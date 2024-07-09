TÜİK Dünya Nüfus Günü Bülteni Yayınlayacak - Son Dakika
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TÜİK Dünya Nüfus Günü Bülteni Yayınlayacak

TÜİK, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla bülten yayınlayacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye binası temel atma törenine katılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deniz Dolmuş Tanıtım Etkinliği'ne katılacak. Hak-İş, Türk-İş ve DİSK, Türk-İş genel merkezinde ortak basın açıklaması yapacak. TBMM'de DEM Parti ve CHP Grup toplantıları yapılacak. Eğitim-Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı önünden yürüyüş gerçekleştirerek Meclis önünde basın açıklaması yapacak. DİSK Emekli-Sen, Konak Sosyal Güvenlik Kurumu önünde 'Emekliyim direniyorum' başlıklı basın açıklaması yapacak. Eğitim-İş, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto etmek için Milli Egemenlik Parkı'ndan 1. TBMM Binası'na yürüyecek. TBMM Erzincan'ın İliç İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nda TMMOB mühendisleri dinlenecek. DİSK Emekli-Sen, Sakarya Caddesi'nde 'Emekliyim Direniyorum' başlıklı basın açıklaması yapacak. Almanya'da devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist belli olacak. İspanya-Fransa yarı finalde karşı karşıya gelecek.

09.07.2024 09:30
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10.00 - TÜİK, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla bülten yayınlayacak. (ANKARA)

10.00- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay,  İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye binası temel atma törenine katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deniz Dolmuş Tanıtım Etkinliği'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00- Hak-İş, Türk-İş ve DİSK, Türk-İş genel merkezinde ortak basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.45- 13.30 - TBMM'de DEM Parti ve CHP Grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Eğitim-Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı önünden yürüyüş gerçekleştirerek Meclis önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.30- DİSK Emekli-Sen, Konak Sosyal Güvenlik Kurumu önünde "Emekliyim direniyorum" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

16.00- Eğitim-İş, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto etmek için Milli Egemenlik Parkı'ndan 1. TBMM Binası'na yürüyecek (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

16.30- TBMM Erzincan'ın İliç İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nda TMMOB mühendisleri dinlenecek. (ANKARA)

17.00- DİSK Emekli-Sen, Sakarya Caddesi'nde "Emekliyim Direniyorum" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

22.00 - Almanya'da devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist belli olacak. İspanya- Fransa yarı finalde karşı karşıya gelecek. (MÜNİH)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TÜİK Dünya Nüfus Günü Bülteni Yayınlayacak - Son Dakika

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