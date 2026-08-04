Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Komuta Kademesi yeniden şekillendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla alınan kararlar doğrultusunda, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

Öte yandan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu

Görev süresi devam eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1961'de doğdu, 1981'de Kara Harp Okulundan Muhabere Teğmen olarak mezun oldu ve 1982'de sınıf okulu eğitimini tamamladı.

1982-1991 yılları arasında, sırasıyla 15'inci Piyade Tugayı, 6'ncı Zırhlı Tugay ile Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlıklarında 10 yıl takım ve bölük komutanlığı görevlerinde bulunan Orgeneral Bayraktaroğlu, 1993'te Kara Harp Akademisinden, 1997'de ise Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu.

Kurmay subay olarak sırasıyla, 41'inci Piyade Tugay Komutanlığı ve 121'inci Komando Alay Komutanlığı İstihbarat ve Harekat Şube Müdürü, Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı Proje Subayı, Azerbaycan Cumhuriyeti Nahçıvan Ordusu Karargah Subayı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Alayı ve 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Piyade Tabur Komutanı, MSB ASAL Daire Başkanlığı Şube Müdürü, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tugay Komutanı Yardımcısı, Genelkurmay 2'nci İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü olarak görev yapan Bayraktaroğlu, 2009'da Tuğgeneralliğe terfi etti.

Tuğgeneral rütbesiyle, 2009-2011 arasında 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı, 2011-2013 arasında Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığında Mühimmat Komutanlığı görevlerini yürüten Bayraktaroğlu, 2013'te Tümgeneralliğe yükseldi.

Bayraktaroğlu, Tümgeneral rütbesiyle, 2013-2014 arasında Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı, 2014-2016 arasında ise 3'üncü Ordu Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu ve 2016'da Korgeneralliğe terfi etti.

Korgeneral rütbesiyle, 15 Temmuz sürecinden sonra, 2016-2020 yılları arasında Genelkurmay Personel Başkanlığı görevini üstlenen Bayraktaroğlu, 9 Ocak 2020 itibarıyla Genelkurmay 2'nci Başkanlığı görevine getirildi ve 2021 yılı Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Orgeneral rütbesine getirildi.

Bayraktaroğlu, Orgeneral rütbesiyle, 16 Ağustos 2023'e kadar Genelkurmay 2'nci Başkanlığı görevine devam etti ve 2023-2025 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini üstlendi.

Orgeneral Bayraktaroğlu, 6 Ağustos 2025'te onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel

Görev süresi devam eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ise 1961'de Gümüşhane'de doğdu.

1979'da Kuleli Askeri Lisesinden, 1983'te ise topçu subayı olarak Kara Harp Okulundan mezun olan Tokel, 1984'te Topçu ve Füze Okulundan mezuniyetini müteakip, 1984-1987 yılları arasında, Sarıkamış/Kars'ta konuşlu 9'uncu Piyade Tümeni Topçu Alay Komutanlığında İleri Gözetleyici Subaylığı, 1987-1989 arasında İstanbul'da konuşlu 66'ncı Mekanize Piyade Tümeni Topçu Alay Komutanlığında Motor Subaylığı ve Bölük Komutanlığı, 1989-1993 yılları arasında Hasdal/İstanbul'da Konuşlu 26'ncı Zırhlı Tugay Topçu Alay Komutanlığında Karargah Takım Komutanlığı ve Batarya Komutanlığı görevlerinde bulundu.

Tokel, iki yıllık eğitimini müteakip 1995'te Kara Harp Akademisi'nden mezun oldu ve ardından kurmay subay olarak, 1995-1998 arasında, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Van ve Tunceli illerinde teröristle mücadele harekatı görevlerini icra eden 1'inci Komando Tugay Komutanlığında, Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1998-2002 yılları arasında, Kara Kuvvetleri İç Güvenlik Daire Başkanlığında Harekat Analiz Subaylığı Görevlerini yürüttü.

Silahlı Kuvvetler Akademisinden 2000'de mezun olan 2001'de KFOR Kosova'da 7 ay süreyle Plan Subaylığı görevinde bulunan Tokel, 2002-2003 arasında Adapazarı/Sakarya'da 1'inci Piyade Tugay Komutanlığında Tabur Komutanlığı görevini ifa etti.

Tokel, 2003-2006 arasında, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Nezdinde New York/ABD'de Askeri Danışman olarak görev yaptı.

Tokel, 2006-2011 arasında Ankara'da sırasıyla Kara Kuvvetleri Plan Daire Başkanlığında Muharebe Sahası Yönetim Sistemi Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Eğitim ve Öğretim Başkanlığında Muharebe Simülasyon ve Lider Eğitim Merkezi Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Kuvvet Geliştirme ve Teşkilatlanma Daire Başkanlığında Muharebe Sahası Yönetim Sistemi Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

2011'de Konya'da konuşlu Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevine atanan Tokel, 2012'de Tuğgeneralliğe terfi etti.

Tuğgeneral rütbesiyle 2012-2014 yılları arasında Şemdinli/Hakkari'de konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı, 2014-2015 yıllarında Balıkesir'de Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 2015-2016 arasında ise Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığında Lojistik Yönetim Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2016 Yılı Yüksek Askeri Şura kararları ile Yüksekova/Hakkari'de konuşlu 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı görevine atanan Tokel, 2017'de Tümgeneralliğe terfi ederek 2019'a kadar 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı görevine devam etti.

Alan Hakimiyeti Doktrini kapsamında Hakkari'de ve Irak'ın kuzeyinde teröristle mücadele harekatına katkı sağlayan Tokel, Irak Kuzeyi Harekat Alanı'nda 25 Aralık 2017-Ağustos 2019 arasında, Kararlılık, Pençe-1 ve Pençe-2 Harekatlarının icrasının ilgili bölümünü, emrindeki birlikleri ile sevk ve idare etti.

Tokel, 2019-2021 arasında İzmir'de konuşlu NATO Müttefik Kara Komutanlığında, Kurmay Başkanlığı göreviyle birlikte aynı zamanda Türk Kıdemli Subaylığı görevini de yürüttü.

2021'de Korgeneralliğe terfi eden Tokel, 2021-2023 yılları arasında 6'ncı Kolordu Komutanı ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı olarak Suriye'de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı Harekatı bölgelerinde devam eden teröristle mücadele harekatlarına emir komuta etti.

2023 Yılı Yüksek Askeri Şura kararları ile 2'nci Ordu Komutanlığı görevine atanan Tokel, bu süreçte Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icrası devam eden Pençe-Kilit Harekatı'nda 2'nci Ordu Komutanı olarak kilidin kapanmasına liderlik etti.

2024 Yılı Yüksek Askeri Şura kararları ile Orgeneralliğe terfi eden ve 1'inci Ordu Komutanlığı görevine atanan Orgeneral Tokel, bir yıl süreyle bu görevi sürdürdü.

Orgeneral Tokel, 6 Ağustos 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 1960'da İzmir'de doğdu.

1977'de Deniz Lisesi'nden, 1981'de Deniz Harp Okulu'ndan mezun olan Tatlıoğlu, 1981-1990 arasında TCG GAYRET ve TCG SAVAŞTEPE muhriplerinde branş subaylığı ve bölüm amirliği, 1990-1992 yıllarında Harp Akademisi öğrenimi, 1992-1994 arasında Ege Deniz Bölge Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevini müteakip 1994-1996 yıllarında Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (Newport-RI) Kurmay Koleji eğitimini tamamladı.

Tatlıoğlu, 1996-1998 yıllarında TCG KILIÇALİPAŞA II. Komutanlığı ve Komutanlığı, 1998-2000 arasında TCG ZAFER Komutanlığı görevinin hitamında TCG GEDİZ'in ABD'den transferi esnasında geminin ilk komutanı olarak 2000-2001 arasında görev yaptı.

2001-2002 arasında Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevi hitamında Roma'da NATO Savunma Koleji eğitimini tamamlayan Tatlıoğlu, 2003-2004 yıllarında Belçika-Mons NATO Karargahında Lojistik Başkan Yardımcılığı ve 2004-2006 yıllarında SHAPE Komuta Grubu Stratejik Plan Şube Müdürlüğü görevi icra etti.

Tatlıoğlu, 2006-2007 yıllarında yürüttüğü 3'üncü Muhrip Filotillası Komodorluğu görevi hitamında, 30 Ağustos 2007'de Tuğamiralliğe terfi etti.

2007-2008 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı görevini üstlenen Tatlıoğlu, 2008-2010 arasında Moskova Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşeliği, 2010-2011 arasında Çanakkale Boğaz Komutanlığı, 2011-2012 arasında Mayın Filosu Komutanlığı görevlerini deruhte etti ve 30 Ağustos 2012'de Tümamiralliğe yükseldi.

Tatlıoğlu, 2012-2013 arasında Amfibi Görev Grup Komutanlığı, 2013-2016 yıllarında İstanbul Boğaz Komutanlığı görevlerini üstlendi ve 2016'da Koramiralliğe terfi etti.

2016-2017 yıllarında yürüttüğü Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı'nın ardından 21 Ağustos 2017'den itibaren Donanma Komutanlığı görevini üstlenen Tatlıoğlu, bu görevi esnasında 30 Ağustos 2020 itibarıyla Oramiralliğe terfi etti.

2017-2022 arasında Donanma Komutanlığı görevini yapan Oramiral Tatlıoğlu, 19 Ağustos 2022'de Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak göreve başladı.

Tatlıoğlu, Belçika Leuven Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği Siyaseti ve Avrupa Birliği Politikaları" dalında yüksek lisans eğitimini ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler doktorasını tamamladı.

Öte yandan bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, Oramiral Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dalkıran

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, 16 Nisan 1966'da Balıkesir'de doğdu

İlk, orta ve lise eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra 1984'te Hava Harp Okuluna giren Dalkıran, 1988'de Hava Harp Okulunu başarı ile tamamlayarak Teğmen rütbesi ile Hava Kuvvetlerine katıldı.

2'nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığı'nda pilotaj eğitimini 3'üncü Ana Jet Üs ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlıklarında Uçuş ve Harbe Hazırlık Eğitimini tamamlayan Dalkıran, 1991'de 8'inci Ana Jet Üs 182'inci Filo Komutanlığına Kol Uçucusu olarak atandı ve 1995'e kadar bu görevi icra etti.

Dalkıran, 1995-1999 arasında 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı 162'nci Filo Komutanlığında F-16 Uçuş Öğretmeni ve Program Subayı olarak görev yaptı.

1999'da katıldığı Hava Harp Akademisinden 2001'de mezun olan ve Hava Kuvvetleri Karargahı Eğitim Daire Başkanlığına Muharip Jet Birlikleri Eğitim Subayı olarak atanan Dalkıran, 2005'e kadar bu görevde kaldı.

2002'de Mississippi/ABD'de İnsan Gücü Yönetimi Kursu'nu (Manpower Management Course) tamamlayan Dalkıran, müteakiben Bosna-Hersek'te bulunan NATO'ya bağlı SFOR (Stabilization Force-İstikrar Gücü) Karargahında görev yaptı.

Dalkıran, 2003-2004 arasında Güney Kore Cumhuriyeti Hannam Üniversitesinde Korece eğitimini tamamladıktan sonra Güney Kore Hava Harp Akademisinde eğitim gördü.

2005-2007 yılları arasında 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı 161'inci Filo Komutanlığında Harekat Subayı ve Filo Komutanlığı görevlerinde bulunan Dalkıran, 2007 yılında atandığı Tel-Aviv Askeri Ataşeliği Hava Ataşesi görevini 3 yıl süre ile icra etti.

Dalkıran, 2010-2012 arasında 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında sırasıyla Değerlendirme ve Denetleme Başkanı ve Harekat Komutanlığı görevlerini yaptı.

2012 atamaları ile CAOC-6 Harekat Direktörlüğü görevine, 2013 atamaları ile 1'inci Hava Kuvveti Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanı görevine getirilen Dalkıran, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığının kurulmasıyla 5 Ağustos 2014'ten itibaren aynı görevi üstlendi.

Dalkıran, 2015 yılı Yüksek Askeri Şura kararları ile tuğgeneral rütbesine terfi etmesini müteakip 2015-2016 arasında Genelkurmay İstihbarat Plan ve Koordinasyon Daire Başkanı, 2016-2017 arasında 5'inci Ana Jet Üs Komutanı ve 2017-2018 arasında MSÜ Hava Harp Okulu Komutanı olarak görev yaptı.

30 Ağustos 2018 tarihinde tümgeneralliğe terfi ederek 2018-2021 yılları arasında 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı görevini icra eden Dalkıran, 2021'de ise korgeneral rütbesine terfi etti ve bir yıl süre ile Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevini yürüttü.

Dalkıran, 2022-2025 yılları arasında Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı görevlerini, 2025 yılı Yüksek Askeri Şura kararları ile orgeneral rütbesine terfi ederek 13 Ağustos 2025 tarihli General Atamaları ile Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak atandı.

Orgeneral Dalkıran, 2026 Yılı Yüksek Askeri Şura Kararları ile Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.