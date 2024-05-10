SKAL İnternational Dünya Kongresi 2024\'te İzmir\'de düzenlenecek

Güncel

HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR) - 83. SKAL İnternational Dünya Kongresi, 16-21 Ekim 2024 tarihlerinde İzmir'de toplanacak. Kongrede 83 ülkeden 500 katılımcı yer alacak.Turizm profesyonellerinin buluşacağı kongreyi play-off maçına benzeten İzmir Valisi Süleyman Elban, "Eğer biz bu play-offta kazanırsak, başarı sağlarsak üst lige çıkacağız" dedi.

Turizm profesyonellerinin en eski sivil toplum örgütü SKAL İnternational'ın İzmir'de 16-21 Ekim 2024 tarihlerinde düzenleyeceği SKAL İnternational Dünya Kongresi öncesi İzmir Valisi Süleyman Elban tanıtım toplantısı düzenledi. İzmir Ticaret Odası'ndaki toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile İzmir SKAL Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Güner Güney ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

VALİ ELBAN'DAN PLAY-OFF BENZETMESİ

17 yıl sonra üçüncü kez Türkiye'de ilk kez de İzmir'de düzenlenecek SKAL İnternational Dünya Kongresi tanıtım toplantısında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, kongrenin İzmir'e büyük katkı sağlayacağını söyledi. Elban, "İlimizin turizm potansiyelini anlatmama gerek yok. Çünkü bu ekip bu konunun uzmanı. Ama biz şehir olarak turizmde bir noktaya gelip bekliyoruz. Bizimle turizme başlamış ya da bizden sonra başlamış birçok şehir bizden daha fazla yol almış. Ama maalesef biz o geldiğimiz istasyonda beklemeye devam ediyoruz. Kabuğumuzu bir türlü kıramadık. Ancak şimdi şehrimizde turizmle ilgili ciddi bir sıçrama yapmayla ilgili belli şartlar var. Bir kere şehrin bütün bileşenleri bu konuda hemfikir ve bu sektöre de destek verme konusunda niyeti ve tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Bu önemli bir durum, tespit. İkincisi de son günlerin güncel tabiriyle ben bu kongreyi biraz play-off maçına benzetiyorum. Eğer biz bu play-offta kazanırsak, başarı sağlarsak üst lige çıkacağız" diye konuştu.

İZMİR'İN TURİZM POTANSİYELİNE KATKI SAĞLAYACAK

SKAL İnternational Dünya Kongresi ile turizm sektörü kanaat önderlerinin İzmir'e gelmesinin şehrin şehrin turizm potansiyeline yüzde 30 katkı sağlayacağını kaydeden Elban, şunları kaydetti:

"Dünyada sektörün lideri, kanaat önderi gittiği her şehre mucizevi bir şekilde dokunuyorlar. Dokundukları şehirdeki turizm konusundaki atılım, gelişim ortalama sizlerin verdiği rapora göre yüzde 30 civarında bir dönüşüm sağlıyor. Dolayısıyla bizim mevcut potansiyelimizin üzerine yüzde 30 gibi bir gelişimin sağlanması bu şehrin turizm açısından bir üst lige çıkmasını neden olur. Onun için bu kongreyi bir futbol tabiriyle ya da başka basketbol tabiriyle bir play-off maçı olarak görüyoruz. Dolayısıyla nasıl iki hafta önce Göztepe'mizin çıkması konusunda hepimiz şehir olarak el birliği, yürek birliği yaptıysak şehrin ekim ayındaki kongrede de aynı şekilde play-off maçında el birliği, gönül birliği yapmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Şehrimizin bu potansiyelinin yanında bu şehrin vizyonunu, bu şehrin insanını, bu şehrin yaşam kalitesi ve insanların yaşam tarzını da buraya gelen turizm liderleri, turizm kanaat önderleri gördükten sonra bu şehri daha farklı, daha güzel anlatacaklarını ben düşünüyorum. Onun için kongreye gelen insanların her açıdan burada olumlu kanaatlerle ayrılması ve şehirde gerçek anlamda şehrin enerjisini alıp etkilenmeleri için de bizler de el birliğiyle ne gerekiyorsa yapacağız. Ben kongrenin başarılı olmasını temenni ediyorum."

İZBB BAŞKANI TUGAY: "KENTİN TANINIRLIĞINA KATKI SAĞLAYACAK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise kongrenin kent için önemine değinerek "Bu kongrenin kentimiz için öneminin farkında olmamamız ve kamuoyuna da farkındalık yaratmak için kentin yüksek düzeyde yöneticileri olarak bir araya geldik. Bu yıl 83'üncüsü düzenlenecek olacak 83 ülkeden 500 katılımcının yer alacağı, turizm profesyonellerini bir araya getirecek kongre, kentin tanınırlığına sağlayacağı faydalar açısından çok büyük önem taşıyor. Bu organizasyona büyük destek veriyoruz. İzmir'in gelecekte turizminin yönlenmesi ile ilgili önemli sonuçlar doğuracak bu kongre boyunca hepimizin titizlikle süreci takip etmesi çok önemli. Şehrin sorunları ve ihtiyaçları, gelecek vizyonu çerçevesinde birlikte çalışma kararlılığı çok önemli ve bunun bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Bu kararla hükümet yetkilileri, valiliğimiz, kentimizin meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile dayanışma ve işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"BİR KALKINMA SIÇRAMASI YAPMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZ BİR DÖNEMDEYİZ"

"Hepimiz İzmir'in iyi bir yerde olmasını istiyoruz. Bu siyaset üstü bir konu" diyerek sözlerini sürdüren Tugay, şunları söyledi:

"İzmir'e sahip çıkma kararlığında olan herkesin bu anlayışla hareket etmesi gerekiyor. Bu birliğe katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. İzmir Türkiye'mizin potansiyelini tam değerlendiremediğine inandığım kentimiz. İzmir'de bir kalkınma sıçraması, hamlesi yapmak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Tarım ve ticaretin sektörlerdeki potansiyelinin yanında turizm alanında göstereceği sıçrama da büyük önem taşıyor. Burada hepimize düşen birçok görev var Dünyada birçok ülkenin, şehrin gıpta edeceği bir tarihi ve kültürel mirasa sahibiz. Güzel coğrafyaya sahibiz. Bunlar İzmir'i dünyanın en önemli turizm destinasyonu haline getiriyor. Bu kongrenin tanıtımında üzerimize düşeni yapmalıyız. Bize düşen görevler olduğunu düşünüyoruz. Gastronomisinden kuş cennetine, Kemeraltı, Agora, Kadifekale bölgelerinden, kültürel mirasına pek çok konu bunlara ilgi göstermemizi, yönlendirmemizi İzmir'in bu değerlerini dünyaya tanıtmamızı bekliyor. Kongre önemli bir fırsat. Bu kongreyi mümkün olan en üst düzeyde destekleyeceğim. Başarılı bir kongre olmasını diliyorum."

İZTO BAŞKANI ÖZGENER: "KENTİMİZİN TANITIMI İÇİN BU KONGRELERİ ÖNEMSİYORUZ"

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de "83. Skal International Dünya Kongresi'ni 16-21 Ekim tarihleri arasında İzmir'imizde, tüm paydaşlarımızın katılımı ile düzenleyecek olmak hepimizi olduğu gibi beni de heyecanlandırıyor. Hepimizin bildiği üzere; uluslararası kongreler, sektör temsilcilerini bir destinasyonda buluşturan katma değeri yüksek organizasyonlar. İzmir Ticaret Odası olarak, hem kentimizin tanıtımı hem de turizmin canlı kalması için bu kongreleri önemsiyoruz" dedi.

"ZİYARETÇİLERİN İZMİR'DEN MEMNUN AYRILMASININ HEPİMİZİN GÖREVİ"

Özgener sözlerinin devamında ise "83 ülkeden 306 kulübün üye olduğu uluslararası bir turizm organizasyonunun dünya kongresini kentimizde düzenlemek büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Kongre kapsamında kentimize gelecek ziyaretçilerin İzmir'den güzel anılarla ve memnun ayrılmasının hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum. İzmir Ticaret Odası olarak 'Yerinde Tanıtım' konusuna verdiğimiz önemi de göz önünde bulundurarak, kongre kapsamında elimizden gelen bütün desteği vermekten memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı.