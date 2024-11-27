Türk-Arap Sanat Buluşması İstanbul\'da

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 10. Dünya Helal Zirvesi kapsamında "Türk-Arap Sanat Buluşması" gerçekleştirildi.

Türk-Arap Derneği, Türk-Arap Sanat Evi ve zirvenin özel alanlarından Helal Expo 2024 iş birliğiyle dünyanın çeşitli ülkelerinden sanatçılar İstanbul Fuar Merkezi'nde bir araya geldi.

Fuarda sanatçılara ayrılan özel alanda buluşan 59 sanatçı, ülkelerini, kültürlerini ve sanatlarını tanıtma fırsatı bulurken, sanatçıların yaklaşık 75 eseri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

"Sanatçıların iş birlikleri yapmalarını istiyoruz"

Türk-Arap Derneği Başkanı Metin Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek çatısı altında faaliyet gösteren Türk-Arap Sanat Evi'nin çeşitli etkinliklere imza attığına işaret etti.

Fuarda Türk ve Arap sanatçıları buluşturduklarını kaydeden Turan, bu sanatçıların eserlerini de ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını aktardı.

Turan, fuara dördüncü kez katıldıklarını dile getirerek, "Sanatçıları bir araya getirip tanışmalarını, iş birliği yapmalarını ve kaynaşmalarını istiyoruz. Bu sene 59 sanatçı katılıyor. Mısır, Filistin, Cezayir, Fas, Tunus, Suriye ve Irak'ın da aralarında bulunduğu pek çok Arap ülkesinin yanı sıra Rusya, İran gibi ülkelerden gelen sanatçılar da var." dedi.

Türk-Arap Sanat Buluşması kapsamında fuarda hat ve resim atölyesi ile çeşitli sanat dallarında etkinlikler yapılacağını vurgulayan Turan, "Dört gün süresince buradayız. Sanatçılar uluslararası fuarlara katılmak istiyor. Biz de onlara yardımcı oluyoruz. Ayrıca Arap Kadınlar Birliği de el sanatları sergisiyle fuarda kendilerini tanıtıyor." ifadesini kullandı.

"Filistin sorununu dünyaya anlatmaya çalışıyoruz"

Filistinli sanatçı Emine Abiyd, Filistin temalı el sanatları eseriyle etkinliğe katıldığını aktararak, resim yapmayı çok sevdiğini, hatta oğlunun da ressam olduğunu söyledi.

Eserinde Filistin topraklarının işgal edilmeden önceki halini resmettiğini sözlerine ekleyen sanatçı, şu bilgileri verdi:

"Filistin'in Askalan şehrinde yaşarken topraklarımızın İsrail tarafından işgal edilmesi sonucu Gazze'ye göç etmek zorunda kaldık. Şimdi de Türkiye'de bu uluslararası fuar vesilesiyle Filistin sorununu insanlara ve dünyaya anlatmaya çalışıyoruz."

Filistin'in sahip olduğu topraklara yeniden kavuşabilmesi ve özgürlüğü için sanatla mücadele etmeye çalıştıklarını vurgulayan Abiyd, "Gazzenin sesini duyurmak önemli. Türkiye ile ortak bir tarihimiz var. Şu an Filistin sıkıntılar yaşıyor. Ben de bu nedenle çok üzgünüm ve sanatımla duygularımı ifade etmeye çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Fuarda pek çok sanatçıyla tanışma imkanı bulduk"

Ürdünlü sanatçı Maysoon Abdulhalik, fuarda ahşap yakma ve kabak süsleme sanatıyla hazırladığı eserlerinin sergilendiğini belirterek, "Nakış yöntemiyle Kur'an-ı Kerim ayetleri ve esmayıhüsna gibi metinleri hüsnühat olarak ahşap ve su kabağı üzerine işliyorum. Helal Expo'ya dördüncü kez katılıyorum. Çok memnunum. İnşallah güzel atölye çalışmaları da yapacağız." ifadesini kullandı.

Önceki yıllarda gerçekleştirilen fuarlarda, Türkiye'den ve Arap ülkelerinden pek çok sanatçıyla tanışma imkanı bulduklarını dile getiren Abdulhalik, "Fuarda herkesle tanışıyoruz, yeni şeyler öğreniyoruz ve bundan çok memnunuz." diye konuştu.

Etkinlik, İstanbul Fuar Merkezi'nin 2. salonundaki Helal Expo alanında 30 Kasım'a kadar görülebilecek.

Farklı ülkelerden pek çok sanatçının bir araya geleceği özel etkinlikler de fuarda sanatseverleri konuk edecek.