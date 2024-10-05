TSK, İzmir\'deki Orman Yangınına Müdahale İçin Helikopter Görevlendirdi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir Foça'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak için TSK'ya ait 2 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 helikopter görevlendirildi" denildi.