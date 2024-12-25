TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Komisyonu'nu Boykot Edecek - Son Dakika
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TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Komisyonu'nu Boykot Edecek

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TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, adil bir düzenleme olmadıkça Asgari Ücret Komisyonu toplantılarına katılmayacaklarını duyurdu.

25.12.2024 16:42
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(ANKARA) - TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, katılmadıkları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısında açıklanan yeni asgari ücrete tepki gösterdi. Atalay, "On kişi oturuyor istediği kararı veriyor. Biz burada bundan sonra bir daha yokuz. Çağırmasınlar, biz de bu toplantıya bir daha katılmayacağız. Yeni bir adil komisyon düzenlemesi yaparlarsa oturur konuşuruz. Bu toplantıdan evvel de DİSK ve HAK-İŞ başkanlarıyla bu kanaatlerimi paylaştım. Sözümüz geçer, dinlenirsek komisyonda varız. Ama sözümüzün dinlenmediği yerde adet olsun diye o komisyona bundan sonra katılmıyoruz" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak duyurdu.

Komisyonun dün yapılan toplantısına katılmayan TÜRK-İŞ adına Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.   Atalay, adil bir düzenleme yapılmadığı takdirde bundan sonraki yıllarda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacaklarını açıkladı.

Atalay, "Aralık ayında başlaması gereken 2025 yılı asgari ücret çalışmaları için 10 Aralık'ta, 16 Aralık'ta ve 19 Aralık'ta üç tane toplantı yapıldı. Ama aşağı yukarı bundan dört ay evvel Türkiye gündeminde, bütün kamuoyunda televizyonlarda, gazetelerde sabah akşam asgari ücreti beraber konuştuk tartıştık" dedi.

"Geldiğimiz noktada ülkenin yarısı asgari ücretle çalışıyor"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 1974 yılından beri yer aldıklarını hatırlatan söyleyen Atalay,  şunları kaydetti:

"Bir rakama göre 7.5 bir rakama göre ise ülkemizde 8 milyon asgari ücretli var. Bundan 5 sene evvel asgari ücreti bu seviyede konuşmuyorduk. Ama son 5 senedir özellikle asgari ücret, geçim ücreti oldu. Geçmiş yıllarda asgari ücret, ülkenin yüzde 20'siydi. Sonra rakam yukarı çıktı. 30, 40 oldu. Şu anda geldiğimiz noktada ülkenin yarısı asgari ücretle çalışıyor. Yani asgari ücretin belirleme ücreti olduğunu ben, siz biliyorsunuz. Ama asgari ücret geçim ücreti oldu. Biz bu masada asgari ücretliler olsun dedik. Onlar karar versin dedik. Bu ücretle geçinemeyenler dertlerini anlatsın dedik. Hiç müdahale etmeden, arkadaşlarımız masada oldular. Arkadaşlarımız TÜRK-İŞ'in talebini 29 bin 583 lira talebini açıkladık. Aradan bir hafta geçti. Dendi ki cuma ya da perşembe olacak. Dün akşam oldu toplantı. Üç toplantıda taraflar bizim önümüze bir rakam getirmediler. Demediler ki 'şu rakamı size uygun görüyoruz' Biz de kamuoyuna rakamı paylaştık."

"Talebimiz, insanca yaşayabilecek bir geçim ücreti"

Asgari ücretin konuşulmaya ve görüşülmeye başlaması sürecinde kamuoyu ile paylaştıkları taleplerini sıralayan Atalay, şöyle konuştu:

"Bizim talebimiz Anayasa'da yer alan geçim şartlarını uyulması, insanca yaşamayı mümkün kılacak bir tutarda olması, asgari ücret belirlenirken bilimsel olarak belirlenmiş harcama kalıbı esas alınmalı, pazarlık konusu yapılmamalı diye ifade ettik. Asgari ücretin tarımda, sanayide, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmadan ulusal düzeyde tek ve yıllık olarak belirlenmesine devam edilmeli, imkan varsa enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde yılda iki kere yapılmalı, asgari ücret teşviki sendikalı yerlere verilmeli. Yanı kısaca talebimiz; İnsanca yaşayabilecek bir geçim ücreti olmalı. Bunu kamuoyuna defalarca ifade ettik."

"Bakan Bey benimle konuştu"

Asgari Ücret Tespit komisyonu'nun dün akşam yapılan son toplantısına ilişkin de Atalay, "Maalesef dün akşam saat 6,5 civarında bize haber verdiler" dedi. Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Sonra da Bakan Bey benimle konuştu. Biz de bu toplantıya katılmama kararı aldık. 30 yılda 6 kere oy birliğiyle karar alınmış, 2 kere hükümetle beraber karar aldık. Onun dışında 22 kere biz bu toplantıya muhalefet şerhi koymuşuz. Dün akşam da yönetimle beraber oturduk. 'Biz bu toplantıya gitmiyoruz' dedik. Rakamdan haberimiz yok. Bu sebeple bizim o toplantıda olmamızın bir anlamı da yoktu. Bu açıklanan ücret; yıllık da olsa, aylık da olsa kabul edilebilir bir tarafı yok. Bu zammı kabul etmek, 'iyi' demek mümkün değil."

"Komisyonda bir daha yokuz"

Asgari Tespit Komisyonu toplantılarına bundan sonraki süreçte katılmayacaklarını söyleyen Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağız. Bunu buradan kamuoyuna özellikle ifade ediyorum. Beş oradan, beş buradan bu adil bir komisyon değil. On kişi oturuyor istediği kararı veriyor. Biz burada bundan sonra bir daha yokuz. Çağırmasınlar, biz de bu toplantıya bir daha katılmayacağız. Yeni bir adil komisyon düzenlemesi yaparlarsa oturur konuşuruz. Bu toplantıdan evvel de DİSK ve HAK-İŞ başkanlarıyla bu kanaatlerimi paylaştım. Sözümüz geçer, dinlenirsek komisyonda varız. Ama sözümüzün dinlenmediği yerde adet olsun diye o komisyona bundan sonra katılmıyoruz."

TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Komisyonu\'nu Boykot Edecek
Kaynak: ANKA

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