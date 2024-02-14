Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Engelleniyoruz diyorlar, inanın engellediğimiz yok. ( Mansur Yavaş'ın) Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne getirdiği gündem maddelerinin yüzde 99'u oy birliğiyle kabul edilmiştir. Belediye Meclisi'nin tamamı Cumhuriyet Halk Partili olsa bu kadar bir oy birliği çıkmazdı." dedi.
Yenimahalle ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren Altınok, İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Teknopark Ankara tarafından düzenlenen programda, sanayici ve girişimcilerle bir araya geldi.
Toplantıya, AK Parti Ankara milletvekilleri Zeynep Yıldız, Murat Alparslan, Osman Gökçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Cumhur İttifakı Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan ile İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin de katıldı.
Altınok, yaptığı konuşmada, Keçiören Belediyesinde 1994'ten itibaren yaptığı hizmetlerle Türkiye'de belediyecilik anlayışını değiştirdiğini belirterek, Keçiören'de yapımını tamamladıkları 197 metre uzunluğundaki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin Türkiye'de bir örneğinin olmadığını aktardı.
Ankara'nın 5 yılının boş yıl olduğunu ifade eden Altınok, "Engelleniyoruz diyorlar, inanın engellediğimiz yok. (Mansur Yavaş'ın) Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne getirdiği gündem maddelerinin yüzde 99'u oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yani Belediye Meclisi'nin tamamı Cumhuriyet Halk Partili olsa bu kadar bir oy birliği çıkmazdı." diye konuştu.
"Şu an Ankara'da yapılmış işlerin tamiri yapılamıyor"
Başkentte son 5 yıl içerisinde yüz binlik üst ölçekli ana nazım planı ile ulaşım master imar planının yapılamadığını öne süren Altınok, kentte öne çıkan problemler arasında trafik ve ulaşımın yer aldığına dikkati çekti.
Planın olmamasının metro yapımına da engel teşkil ettiğini dile getiren Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:
"(Mansur Yavaş) 58 kilometre metro sözü var, 5 santimetre yaptıysa bana söyleyiniz. 2024 yılında havalimanı yolu metrosunun ihalesini yapacağız. Atatürk Orman Çiftliği'nin olduğu yerde 6 bin ağaç kurumuş ve Bakanlık Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Niye biliyor musunuz? Sulanmadığı için. Şu an Ankara'da yapılmış işlerin tamiri yapılamıyor. ABB Başkanı 5 yılda İvedik OSB'ye kaç sefer geldi? Dün Akyurt ve Kalecik'e gittik. Dedikleri şu '5 yıl önce bir kurdele kesmeye geldi'. İnanın gittiğim bütün ilçeler bu durumdadır. Diyorum ki ne yaptı? İlçe belediyeleri minnacık bütçeleriyle ABB'den daha çok işler yapmışlar. Ankara'da ABB'nin yaptığı bir kapalı spor salonu bile yok.
Bahçelievler'de biliyorsunuz bir buz pateni var. Buz Pateni Federasyonu'na daha önce orayı ABB devretmişti. (Mansur Yavaş) Federasyondan burayı işleteceğim diye geri aldı. 4,5 yıldır tadilatını bitirip inanın açamadı. 5 yıldır bir hayvan barınağını bitiremedi. Biz de buz pateni yaptık, İncek'ten, Çankaya'dan her yerden geliyorlar. Patenlerini ve kaskını da veriyoruz. Biz sıfırdan bir buz pateni yapıyoruz, var olan bir buz pateninin maalesef 4,5 yıldır tadilatı yapılıp, açılamıyor."
"Altınok'un aklı, fikri Ankara'dır." ifadesini kullanan Altınok, "ABB Başkanı bir kere seçildikten sonra yok efendim 'cumhurbaşkanı olacağım sonra da cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım, şehri bırakacağım...', öyle bir şey yok. O zaman çıkıp (Mansur Yavaş) 'Ben cumhurbaşkanı adayıyım, bu şehre mesai harcayamam, beni ABB Başkanı olarak seçtiniz sizden özür diliyorum' diyerek etik olanı yapması gerekiyordu." dedi.
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