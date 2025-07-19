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Türk Dünyası Sinema Buluşması

Türk Dünyası Sinema Buluşması
19.07.2025 17:19
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TRT ev sahipliğinde Türk Cumhuriyetleri sinema yetkilileri, ortak yapımlar için toplantı yaptı.

TRT ev sahipliğinde, 12 Punto 2025'in konukları olarak Türkiye'ye gelen Türki Cumhuriyetlerin Sinema Genel Müdürleri ile bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

TRT tarafından yedinci kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto'da, "Türkiye ile Türk Dünyası Arasında Ortak Yapımlarda Yeni Köprüler" başlıklı panel sonrasında yetkililer istişare toplantısında bir araya geldi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Sultan Raev, sadece bir toplantı için değil birliği, kültürü ve yarını birlikte inşa etmek için bir araya gelindiğini söyledi.

Raev, kökleri güçlü bir medeniyetin mirasçılarından biri olarak söz aldığını belirterek, "Bu büyük mirasın bugünün dünyasında en güçlü taşıyıcılarından biri hiç şüphesiz sinemadır. Sinemanın halklarımızın ruhunu, hafızasını ve değerlerini aktaran güçlü bir kültürel köprü olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden bu buluşmalar sadece bir takvim faaliyeti değil, Türk dünyasının geleceğine yapılan bir yatırımdır." ifadelerini kullandı.

"Milyonlarca insanın yapamadığını bir film yaptı"

Görüşmelerden kalıcı yapılar ve etkili işbirlikleri çıkmasını beklendiğine değinen Raev, şunları kaydetti:

"Gündemimizde yer alan ortak yapımlar, festival işbirlikleri, sinema fonu gibi başlıkların sadece öneri olarak kalmayıp uygulanabilir projelere dönüşmesi buluşmalarımızın en kıymetli çıktıları olacaktır. Kuşkusuz önümüzde uzun bir yol var. Sinema alanında daha çok mesafe kat etmemiz gerekiyor. Aslında bu yolculuğun henüz başındayız. Ancak bu başlangıç doğru adımlara atılırsa, Türk dünyasının sineması hafızasını oluşturan, kendi istediklerini kuran büyük bir harekette dönüşecektir. Bugünkü buluşma da bu anlamda büyük bir adımdır. Ortak hedefler etrafında bir araya gelmek, deneyim ve vizyonlarımızı paylaşmak sadece sinemamızın gelişmesine değil, halklarımızın birbirini daha yakından tanımasına, kültürümüzün daha güçlü bağlarla birleşerek zenginleşmesine katkı sunacaktır."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 15 Temmuz kalkışmasına karşı Türk milletinin direnişinin yıl dönümünde programlar düzenlendiğini söyledi.

Sinema Genel Müdürlüğü olarak Beyoğlu Atlas 1948 Sineması'nda çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini aktaran Güven, " Filistin'den bir film getirdik. Hepinizin bildiği 'From Ground Zero', Türkçesi de 'Sıfır Noktasından', Akademi Ödülleri'nde shortliste kalmıştı. Gerçekten sinemanın gücünü gördüğümüz bir filmdi. Filistin'de yaşanan büyük trajediyi Gazze'nin sokaklarından alıp Los Angeles'a, New York'un sokaklarına taşıdı. Binlerce, yüzbinlerce, milyonlarca insanın yapamadığını bir film yaptı." dedi.

Sinemanın zannedilenden çok daha güçlü bir araç olduğuna vurgu yapan Güven, "Bizim hep birlikte uluslararası arenada daha büyük şekilde yer almamız gerekiyor. Biz iki hafta önce Şangay Uluslararası Film Festivali'ndeydik. Orada iki filmimiz yarıştı, dört filmimiz gösterildi. Çok güzel bir organizasyondu. Çok etkiliydi ve bu festivalin sonunda da Kırgız filmi 'Kara, Kızıl, Sarı', İngilizcesi herhalde 'Black, Red, Yellow' dünyada öyle tanınıyor. En büyük ödülü aldı. Burada sizlerin huzurunuzda bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok büyük bir başarı. Belki bu büyük başarı bizlere de bugün bu toplantıda önderlik edebilir. Bizim hep birlikte çok güzel filmler yapmamız gerekir." şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki süreçte daha da büyük eserler çıkarmak için bu etkinliği gerçekleştiriyoruz"

Birol Güven, birlikte iş yapma kültürünün geliştirilmesi gerektiğini de aktararak, "Bunun hem kültürel tarafını geliştirmemiz lazım hem de hukuki tarafını geliştirmemiz lazım. Çünkü hemen hemen her ülkede çok iyi bir sinema, televizyon endüstrisi var. Ama biz bir araya gelemiyoruz ya da öyle bir ortamlar yaratamıyoruz. Sinemacılarımız birbirini tanımıyor. Dolayısıyla ben burada yapılan bu toplantıyı bu anlamda çok değerli buluyorum." diye konuştu.

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ise 12 Punto'nun TRT ortak yapımlarının seçildiği bir platform olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Burada 35 ülkeden 60'a yakın yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Festival yöneticileri, fon yöneticileri, yapımcılar, satış ajansları var. Çok kıymetli isimler burada. TRT Sinema olarak hem art house alanında, hem animasyon çizgi film alanında hem de ana akımda sinema filmlerine destek veriyoruz. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle beraber filmler daha da güçleniyor. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki süreçte daha da büyük eserler çıkarmak için bu etkinliği gerçekleştiriyoruz."

Faruk Güven, çok sayıda senaryo danışmanlığı, sunum danışmanlığı, yapım danışmanlığı gibi etkinliklerin programda yer aldığına değinerek, "Son 4 yılda TRT'nin bu yapmış olduğu ortak yapımlar yaklaşık 91 tane yapım. Tüm uluslararası festivallerde 466 tane ödül aldı. Bu önemli bir şey ve giderek artıyor. Bizim amacımız Türkiye'deki projeleri yurt dışı alana da çıkarabilmek. En önemlisi sizlerin burada olma sebebinizle beraber, sizlerle beraber ortak yapımlar yaparak bunu yükseltmeyi düşünüyoruz." sözlerini ekledi.

Konuşmaların ardından Türki Cumhuriyetlerin Sinema Genel Müdürleri ile işbirliği protokolü imzalandı.

Toplantıya Özbekistan Cumhuriyeti Sinematografi Ajansı Uluslararası İlişkiler Geliştirme Dairesi Başkanı Bekhzod Kadirov, Özbekistan Cumhuriyeti Sinematografi Ajansı'ndan Shukratulla Rızaev, Kazakistan Ulusal Sinema Destek Merkezi'nden Ainur Dyussenova, Kazakfilm Yönetici Direktörü Asset Yernazarov, Kazakistan Ulusal Sinema Destekleme Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Zhumagali Kurmanbek, Azerbaycan Sinema Genel Müdür Yardımcısı Gurban Primov, Kırgızistan Sinema Genel Müdürü Ulan Adamaliev, Türkmenistan Televizyon, Radyo ve Sinematografi Devlet Komitesi'nin Dışilişkiler Departmanı'ndan Annageldi Atanazarov, Türkmenistan Oğuzhan Türkmenfilm Birliği Yaratıcı İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sahysalyh Bayramov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, TÜRKSOY İletişim Direktörü Salim Ezer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve TRT Sinema Müdürü Faruk Güven katıldı.

12 Punto, yarın gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek. Törende, 12 finalist arasından seçilen 3 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 projeye "TRT Ön Alım Ödülü" ve 6 projeye de "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verilecek.

Ödül töreni TRT 2'den canlı yayınlanacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Kültür, Sinema, Güncel, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Dünyası Sinema Buluşması - Son Dakika

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