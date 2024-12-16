Turizm Eğitimi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Turizm Eğitimi İçin Protokol İmzalandı

Turizm Eğitimi İçin Protokol İmzalandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerle iş birliği protokolü imzalayarak turizm işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinde eğitimin yüzde yüz İngilizce olmasını sağlayacak.

16.12.2024 16:16  Güncelleme: 16:17
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında üniversitelerin turizm işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinde eğitimin yüzde yüz İngilizce olması için iş birliği protokolü imzalandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Protokolle geleceğin turizm kurmaylarını yetiştirme şansını yakalayacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YÖK arasında, iş birliği protokolü imzalandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın imzaladığı protokolle pilot olarak belirlenen 7 üniversitenin turizm işletmeciliği ile gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinde İngilizce hazırlık eğitimi verilecek, eğitimin yüzde yüz İngilizce olması sağlanacak, ikinci yabancı dil olarak Rusça, Çince veya Arapçadan birisi verilecek, yönetim ve gastronomi konularının ağırlıkta olduğu bir müfredat oluşturulacak. Ayrıca öğrencilere 1'inci sınıftan itibaren nisan-kasım ayları arasında işletmede mesleki eğitim imkanı sağlanacak.

YÜZDE YÜZ İNGİLİZCE EĞİTİM

Bakan Ersoy, söz konusu protokolün çok önemli olduğunu söyleyerek, turizmde en önemli şeyin insan kaynağı olduğunu ve öncelikli olarak nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ersoy, "Turizm işletmeciliği ile gastronomi ve mutfak sanatları ağırlıklı bir eğitim içeren ve lisans eğitimleri içeren bir müfredatla üniversitelerimiz turizm fakülteleri eğitim vermeye başlayacaklar. Yine İngilizce hazırlık bölümü olacak. Yüzde yüz İngilizce müfredatla dersler görülecek. Bu çok önemli, en önemli nokta. Yani artık bundan sonra turizm okuyan öğrencilerimiz üniversite seviyesinde fakültelerde yüzde yüz İngilizce müfredatla eğitim görecekler. Yine teknik liselerde almaya başladıkları Rusça, Arapça, Çince gibi derslerden bir tanesini de seçmeli lisan programı olarak takviye olarak da almaya devam edecekler" dedi.

Bakan Ersoy, projenin ikinci etabıyla ilgili de "Projenin yönetilmesinde paydaşlarımızın, yani otellerin dahil olması ile müfredatta da ortak bir çalışmayla ihtiyaç duyulan düzenlemeler yapılacak. Bizim artık üniversite seviyesinde geleceğin genel müdür yardımcıları ve genel müdürlerini yetiştirmeye başlamamız gerekiyor. Türkiye aslında çok iyi bir noktaya geldi turizm açısından. Biz bir süre sonra yoğun bir şekilde dünyaya genel müdür ihraç eden ülke konumuna geleceğiz diye düşünüyorum. Bugün hayata geçireceğimiz protokolle birlikte geleceğin turizm kurmaylarını da sizlerle birlikte yetiştirme şansını yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ÜNİVERSİTE SAYISI ARTACAK'

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise turizm gibi dinamik ve rekabetçi bir sektörde, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinin hayati önem taşıdığını söyleyerek, "İşte bu nedenle, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle yürütülen bu protokol, eğitimle sektör arasındaki bağları güçlendirmek adına eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Pilot olarak seçtiğimiz üniversitelerimizde yer alan turizm işletmeciliği ile gastronomi ve mutfak sanatları programları bu protokol kapsamında eğitimde mükemmeliyet hedefiyle yeniden şekillenecektir. Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi; önümüzdeki zamanlarda bu üniversitelere katacağımız yenileriyle birlikte sayı artacaktır. Bu üniversitelerimizde yer alan Turizm İşletmeciliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları programları, bu protokol kapsamında eğitimde mükemmeliyet hedefiyle yeniden şekillenecektir" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Gastronomi, Kültür, Eğitim, Güncel, Turizm, Son Dakika

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