Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! En az 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! En az 15 kişi hayatını kaybetti

Rusya, Ukrayna\'nın başkenti Kiev\'i vurdu! En az 15 kişi hayatını kaybetti
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Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine gece saatlerinde düzenlediği füze ve İHA saldırılarında en az 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılarda apartmanlar ve sivil yerleşim alanları büyük hasar görürken, bazı binalar çöktü ve yangınlar çıktı. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine gece saatlerinde geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Yerel yetkililer, saldırılarda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırıların ardından birçok bölgede patlamalar yaşanırken, çok sayıda konut, depo ve sivil bina ağır hasar gördü. Bazı noktalarda çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! En az 15 kişi hayatını kaybetti

ENKAZ ALTINDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ukraynalı yetkililer, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve can kaybının artmasından endişe edildiğini bildirdi. Kurtarma ekipleri gece boyunca enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştı.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! En az 15 kişi hayatını kaybetti

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, ekiplerin çok sayıda kişiyi enkazdan sağ çıkardığını ancak bazı kişilerin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! En az 15 kişi hayatını kaybetti

RUSYA: HEDEF LOJİSTİK NOKTALARDI

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırılarda askeri lojistik ve ikmal noktalarının hedef alındığını öne sürdü. Ukraynalı yetkililer ise vurulan bölgelerin büyük bölümünün sivil yerleşim alanları olduğunu ve saldırılarda apartmanlar ile ticari binaların zarar gördüğünü belirtti.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! En az 15 kişi hayatını kaybetti

SALDIRILAR KARŞILIKLI SÜRÜYOR

Son günlerde Rusya ve Ukrayna karşılıklı olarak füze ve İHA saldırılarını artırdı. Aynı dönemde Ukrayna'nın Rusya içindeki bazı sanayi ve lojistik noktalarına yönelik İHA operasyonları düzenlediği, Rusya'nın ise Kiev başta olmak üzere birçok Ukrayna kentini hedef aldığı bildirildi. 

İhlas Haber Ajansı, Ukrayna, Dünya, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Rusya Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! En az 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! En az 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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