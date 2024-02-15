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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: "Turistik seyahat değil, bilim misyonu"

Manisa CBÜ TÜBİTAK ile öğrencileri buluşturdu

MANİSA - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde öğrencilerle yaptığı söyleşide Türkiye'nin ilk astronotlu uzay göreviyle ilgili "Özellikle bazen bu bir turistik seyahat mi diye değerlendiriliyor. Hayır bu tamamen bu bir bilim misyonu. Bütün projeler, bütün Türkiye'ye açıldı. Çağrı anlamında başvuruların arasında 13 tane deney kabul edildi ve TÜBİTAK değerlendirme süreçlerinden geçti" dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından düzenlenen "Öğrenci Akademisyen Buluşması" kapsamında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal hem öğrencilere hem de akademisyenlerle söyleşi yaptı. Programın açılış konuşmasını yapan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, "Manisa celal bayar üniversitesi olarak son 5 yılda 13 TÜBİTAK 1001, 20 tane TÜBİTAK 1002, 2 tane 3501, 1 tane 2218, 4 tane TEYDEP ve 1 tane SAYEM ve uluslararası projelerde dahil olmak üzere toplam 49 projede yürütü olarak görev almıştır. Bu projelerle üniversitemiz 11 milyon TL civarına katma değer sağlayarak ülkemizin milli teknoloji hamlesine önemli katkılar sunmuş hem de bilimsel literatüre katkı sağlamış olduk. Deprem bölgesi üniversiteleri özel çağrı bin bir çaba ve TÜBİTAK 4007 afet bölgesi bilim her yerde özel destek çağrısı kapsamında da çalışmalar yaparak deprem bölgesinde TÜBİTAK özelinde faaliyetlerimiz var. Destek almaya hak kazanan 1 adet TÜBİTAK 1001 projesinde araştırmacı 2 adet TÜBİTAK 4007 projesinde de yürütücü olduğumuz projelerimiz devam etmektedir. Bu çağrıda desteklenen 37 adet TÜBİTAK 4007 afet bölgesi projesinden de 2 tanesi kurumumuz bünyesinde gerçekleştirilecektir 25, 27, Mayıs 2023 üç tarihleri arasında Şanlıurfa merkezde ve Hatay Payas'ta üniversitemiz deprem bölgesinde yaşayan çocukların bilimsel faaliyetleriyle yaşama uyum sürecini kolaylaştırma amacıyla da çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK 2209 üniversite öğrencileri araştırma projeleri kapsamında öğrencilerimize hem mentorluk hem de proje yarım yazımı konusunda destek veriyoruz. Özellikle son dönemde açıklanan TÜBİTAK 2209 projelerinde sanayiye yönelik üniversite öğrencileri araştırma projeleri çalışmalarında iki bin yirmi üç yılı birinci dönem sonuçlarına göre desteklenen proje sayısı bakımından üniversitemiz 3. sırada yer almaktadır. Dolayısıyla bu noktada göreve geldiğimiz altı aylık süreç içerisinde başvuru yapılan diğer projelerden bahsedecek olursak toplamda 90'ın üzerinde projeye başvuru yapmışız" dedi.

"Turistik seyahat değil, bilim misyonu"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya yönelik "Turistik gezi" polemikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Alper Gezeravcı'nın bir çok bilimsel çalışmaya imza attığını söyleyen Mandal, "Özellikle bazen bu bir turistik seyahat mi diye değerlendiriliyor. Hayır bu tamamen bu bir bilim misyonu. Bütün projeler, bütün Türkiye'ye açıldı. Çağrı anlamında başvuruların arasında 13 tane deney kabul edildi ve TÜBİTAK değerlendirme süreçlerinden geçti. Bu deneyleri Alper kendisi yaptı. 5 tane deneyde de diğer astronotlar da kullanıldı. Nisan ayında da yörünge altındaki bir görev için de Tuva Cihangir Atasever bu görevi yapmaya gidecek. Dolayısıyla bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani bir değişim noktası, özellikle genç arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız açısından ben bunu gerçekten çok kıymetli buluyorum. Geleceğe bakıldığı zaman artık Türkiye'nin işte uydularımız var. Hem gözlem uydumuz İmece, en son 2023 yılında gönderdiğimiz kendimizin geliştirdiği, tasarımından geliştirilmesi, üretimi dünyadaki 10 ülkeden birisiyiz. Bu yıl ilk haberleşme uydumuzu göndereceğiz. Türkiye'nin 5B'leri, 5A'ları var ama bunların hepsi satın alındı. İlk kez kendimizin tasarlayıp geliştirdiği haberleşme uydumuzu 6A'yı göndereceğiz. İnşallah haziran ya da temmuz ayında göndermiş olacağız. 2026 yılında aya gideceğiz. İlk kez kendimizin tasarlayıp hazırladığı aracımızla gideceğiz. Şuana uluslararası uzay istasyonunda 2000 binden fazla deney gerçekleştirildi. O deneylerin birçoğu şu an dünyada bugünkü ihtiyaçların ve geleceğin ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılıyor" dedi.

"Türkiye'nin bu misyonu gerçekleştiriyor olması oldukça kıymetli"

Fırlatma sırasında orada olduğunu söyleyen Mandal, "Özellikle fırlatılma esnasında bizzat oradaydım. Yani dünyadaki diğer ülkelerin Türkiye'ye bakışını görme açısından önemli bir noktadaydı. Yani Türkiye'nin bu misyonu gerçekleştiriyor olması oldukça kıymetli. ve özellikle genç arkadaşlarımız açısından yani bir sonraki hedefin ne olacağına birlikte karar verebileceğimiz bir fırsat olarak da değerlendiriyoruz. Kendisi geçen hafta geldi. Şu an bütün deneyler haziran ayına kadar tamamen tamamlanmış olacak. Şimdi deneylerin bir kısmı orada devam ediyor. Bir sonraki gidilen misyondan sonra bir takım veriler hala toplanıyor. ve inşallah özellikle uluslararası literatürde yayınlandığı zaman etki değerinin çok daha fazla artacağına da inanıyoruz" diye konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.