saray'a başkan olarak dönecek Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "büyük önem taşıyan tüm konuları görüşmek üzere yakında bir araya geleceklerini" söyledi. Ayrıca İran'ı, Batı Şeria'da Filistinlileri kışkırtmakla suçlayan Sa'ar, İsrail'in tüm rehineleri serbest bırakmaya kararlı olduğunu belirtti. Sa'ar, "Daha önce de söylediğim gibi, (ateşkes anlaşmasının) ilk aşamasından ikinci aşamasına geçmenin otomatik bir şey olmadığı açıktır. Savaşla ilgili hedeflerimiz var. Bunu otomatik olarak yapmak Hamas'ın isteklerini ve Hamas'ın taleplerini kabul etmek anlamına gelir. Ulaşmamız gereken hedefler var ve bunları iyi niyetle müzakere edeceğiz" dedi.

İsrailli rehineler arasında, Hamas tarafından alınan en genç ve en yaşlı rehineler de var

İsrail tarafından yayınlanan listeye göre, ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında Hamas tarafından serbest bırakılacak İsrailli rehineler arasında 7 Ekim'de Hamas tarafından alınan en genç ve en yaşlı rehineler de bulunuyor.

İsrail'in resmi sosyal medya hesabı üzerinden serbest bırakılması beklenen ilk 33 rehinenin isimlerinin yer aldığı bir görsel paylaşıldı. Buna göre Hamas tarafından kaçırılan en genç İsarailli'nin Kfir Bibas adında 2 yaşında bit bebek olduğu (kaçırıldığında 9 aylıktı), en yaşlı rehinenin ise 86 yaşındaki Shlomo Mantzur'un olduğu belirtildi. Bu iki rehinenin de serbest bırakılacak 33 kişinin içinde yer alması bekleniyor.

Gazze'deki Filistinliler ateşkes heyecanını paylaşıyor

Bu arada, Filistinliler, ateşkesin ilan edilmesinin ardından kutlamalar yaptı. Gazze'nin kuzeyinden yerinden edilmiş Filistinliler, sevinç ve mutluluklarını sokaklara çıkarak paylaştı.

Katar, Gazze'de ateşkesin başladığını doğruladı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin başladığını doğruladı. Ensari, "Gazze'de ateşkesin ne zaman başlayacağına dair haberlerle ilgili olarak, bugün serbest bırakılacak 3 rehinenin isimlerinin İsrail tarafına teslim edildiğini teyit ediyoruz. Bunlar biri Romanya, diğeri İngiltere vatandaşı olan üç İsrail vatandaşıdır ve böylece ateşkes başlamıştır" dedi.

Ateşkesin ertelenmesi sırasında 19 Filistinli öldürüldü

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, ateşkesin iki buçuk saat kadar ertelendiği süreye kadar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 19 kişinin öldüğünü, 36 kişinin de yaralandığını açıkladı. Basal, yaptığı açıklamada, Refah'ta bir, Han Yunus'ta 6, Gazze Şehri'nde 9 ve kuzeyde 3 kişinin öldüğünü bildirdi.

UNRWA, 4 bin yardım kamyonunun Gazze'ye girmeye hazır olduğunu açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Gazze Şeridi'ne girmeye hazır 4 bin kamyon dolusu insani yardım malzemesi olduğunu açıkladı. UNRWA, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu kamyonların yarısının gıda ve un taşıdığını belirtti.

Kaynak: ANKA

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