Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, 300 Başvuru ile 9. Kez Düzenleniyor - Son Dakika
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Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, 300 Başvuru ile 9. Kez Düzenleniyor

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, bu yıl 'mazlumlara özgürlük' temasıyla 300 başvuru aldı. Festival, Türkiye ve farklı Türk topluluklarının bulunduğu ülkelerden katılımla gerçekleşecek. Toplam 147 yapım ön jüriye gönderildi ve farklı kategorilerde 10 filme ödül verilecek. Festival, 11 Ekim'de gala ve ödül töreniyle sona erecek.

05.09.2024 16:47
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Bu yıl 9. kez düzenlenecek "Türk Dünyası Belgesel Film Festivali"ne Türk topluluklarının bulunduğu ülkelerden 300 başvuru geldi.

Konuya ilişkin açıklamaya göre Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TÜRKSOY ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TİKA, YTB'nin destekleri, üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum ve basın kuruluşlarının proje ortaklığında gerçekleştirilecek festival, 'mazlumlara özgürlük' temasıyla düzenleniyor.

Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan ve Makedonya'nın katılım göstereceği festivale çok sayıda ülkeden 300 belgesel film başvurdu.

Başvuruların ardından değerlendirmeye alınan toplam 147 yapım ön jüriye gönderildi.

Farklı kategorilerde 10 filme ödül verilecek

Açılışı Ankara'daki TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde gerçekleştirilecek festivalin jüri toplantısı, 14 Eylül'de internet üzerinden yapılacak.

Değişik kategorilerde 10 filme ödül verilecek festivalde Uzun Metrajlı Belgesel, Kısa Belgesel ve Öğrenci Belgesel kategorilerinin kazananları, Türk dünyasından belgesel yönetmenleri ve akademisyenlerin oluşturduğu ön jüri tarafından belirlenecek.

Festivalin gala ve ödül töreni 11 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Film gösterimlerinin Osmaniye, Niğde, Bakü, Almatı, Bişkek, Taşkent, Lefkoşa, Budapeşte ve Üsküp şehirlerinde yapılacağı festival, 15 Kasım'da sonuç bildirim toplantısı ve kapanış töreniyle son bulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, 300 Başvuru ile 9. Kez Düzenleniyor - Son Dakika

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