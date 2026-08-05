Rusya, Ukrayna\'nın başkenti Kiev\'i vurdu! En az 15 kişi hayatını kaybetti

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine gece saatlerinde geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Yerel yetkililer, saldırılarda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırıların ardından birçok bölgede patlamalar yaşanırken, çok sayıda konut, depo ve sivil bina ağır hasar gördü. Bazı noktalarda çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti.

ENKAZ ALTINDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ukraynalı yetkililer, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve can kaybının artmasından endişe edildiğini bildirdi. Kurtarma ekipleri gece boyunca enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, ekiplerin çok sayıda kişiyi enkazdan sağ çıkardığını ancak bazı kişilerin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

RUSYA: HEDEF LOJİSTİK NOKTALARDI

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırılarda askeri lojistik ve ikmal noktalarının hedef alındığını öne sürdü. Ukraynalı yetkililer ise vurulan bölgelerin büyük bölümünün sivil yerleşim alanları olduğunu ve saldırılarda apartmanlar ile ticari binaların zarar gördüğünü belirtti.

SALDIRILAR KARŞILIKLI SÜRÜYOR

Son günlerde Rusya ve Ukrayna karşılıklı olarak füze ve İHA saldırılarını artırdı. Aynı dönemde Ukrayna'nın Rusya içindeki bazı sanayi ve lojistik noktalarına yönelik İHA operasyonları düzenlediği, Rusya'nın ise Kiev başta olmak üzere birçok Ukrayna kentini hedef aldığı bildirildi.