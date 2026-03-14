Turizmde Üç Bayram Krizi
14.03.2026 10:41
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları, bayram turizmini olumsuz etkiledi; rezervasyonlar düştü.

TURİZMCİLER sezonu üç bayramla açmaya hazırlanırken; ABD- İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, bütün planları bozdu. Ramazan Bayramı'nda iç turizm hareketliliği azaldı, İranlıların Nevruz turizmi sıfırlandı, Avrupa'dan Paskalya Bayramı rezervasyonları da ciddi oranda azaldı.

Bu yıl 14 Mart'ta başlayan okullardaki ara tatil dönemi ile 19-22 Mart tarihlerindeki Ramazan Bayramı tatili birleşiyor. Ramazan Bayramı süreci ile birlikte özellikle İran ve Türk Cumhuriyetlerinden turistlerin ilgi gösterdiği Nevruz Bayramı başlıyor. Mart ayı sonu ile nisan ortalarına kadar olan dönemde de Avrupa ülkelerinde Paskalya tatili başlıyor. Bu yıl turizm sektörü sezonu üç bayramla açmaya hazırlanırken, ABD-İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar, bütün planları değiştirdi.

RAMAZANDA KISA BİR HAREKETLİLİK

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Ercan Çek, kısa vadede genel bir turizm hareketini Antalya'da beklemenin mayıs ortasına kadar zor olduğunu söyledi. Ercan Çek, 14-22 Mart arasında ara tatil ve Ramazan Bayramı döneminde rezervasyon yoğunluğunun 17-21 Mart tarihlerine yönelik olduğunu açıkladı. Çek, "Orada kısa bir periyotta hareketlilik var. Fakat özellikle 22 Mart'tan sonra bu hareketlerin düştüğünü görüyoruz" dedi.

'NEVRUZDAN SIFIR BEKLENTİ İÇERİSİNDEYİZ'

Nevruzdan bir şey beklemenin mümkün olmadığını belirten Ercan Çek, "Bu durumun en çok etkilediği bölgeler, Van oldu. Orada çok ciddi turizm hareketliliği vardı. Sınırlar kapandığı için Antalya dışında bundan etkilenen bölgeler olduğunu görüyoruz. Akdeniz çanağında nevruzdan sıfır beklenti içerisindeyiz" diye konuştu.

PASKALYA REZERVASYONLARI GERİLEDİ

Paskalya döneminde Avrupa'dan da artık bir şey gelmesinin mümkün olmadığını dile getiren Çek, "Biz mevcut durumumuzu koruyacağız. Nisan 15-20'lere, mayıs ayına bakacağız. Süreci takip edeceğiz ve yeni sezon hazırlıklarını ona göre yapacağız. Bayramda ufak bir hareketlilik deyip, nevruzda ve paskalyada bir şey beklemeden süreci takip etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

'BEKLEDİĞİMİZ YOĞUN AKIŞ YOK'

Çek, "Bu süreç bizim sınırlarımıza yakın bir bölgede yaşanan savaş kaynaklı. Zaten bunun böyle olması çok doğal. Beklediğimiz yoğun akış yok. Çok büyük iptal yok en azından Antalya çanağında. Ama iptal talepleri var. Bu süreç aylarca sürerse özellikle Avrupa'dan rezervasyon akışının çok iyi gitmeyeceğini düşünüyorum. Rusya yüzde 50 azalarak gelse de Rusya'da akış devam ediyor" diye konuştu.

'BİZİM AÇIMIZDAN CİDDİ KAYIP'

Eski POYD Başkanı Ali Kızıldağ ise eskiden nevruzların çok daha yoğun olduğunu belirterek, "Ancak son yıllarda İran'a uygulanan ambargo ve başka nedenlerden dolayı nevruzda kısmen de olsa bir zayıflama görülüyordu. Ancak bu savaş ortamında bunu sıfır düzeyinde düşünebiliriz. Belki İran dışında yaşayan İranlıların ufak tefek seyahatleri olabilir. Ancak paket olarak hazırlanmış, acenteler, tur operatörleri tarafından organize edilen bir nevruz operasyonu olmayacak. Bizim açımızdan da bu ciddi bir kayıp" dedi.

UMUT SON DAKİKADA

Ramazan Bayramı'nın ara tatille birleşmesinin turizmciler tarafından pozitif karşılandığını kaydeden Kızıldağ, "Ancak mart ayında iklim koşulları ne gösterir bilemiyoruz. Tatilciler artık bazı planlarını günlük meteorolojik verileri de analiz ederek yapıyor. Bir de özellikle şu anda coğrafyada yaşanan sıkıntılar, bunun yarattığı güvensiz psikoloji, tahmin ediyorum iç pazarda da beklediğimiz performansı almamızda sıkıntı yaratabilir. Önümüzde bir 10 gün var. Bu 10 günlük süreç son dakika rezervasyonlar açısından bir beklenti. Ancak şu ana kadarki performansın çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Bu son 10 gündeki gelişmelere bakıp, herhalde bayramdan sonra değerlendirmek daha doğru olacak" diye konuştu.

'REZERVASYONLAR KÖTÜ DEĞİL AMA BEKLENTİMİZİN ALTINDA'

Şu an hareketliliğin çok beklenilen düzeyde olmadığını belirten 5 yıldızlı otel genel müdürü İsmail Çağlar da "Yaz sezonu gelmek üzere ve tüketiciler tercihte bulunacak; Ramazan Bayramı mı, Kurban Bayramı mı diye. Rezervasyonlar kötü değil ama beklentimizin altında. Malum bu dönem için otellerde nevruz için de bir kapasite ayrılıyordu. Savaş öncesi son dakikaya kadar bu süreci takip ettik fakat maalesef İran-İsrail-ABD savaşı, Nevruz operasyonunu tamamen sıfırlamış görünüyor. Nevruz bu sene için gerçekleşmeyecek. Tabii bu arada ümit ederiz savaş da bir an önce sonlanır. Ülkemiz tamamen bir ateş çemberinin altında. Bu da turizm hareketliliğini olumsuz etkiliyor" dedi.

EN BÜYÜK RAKİP; MISIR VE YUNANİSTAN

Bu sene iç turizmde tatil hakkını insanların daha çok Kurban Bayramı döneminde kullanacağını anlatan Çağlar, "Şu an daha ağırlıklı paskalyaya odaklandık. Nisan ayında paskalya ve akabinde Rus bayramı olacak. Bu dönemde rezervasyon akışlarında bir çalışmamız var. Bu fena gitmiyor. Geçen hafta Berlin'de dünyanın en büyük fuarlarından biri vardı. Orada da ekonomik ve savaşın psikolojik etkilerini gördük. Özellikle bu bölgede BAE olumsuzluklar yaşıyor. Oradan misafir kayacak mı bizim bölgemize onu göreceğiz. Mısır'da şu an olumsuzluk yok, en büyük rakiplerimizden. Tabii Yunanistan'ı da eklememiz lazım, Ege için en büyük rakibimiz. Ümit ediyoruz bir-iki hafta içinde bu savaş sonlanır" dedi.

KALEİÇİ'NDE UMUT YERLİ TURİST

Antalya Otelciler ve Pansiyoncular Birliği (ANTOB) Başkanı Alp Özel ise Ramazan Bayramı'nın bu sene ara tatille birleşmesi dolayısıyla Kaleiçi ve şehir merkezinde hareketlilik beklediklerini belirterek, "Yurt dışından rezervasyonlarımız ciddi ölçüde azaldı. İran-İsrail-ABD savaşı bizi ciddi anlamda etkiliyor. Tam da İranlıların tatile geldiği nevruz dönemine denk geldi. Ciddi rezervasyon aldığımız, şehir merkezindeki otellerin canlandığı, İranlı turistlerin de şehir merkezlerinde vakit geçirmeyi sevdiği bir dönemdi. Ne yazık ki şu anda o yok. Paskalya dönemi yine bu döneme denk geliyor. Yurt dışından yine ciddi anlamda rezervasyon düşüşleri görüyoruz, takip ediyoruz. Yerli turist açısından da bayramın iyi geçeceğini düşünüyoruz. 4 günlük programlarda şehir merkezinde oldukça uygun fiyata kalabilirler. Yerli turist için bu biraz avantaj. Fiyatlar da çünkü geriye geldi. İran pazarından ve paskalya dönemindeki bölümden boş kalan oteller, fiyatlarında indirim yaptı. Çok uygun fiyatlara tatil imkanı, şehir merkezinde her zaman var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

