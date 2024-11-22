Türeli'den Tunç'a Kılıçdaroğlu Tepkisi - Son Dakika
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Türeli'den Tunç'a Kılıçdaroğlu Tepkisi

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CHP'li Türeli, Adalet Bakanı Tunç'un Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini kınadı, adalet mücadelesine vurgu yaptı.

22.11.2024 11:53
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(TBMM) - CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davasına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Türeli, "7'nci genel Kemal Kılıçdaroğlu'na araçsallaştırılmış yargı eliyle yapılan baskıya boyun eğmeyeceğiz. Bakan Yılmaz Tunç'un Sayın Kılıçdaroğlu için söylemiş olduğu hiçbir şekilde Adalet Bakanı'na yakışmayan, yargıyı etkilemeye yönelik siyasete ve CHP'li siyasetçileri tehdit etmeye yönelik konuşmasını şiddetle kınıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığının bütçesine ilişkin milletvekillerine sunum yaptı.

Bakan Ersoy'un sunumunun ardından CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, söz aldı. Türeli, Kılıçdaroğlu hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın bugün görülecek duruşmasına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a tepki gösterdi. Türeli, şöyle konuştu:

"Demokrasinin en temel kurallarından biri olan bütçe hakkında konuşuyoruz. Diğer taraftan demokrasilerin en temel ilkelerinden birisi yasama, yürütme, yargı kuvvetler ayrılığı ilkesidir. Unutulmamalıdır ki iktidar bütün rejimlerde vardır ama muhalefet sadece demokrasilerde vardır. Başta kuvvetler ayrılığı olmak üzere memleketin bütün sorunlarına çözüm getireceği iddiasıyla yürürlüğe konulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kısa sürede kuvvetler birliğine yol açmış özellikle yargı muhalefeti dizayn etmek için hükümetin elinde bir tehdit ve yaptırım aracına dönüştürülmüştür.

İktidar devletin bütün imkanlarını genel seçimde olduğu gibi seçim sonrasında da muhalefet üzerinde bir baskı aracı olarak kullanmaya devam etmektedir. Adalet için büyük bir mücadele vermiş ve vermeye devam eden 7'nci genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na araçsallaştırılmış yargı eliyle yapılan baskıya boyun eğmeyeceğiz. Bu çerçevede Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Sayın Kılıçdaroğlu için söylemiş olduğu hiçbir şekilde Adalet Bakanı'na yakışmayan, yargıyı etkilemeye yönelik siyasete ve CHP'li siyasetçileri tehdit etmeye yönelik konuşmasını şiddetle kınıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir."

Türeli\'den Tunç\'a Kılıçdaroğlu Tepkisi
Kaynak: ANKA

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