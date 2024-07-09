TÜİK Dünya Nüfus Günü Bülteni Yayınlayacak

10.00 - TÜİK, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla bülten yayınlayacak. (ANKARA)
10.00- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye binası temel atma törenine katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
11.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deniz Dolmuş Tanıtım Etkinliği'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
11.00- Hak-İş, Türk-İş ve DİSK, Türk-İş genel merkezinde ortak basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
12.45- 13.30 - TBMM'de DEM Parti ve CHP Grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
14.00 - Eğitim-Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı önünden yürüyüş gerçekleştirerek Meclis önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
15.30- DİSK Emekli-Sen, Konak Sosyal Güvenlik Kurumu önünde "Emekliyim direniyorum" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
16.00- Eğitim-İş, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto etmek için Milli Egemenlik Parkı'ndan 1. TBMM Binası'na yürüyecek (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
16.30- TBMM Erzincan'ın İliç İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nda TMMOB mühendisleri dinlenecek. (ANKARA)
17.00- DİSK Emekli-Sen, Sakarya Caddesi'nde "Emekliyim Direniyorum" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
22.00 - Almanya'da devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist belli olacak. İspanya- Fransa yarı finalde karşı karşıya gelecek. (MÜNİH)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
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