Tugay, COP31\'de iklim mücadelesinde yerel yönetimlerin öncü rolünü vurguladı

(ANTALYA) - Antalya'da düzenlenen COP31'de konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Cemil Tugay, iklim kriziyle mücadelede yerel yönetimlerin öncü rolüne dikkati çekerek ulusal politikalar ve uluslararası finansman desteğinin önemini vurguladı. Mücadelenin iş birliğiyle güçleneceğini belirten Tugay, belediyeler arası deneyim paylaşımının ve toplumun tüm kesimlerinin sürece katılmasının önemine işaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Cemil Tugay, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenen "İklim Eylemi İçin Yerel Diyaloglar" paneline katıldı. Moderatörlüğünü ICLEI Avrupa Politika ve Savunuculuk Birimi Sorumlusu Gökşen Şahin'in yaptığı panelde, İsviçre İklim İçin Gençlik, YOUNGO üyesi ve UCL İnovasyon ve Kamu Amacı Enstitüsü Araştırma Görevlisi Anna Kurth ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da konuşmacı olarak yer aldı. Yerel yönetimlerin iklim mücadelesindeki rolü ve yurttaş katılımının değerlendirildiği panelde Tugay, iklim politikalarının sağlıklı ve yaşanabilir kentler için önemine dikkati çekerek İzmir'de hayata geçirilen katılımcı modelleri anlattı.

"HİÇBİR İKLİM EYLEM PLANI YURTTAŞ KATILIMI OLMADAN HAYATA GEÇEMEZ"

İzmir'de oluşturulan İklim Yurttaş Meclisi'nin çalışma yöntemini anlatan Tugay, iklim politikalarının yurttaşların gündelik yaşamda karşılaştığı sorunlardan hareketle şekillendirilmesi gerektiğini söyledi. İklim krizinin etkilerinin herkes tarafından hissedildiğini ancak her zaman doğru tanımlanamadığını belirten Tugay, "İklim krizi hepimizin yaşadığı bir gerçek ve bunun etkilerini vatandaşlarımız günlük hayatlarında sürekli yaşıyorlar. İklim kriziyle ilgili çalışmaları uluslararası, ulusal, şehir ve vatandaş düzeylerinde düşünmemiz gerekiyor. Bu işin doğrudan muhatabı insanlar. Hiçbir iklim eylem planı, vatandaşların katılımı olmadan doğru şekilde hayata geçemez" dedi. İzmir İklim Yurttaş Meclisi'nin oluşturulma sürecini anlatan Tugay, "Biz İzmir'de iklim için bir vatandaş konseyi oluşturduk. 10 bin kişiye SMS gönderdik. Başvuranlardan da kura yöntemiyle 50 kişi belirledik. Ardından günlük hayatta yaşadıkları sorunları sorduk ve değerli olduğuna inandığımız sonuçlar çıktı" diye konuştu. Tugay, yurttaşların özellikle sıcaklık, sosyal donatı alanları, su, gıda ve enerji konularında sorun yaşadığını belirterek bu alanlardaki sıkıntıların giderek arttığını vurguladı.

"YEREL COP TOPLANTILARI DEVAM ETMELİ"

İzmir'in yanı sıra farklı kentlerde de yerel iklim toplantıları düzenlendiğini belirten Tugay, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği çatısı altında gerçekleştirilen Yerel COP ve Town Hall COP buluşmalarının önemine değindi. Bu toplantıların yerel yönetimlerin gözden kaçırabildiği sorunları ortaya çıkardığını söyleyen Tugay, "Yurttaşların bu sürece katılımı, yerel yönetimlerin ve hükümetlerin göremediği ayrıntıları ortaya çıkarıyor. İnsanların iklim krizinden günlük yaşamda nasıl etkilendiğini değerlendirerek bu sorunlara yönelik planlar yapmak gerekiyor" dedi. Yerel iklim toplantılarının tek seferlik etkinlikler olarak kalmaması gerektiğini vurgulayan Tugay, kentlerin iklim eylem planlarının düzenli olarak izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehirlerimizin iklim eylem planlarını yaparken şehrin üzerindeki katmanlarını doğru tanımlamamız gerekiyor. Şehrin analizi, yapılan eylem planı sonucundaki iyileşmeyi ve amaca ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendiren toplantılarla devam etmeli. Bir taraftan karbon emisyonunu azaltmak için bir azaltım programı uygulamak gerek. Diğer taraftan iklim krizinin etkileri her sene kötüleşerek devam ediyor ve bunlarla ilgili bir adaptasyon çalışması yapmamız gerekiyor. Kuraklık, orman yangınları ve sıcak hava dalgalarından daha fazla etkilenen kesimlere öncelik verilmesi gerekiyor. İklim krizinin etkilerinden muzdarip olan insanları saptayarak onlarla ilgili daha öncelikli çalışmalar yapma zorunluluğumuz var. Hem bir program uygulamamız hem de geri dönüşleri sağlıklı almamız ve buna göre yeni düzenlemeler yapmamız gerekiyor."

"ÇİFTÇİLERİN YAŞAYACAĞI YOKSULLUK ÖNGÖRÜLMELİ"

İklim eylem planlarının sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve yurttaşların katılımıyla hazırlanması gerektiğini belirten Tugay, yeşil alanların, su kaynaklarının ve ormanların korunmasında ortak aklın önemine dikkat çekti. İklim krizinin tarımsal üretime etkilerine de değinen Tugay, "Kırsal bölgede bir taraftan tarım yapılırken hem ürün veriminde azalma olmasın hem de su verimli kullanılsın. Uygunsuz iklim koşullarından kaynaklı tarımsal üretim kaybı ve dolayısıyla çiftçilerin yaşayacağı yoksulluk öngörülüp bazı planların hayata geçmesi lazım" dedi.

Yerel COP toplantılarının farklı kesimlerin katılımıyla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan ve kentler arasında deneyim paylaşımının önemine değinen Tugay, "Şehirlerin edindiği deneyimlerin başka şehirlerle paylaşılması çok önemli. Sağlıklı Kentler Birliği çatısı bizim için çok önemli. ICLEI bizim çok değerli partnerlerimizden biri. Bu süreci takip ederek daha verimli ve amaca hizmet eden yerel COP'ları nasıl düzenleyebiliriz, bunları ölçüp deneyimleri başka şehirlere nasıl taşıyabiliriz, buna odaklanmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"İKLİM KRİZİNİN ETKİLERİ GİDEREK AĞIRLAŞIYOR"

Belediye başkanlarının iklim yatırımları nedeniyle seçmen desteği alıp alamayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Tugay, iklim krizinin gündelik sorunların gerisinde kalabildiğini ancak etkilerinin giderek ağırlaştığını belirtti. Tugay, "İnsanların gündeminde trafik, çevre sorunu, sosyal donatı alanlarının organizasyonu gibi daha gündelik sorunlar var. İklim krizinin etkilerini bazı zamanlarda ağırlaşmış şekilde hissediyorlar. Bazen aşırı yağışlara bağlı problemler ya da yazın aşırı sıcaklara bağlı sorunlar yaşanıyor. İklim krizi biraz sinsi. İnsanların tam tanımlayıp adını koyamadığı, kompleks bir şey" dedi.

"İKLİM MÜCADELESİNDE YEREL YÖNETİMLER ÖNCÜ ROL ÜSTLENİYOR"

Belediye başkanlarının iklim kriziyle mücadelede önemli sorumluluk taşıdığını ancak yerel yönetimlerin bu mücadeleyi tek başına yürütemeyeceğini belirten Tugay, ulusal politikalar ve uluslararası finansman ve yerel yönetimler arası iş birliğinin önemine dikkati çekti. Tugay, şunları kaydetti:

"Ben belediye başkanı olarak geleceğe dair o sorumluluğu tam anlamıyla hissettiğimden dolayı hiçbir şeyi ihmal etmeden bir çalışma ortaya koymamız gerektiğini düşünüyorum. Ama yerel yönetimlerin her şeyi tek başına halletme imkanı yok. Belediye başkanları olarak çok zor bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Ama sorumluluğumuz çok önemli. İklim kriziyle ilgili en güçlü mücadeleyi yine de yerel yönetimlerin yapabildiğini düşünüyorum. O yüzden yerel yönetimlerin birbirleriyle iş birliği yapması, deneyimlerini paylaşması ve gençler, çocuklar başta olmak üzere toplumun bütün katmanlarını iklim kriziyle mücadeleye katması hepimizin farkında olması gereken bir gerçek."