Tunus'tan Gazze'ye 5 Yeni Tekne

17.09.2025 23:36
Küresel Sumud Filosu'na Tunus'tan 5 tekne daha katılarak Gazze'ye insani yardım ulaştırıyor.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na Tunus'tan katılan 5 tekne daha denize açıldı.

Küresel Sumud Filosu bünyesinde yer alan Mağrib Sumud Konvoyu'ndan toplam 5 tekne, Tunus'un Gammart ve Sidi Busaid Limanı'ndan Gazze'ye doğru hareket etti.

Mağrib Sumud Konvoyu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, filodaki teknelerin hazır oldukça Tunus'taki limanlardan Gazze'ye doğru yola çıkmaya devam edeceği belirtildi.

Dün 3 tekne daha Tunus'tan Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. Bugün yola çıkan teknelerle birlikte 13 Eylül'den bu yana 17'si İspanya'dan, 13'ü Tunus'tan olmak üzere toplam 30 tekne Tunus'tan Gazze'ye doğru yola çıktı.

Tunus'tan ilk tekne 13 Eylül'de Gazze'ye gitmek üzere limandan ayrılmıştı

Küresel Sumud Filosu, 13 Eylül'de TSİ 15: 30'da aralarında Türk aktivistlerin de olduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki ilk tekne Binzert Limanı'nda halkı selamlayarak Gazze'ye doğru hareket etmiş, ardından bir tekne daha yola çıkmıştı.

İspanya'nın Barselona kentinden 31 Ağustos'ta yola çıkan 22 teknenin yanı sıra Tunus'tan 23 tekne Küresel Sumud Filosu'nda yer alıyor.

İspanya'dan gelen 3 tekne teknik arızadan dolayı Tunus'ta kalacağı için konvoy listesinden çıkarıldı.

Başkent Tunus'tan açılan tekneler ile Binzert Limanı'ndan ayrılan tekneler Malta açıklarında birleşerek Gazze'ye doğru yola devam edecekler.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu 50'ye yakın ülkeden bine yakın aktivistin yer aldığı filo, İtalya ve Yunanistan'dan katılacak tekneler ile Akdeniz açıklarında buluşarak yollarına devam edecek.

Küresel Sumud Filosu 31 Ağustos'ta İspanya'dan kalkan tekneler ile yolculuğuna başladı

Küresel Sumud Filosu bünyesinde 31 Ağustos'ta İspanya'dan kalkan 22 tekne, 7 Eylül'de başkent Tunus'taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarına ulaşmaya başlamıştı.

Sidi Busaid Limanı'ndaki Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya'dan gelen iki tekneye dron saldırısı düzenlenmişti.

Filonun Tunus'tan çıkışının ertelenmesinin ardından İspanya'dan gelen tekneler 11 Eylül'de ülkenin kuzeyinde yer alan Binzert kentindeki limana geçmişti.

Küresel Sumud Filosu'na 50'ye yakın ülkeden katılım sağlanıyor

Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50'ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Tunus, Son Dakika

