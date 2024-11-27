Türk-Arap Sanat Buluşması İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk-Arap Sanat Buluşması İstanbul'da

Türk-Arap Sanat Buluşması İstanbul\'da

10. Dünya Helal Zirvesi'nde Türk-Arap Sanat Buluşması düzenlendi, 59 sanatçı eserlerini tanıttı.

27.11.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 10. Dünya Helal Zirvesi kapsamında "Türk-Arap Sanat Buluşması" gerçekleştirildi.

Türk-Arap Derneği, Türk-Arap Sanat Evi ve zirvenin özel alanlarından Helal Expo 2024 iş birliğiyle dünyanın çeşitli ülkelerinden sanatçılar İstanbul Fuar Merkezi'nde bir araya geldi.

Fuarda sanatçılara ayrılan özel alanda buluşan 59 sanatçı, ülkelerini, kültürlerini ve sanatlarını tanıtma fırsatı bulurken, sanatçıların yaklaşık 75 eseri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

"Sanatçıların iş birlikleri yapmalarını istiyoruz"

Türk-Arap Derneği Başkanı Metin Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek çatısı altında faaliyet gösteren Türk-Arap Sanat Evi'nin çeşitli etkinliklere imza attığına işaret etti.

Fuarda Türk ve Arap sanatçıları buluşturduklarını kaydeden Turan, bu sanatçıların eserlerini de ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını aktardı.

Turan, fuara dördüncü kez katıldıklarını dile getirerek, "Sanatçıları bir araya getirip tanışmalarını, iş birliği yapmalarını ve kaynaşmalarını istiyoruz. Bu sene 59 sanatçı katılıyor. Mısır, Filistin, Cezayir, Fas, Tunus, Suriye ve Irak'ın da aralarında bulunduğu pek çok Arap ülkesinin yanı sıra Rusya, İran gibi ülkelerden gelen sanatçılar da var." dedi.

Türk-Arap Sanat Buluşması kapsamında fuarda hat ve resim atölyesi ile çeşitli sanat dallarında etkinlikler yapılacağını vurgulayan Turan, "Dört gün süresince buradayız. Sanatçılar uluslararası fuarlara katılmak istiyor. Biz de onlara yardımcı oluyoruz. Ayrıca Arap Kadınlar Birliği de el sanatları sergisiyle fuarda kendilerini tanıtıyor." ifadesini kullandı.

"Filistin sorununu dünyaya anlatmaya çalışıyoruz"

Filistinli sanatçı Emine Abiyd, Filistin temalı el sanatları eseriyle etkinliğe katıldığını aktararak, resim yapmayı çok sevdiğini, hatta oğlunun da ressam olduğunu söyledi.

Eserinde Filistin topraklarının işgal edilmeden önceki halini resmettiğini sözlerine ekleyen sanatçı, şu bilgileri verdi:

"Filistin'in Askalan şehrinde yaşarken topraklarımızın İsrail tarafından işgal edilmesi sonucu Gazze'ye göç etmek zorunda kaldık. Şimdi de Türkiye'de bu uluslararası fuar vesilesiyle Filistin sorununu insanlara ve dünyaya anlatmaya çalışıyoruz."

Filistin'in sahip olduğu topraklara yeniden kavuşabilmesi ve özgürlüğü için sanatla mücadele etmeye çalıştıklarını vurgulayan Abiyd, "Gazzenin sesini duyurmak önemli. Türkiye ile ortak bir tarihimiz var. Şu an Filistin sıkıntılar yaşıyor. Ben de bu nedenle çok üzgünüm ve sanatımla duygularımı ifade etmeye çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Fuarda pek çok sanatçıyla tanışma imkanı bulduk"

Ürdünlü sanatçı Maysoon Abdulhalik, fuarda ahşap yakma ve kabak süsleme sanatıyla hazırladığı eserlerinin sergilendiğini belirterek, "Nakış yöntemiyle Kur'an-ı Kerim ayetleri ve esmayıhüsna gibi metinleri hüsnühat olarak ahşap ve su kabağı üzerine işliyorum. Helal Expo'ya dördüncü kez katılıyorum. Çok memnunum. İnşallah güzel atölye çalışmaları da yapacağız." ifadesini kullandı.

Önceki yıllarda gerçekleştirilen fuarlarda, Türkiye'den ve Arap ülkelerinden pek çok sanatçıyla tanışma imkanı bulduklarını dile getiren Abdulhalik, "Fuarda herkesle tanışıyoruz, yeni şeyler öğreniyoruz ve bundan çok memnunuz." diye konuştu.

Etkinlik, İstanbul Fuar Merkezi'nin 2. salonundaki Helal Expo alanında 30 Kasım'a kadar görülebilecek.

Farklı ülkelerden pek çok sanatçının bir araya geleceği özel etkinlikler de fuarda sanatseverleri konuk edecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Etkinlik, istanbul, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk-Arap Sanat Buluşması İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:08 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
06:58 Bitlis’te 4.3 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
01:32 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti
01:27 Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi
00:51 Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü “Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın“ Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"
23:37 Deva Parti’li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu Deva Parti'li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu?
23:11 Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak
22:43 Lübnan Başbakanı’ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın
22:19 Ahmet Çakar’dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar Ahmet Çakar'dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar
22:16 BAE’de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye’de Yakalandı BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı
21:59 Bakanlık duyurdu: Mersin’de 89 metrelik gemi yan yattı Bakanlık duyurdu: Mersin'de 89 metrelik gemi yan yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 17:31:09. #1.12#
SON DAKİKA: Türk-Arap Sanat Buluşması İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.