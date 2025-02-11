Tülay Hatimoğuları: "Öcalan'ın Tarihi Çağrısı Tahminimizce Bu Ay İçinde Gerçekleşebilir" - Son Dakika
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Tülay Hatimoğuları: "Öcalan'ın Tarihi Çağrısı Tahminimizce Bu Ay İçinde Gerçekleşebilir"

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yapması planlanan ''çağrıya'' ilişkin, "Çağrının tarihi ile ilgili 15 Şubat olabileceğine dair medyada haberler vardı. Ancak 15 Şubat'a yetişmeyebilir bu çağrı çünkü heyetimiz Kürdistan Bölgesel Yönetimine de çeşitli ziyaretler yapacak. Aynı zamanda hem heyetimiz hem parti merkezimiz çeşitli istişareleri devam ettiriyor. Bu istişarelerden çıkacak sonuçlarla birlikte elbette bunlar da Sayın Öcalan'a ulaştırılacak ve biz tahminimizce bu ay içinde böyle tarihi bir çağrı gerçekleşebilir" dedi.

11.02.2025 15:01  Güncelleme: 16:16
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(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yapması planlanan "çağrıya" ilişkin, "Çağrının tarihi ile ilgili 15 Şubat olabileceğine dair medyada haberler vardı. Ancak 15 Şubat'a yetişmeyebilir bu çağrı çünkü heyetimiz Kürdistan Bölgesel Yönetimine de çeşitli ziyaretler yapacak. Aynı zamanda hem heyetimiz hem parti merkezimiz çeşitli istişareleri devam ettiriyor. Bu istişarelerden çıkacak sonuçlarla birlikte elbette bunlar da Sayın Öcalan'a ulaştırılacak ve biz tahminimizce bu ay içinde böyle tarihi bir çağrı gerçekleşebilir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de haftalık grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, "15 Şubat'ın önemine vurgu yaptınız çağrının zamanı belli mi ve bu çağrıdan önce iktidardan bir adım mı bekleyeceksiniz" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Çağrının tarihi ile ilgili 15 Şubat olabileceğine dair medyada haberler vardı. Ancak 15 Şubat'a yetişmeyebilir bu çağrı çünkü heyetimiz Kürdistan Bölgesel Yönetimine de çeşitli ziyaretler yapacak. Aynı zamanda hem heyetimiz hem parti merkezimiz çeşitli istişareleri devam ettiriyor. Bu istişarelerden çıkacak sonuçlarla birlikte elbette bunlar da Sayın Öcalan'a ulaştırılacak ve biz tahminimizce bu ay içinde böyle tarihi bir çağrı gerçekleşebilir."

Çağrının içeriğine ilişkin ise Hatimoğulları, "Çağrı, Kürt sorununun bugüne kadar devam eden çatışma ve şiddet yöntemi ile çözülmeyeceğine bu sürecin hukuk ve siyaset zeminine taşınması ile ilgili bir çağrı olacağını düşünüyoruz" dedi.

"Hazır olmayan belli ki iktidar"

Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüm sürecine yaklaşımına ilişkin ise şu ifadelere yer verdi:

"Grup konuşmamızda da ifade ettik, bugün hem İmralı'dan hem de Türkiye'deki bütün muhalif kesimlerden, toplumsal dinamiklerden, halktan barışla ilgili çok önemli bir konsensus oluşmuş durumda. Bugün Türkiye'de herkes barıştan yana. Bu anlamıyla toplum hazır, siyaset de hazır, muhalefet de hazır. Hazır olmayan belli ki iktidar. Bizim iktidara çağrımızı yinelemek isteriz; çözüm ve diyalogla ilgili, barış süreciyle ilgili yol haritalarını açıklamalılar. Sayın Öcalan üzerinde devam eden tecrit kalkmalı ve bugün İstanbul belediyelerine dönük gerçekleşen operasyon, Van Büyükşehir Eş Başkanımıza verilen cezalar bu diyalog sürecini dinamitlemektedir. Çağrımızı iktidara ve devlet aklına bir kez daha yapıyoruz; barışın ve diyaloğun gelişmesinin önünü açın."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tülay Hatimoğuları: 'Öcalan'ın Tarihi Çağrısı Tahminimizce Bu Ay İçinde Gerçekleşebilir' - Son Dakika

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