TÜBİTAK Yarışmasında Birinci Olan Öğrencinin Hedefi Türkiye'de Çalışmak

TÜBİTAK yarışmasında birinci olan ve ABD'ye kabul edilen öğrencinin hedefi Türkiye'de çalışmak

Kanseri sağlıklı hücrelere zarar veremeden öldüren projesi ile birinci olan Eskişehirli öğrencinin hedefi gururlandırdı

Fatih Fen Lisesi'nde öğrenim gören Umut Şahan:

"Yurtdışında gelişmeye sonra ülkeme dönüp stratejik alanlarda çalışmayı planlıyorum"

"2 senedir çalıştığım bir işin hani emeğinin karşılığını alıyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 55. TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışması Ödül Töreni'nde kanseri sağlıklı hücrelere zarar veremeden öldüren projesi ile Fizik Alanı'nda birincilik alan ve Amerika'dan kabul alan Eskişehirli Umut Şahan'ın hedefi yurtdışında kendini geliştirip Türkiye'ye dönerek çalışmalarına devam etmek.

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde, 55. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışması Ödül Töreni düzenlendi. Tören de Bursa Bölgesi içinde yer alan Eskişehir Bursa, Çanakkale, Yalova, Balıkesir, Bilecik ve Kütahya illerinden katılan öğrencilerin başarıları dikkat çekti. Eskişehir'deki lise öğrencilerinin de çok sayıda öğrenci dereceye girerek öğretmen ve ailelerin gururlandırdı. Farklı kategorilerde farklı dereceler elde eden öğrencilerin bazılarının projeleri ise yurt dışından kabul aldı. Kanserli hücreleri sağlıklı hücrelere zarar veremeden öldüren projesi ile Fizik Alanı'nda birincilik alan Eskişehirli Umut Şahan'ın hedefi ise yurtdışında kendini geliştirip Türkiye'ye dönerek çalışmalarına devam etmek.

"Ben hepsine teşekkür ediyorum"

Öğrencilerin yaptığı projelerin önemine dikkat çeken TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal şöyle konuştu;

"Türkiye'nin şu an eş zamanlı 12 ilinde Türkiye'nin tüm öğrencilerinin yarıştığı lise öğrencilerimizin yarıştığı araştırma projelerinin bölge finallerini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'deki tüm öğrencilerimiz 23 binden fazla projeyle, 37 bine yakın arkadaşımız, lise öğrencimiz, 12 farklı alanda bugünün ihtiyacı, geleceğin ihtiyacı sorunları, güçlüklere cevap bulabilmek için fikirlerini projelendirip yarıştılar. ve bugün de onun bölge finali vardı. Bursa Bölgesi olarak ifade ettiğimiz ama Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde buraya gelen işte arkadaşlarımızdan 101 projemiz, 214 tane arkadaşımız projelerini burada sergilediler. Ben hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemizin geleceğine baktığımız zaman Türkiye Yüzyılını konuştuğumuz zaman Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin gençliğiyle işte o gençlik burada o gençlik ihtiyaçlarımızı, güçlerimizi, sorunlarımızı birileri çözsün diye değil, biz buradayız, güçlük varsa ihtiyaç varsa biz onları çözmeye hazırız diyen gençlerimiz hepsini tebrik ediyorum. Tabii bu sürecin devamında Mayıs ayının sonunda Türkiye finali yapılacak Ankara'da işte 12 bölgede dereceye girenler, arkadaşlarımız bölge birincileri, 12 farklı alandaki bölge birincileri bu kez Türkiye'de yaşayacaklar. ve orada başarılı olanlar da ülkemizi dünyada temsil etmek üzere her yıl Amerika'da gerçekleştirilen mühendislik ve teknoloji yarışmasına gidecekler. Türkiye artık teknolojileri kullanan değil, tasarlayan, geliştiren bir ülke ve onu en iyi yapan da bu gençlerimiz. Teknofest'te bu sürecin diğer bir parçası. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız projelerini fikirden aynı zamanda orada ürüne tasarıma dönüştürüp yarıştırıyorlar. Yani ben tüm gençlerimizi buraya gelen herkes başarılı olan bu öğrencilerimiz 23 bin tane projeden 37 bin öğrencimiz var seçilerek buraya geldiler. Ben hepsine teşekkür ediyorum, danışmanlarına teşekkür ediyorum, ailelerine teşekkür ediyorum ve inşallah ülkemizin geleceği için hayırlı olsun diyorum ve Türkiye Yüzyılı gençlerimizle birlikte gelişmeye devam edecek. Benim kendi üniversitem, 17 yıl çalıştığım, görev aldığım Eskişehir Teknik Üniversitesi. Her zaman ev sahipliklerinin, profesyonelliğinin en iyi biçimde yapıldığını bildiğim için ve bugün de onu en iyi biçimde gerçekleştirdik. Bu kapsamda ESTÜ rektörüne ve Eskişehir Valimize teşekkür edip, minnetlerimizi sunuyoruz."

"Biz çok memnun olduk"

Bölge finaline ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, "Öncelikle tüm konuklarımızı buraya geldikleri için çok teşekkür ediyoruz, biz çok memnun olduk. Gençlerimizin bu kadar istekli yeteneklerini sergilemeleri için fırsat sunduğu TÜBİTAK'ımıza da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mıza da ayrıyeten teşekkür ederiz "dedi.

"Amerika'ya kabul aldım"

Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nde öğrenim gören Umut Şahan, 2 senedir üzerinde çalıştığı proje ile kanserli hücreleri, sağlıklı hücrelere zarar vermeden öldürmeyi başardı. 55. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışması Ödül Töreni'nde Fizik Alanı'nda birinci olan Şahan, "2 senedir hazırlanıyorum yarışmaya. Birçok kez projemiz hakkında çalışmalar yaptık. Birçok defa başarısızlığa uğradığımız anlar oldu ama hiçbir zaman yılmadan projemizi son haline kadar yetiştirmeyi başardık. Ben sonra sınıf öğrencisiyim 12. sınıf. İşte anca mezuniyet seneme kendi projemi yetişmeyi başardım ve TÜBİTAK tarafından değer görüp bölge birinciliğe layık görüldü. Projem biraz uzun ama kısaca şöyle söyleyebilirim, birtakım çalışmalar sonrası sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanserli hücreleri öldürmeyi başardık. Çok büyük bir sevinç yani aslında tarif edilebilecek bir durum değil. Çünkü 2 senedir çalıştığım bir işin hani emeğinin karşılığını alıyorum ve hani büyük bir sevinç içerisinde sahneye konuşabildim ilk başta ve sevdiklerimle görüşüp hemen sahneye koştum. Yani şu an bile daha kafamı tam toplamış değilim. Ben Amerika'ya kabul aldım, yaptığım çalışmalarla. Buradan yerli çalışmalarını genişletip yurt dışına daha da gelişmeye sonra ülkeme dönüp stratejik alanlarda çalışmayı planlıyorum ama şu anki kısa dönem hedefim Ankara'da finale kalıp birincilik ödülünü kazanmak.

"Çok yoğun şekilde çalıştık"

Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan grup ise Tarih Alanı'nda birinci oldu. derece elde eden grup adına konuşan 11. sınıf öğrencisi Salih Safa Öğmen şöyle konuştu;

"TÜBİTAK'ta Tarih Alanında bölge birincisi olduk, ilk Türk yolcu uçağı Nu.D-38 ve havacılık meşalesi Selahattin Reşit Alan. Selahattin Reşit Alan'ın ne kadar değerli olduğunu bildirmek istedik daha fazla yaymak için. Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meslek öğrencileri olarak tarih literatürüne katkıda bulunmak istedik ve inşallah Türkiye'de de arkadaşlarımız ve kendimizi temsil edeceğiz. Yaklaşık 2 buçuk aylık bir sürecimiz vardı. Çok yoğun şekilde çalıştık ama emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz, inşallah Türkiye. Projeyi daha da ileriye götürmek, herkes tarafından tanınmasını sağlamak istiyoruz. Türkiye'de derece almak istiyoruz ve daha fazla insanın bu projeyi duymasını istiyoruz."