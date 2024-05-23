TÜGVA Yaz Okulu Lansman Programı İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
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TÜGVA Yaz Okulu Lansman Programı İstanbul'da Yapıldı

TÜGVA Yaz Okulu Lansman Programı İstanbul\'da Yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Yaz Okulu Lansman programı İstanbul'da yapıldı.

23.05.2024 16:38
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Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Yaz Okulu Lansman programı İstanbul'da yapıldı.

Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu'nda düzenlenen program, Kur-an'ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda bir konuşma yapan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, her yıl olduğu gibi bu sene de TÜGVA Yaz Okulları'nda çocukların oyunlar oynayıp, vakit geçireceğini belirtti.

Erdoğan, çocukların okul dışı zamanlarında eğlenceli işler yaparken, bir yandan da güçlü, inançlı, vatanperver bireyler olarak yetişmesini hedeflediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrencilik yıllarında sporla uğraştığını hatırlatan Bilal Erdoğan, " Futbol, voleybol oynamış, atletizm yapmış. Bunları yaparken aynı zamanda okulunun şiir yarışmalarına katılmış, münazara takımında rol almış. Yani okulun dışındaki etkinlikleriyle Cumhurbaşkanı'mız yetişmiş. Demek ki okul demek sadece ders demek değil. Okul demek aynı zamanda ders dışında yaptığınız projeler, sporlar, takım çalışmaları, gönüllülük çalışmaları. Bunlar çok önemli." dedi.

Gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı yolda Türkiye'yi 21. yüzyılın lider ülkesi yapmak için çalışacağının altını çizen Erdoğan, "Çalışmak dersten, test skorlarından ibaret değil. Okul dışında da kendinize, ailenize, toplumunuza, mahallenize faydalı işler yapacaksınız. Tabii ki arkadaşlarınızla beraber sporla, kültür-sanatla, oyunla, eğlenceyle, hoşça vakit geçirerek bütün bunları yapacaksınız." diye konuştu.

Erdoğan, bu tür organizasyonlarda gençlerin yeni arkadaşlar edinip kendilerini yetiştirebileceğini ve daha verimli birey olmanın adımlarını atacaklarını ifade etti.

TÜVGA'nın bu yılki yaz okuluna 200 bin öğrencinin katılması hedefi koyduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"200 bin gencin bu yaz okullarında hoşça vakit geçirmesinden bahsediyoruz. Ailelerimizin çok memnun kaldığını biliyoruz. Ailelerimizin desteği çok önemli. Allah'ın izniyle bu başarılı yaz okulları, lise talebelerine yönelik yaz kampları da yapılacak. Gençlerimizi boş bırakmayacağız. Gençlerimiz kendi hayatlarıyla ilgili kararları verirken, sorularının cevaplanacağı ortamlar olacak. Sorularına cevap verecek uzmanları yanında bulacaklar. Tecrübelerini, bilgilerini paylaşacak büyüklerinin gölgesinde kendisini mahallesini, topluluğunu, ülkesini, milletini çok daha yükseklere taşıyacak."

Türkiye'nin çevresinde ve dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden savaşlara ve toplumsal sorunlara dikkati çeken Erdoğan, gençlerin bunları çözmek için kendilerini yetiştirmeleri gerektiğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi oluşumların bu sorunların altından kalkamadığını vurgulayan Erdoğan, "Barış için çalışacağız, zulümler bitsin, insanlar huzur içinde yaşasın diye çalışacağız. Gençlikte alınan bu şuurla Allah'ın izniyle aydınlık yarınları var etmeye muvaffak olacağız." ifadelerini kullandı.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci de gençlerin gelecekte önemli rol alabilmeleri için kendilerini yetiştirmesinin önemine değindi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise TÜGVA'nın hizmetlerine destek mesajı verdi.

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da programa katıldı.

Kaynak: AA

İstanbul, Gençlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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