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TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı - Son Dakika
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TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

TÜRK-İŞ, ocak ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 15 bin 48 lira, yoksulluk sınırını 49 bin 19 lira olarak hesapladı. Araştırmaya göre, gıda fiyatlarındaki artış devam ederken, et ve balık fiyatlarında yüksek oranlı artışlar görüldü. Ayrıca, ekmek, kuru baklagiller ve zeytinyağı gibi temel gıda ürünlerinde de fiyat artışları yaşandı.

30.01.2024 - 11:19,
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TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ocak 2024 sonuçlarına göre 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı "açlık sınırı" 15 bin 48 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 49 bin 19 lira olarak hesaplandı.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAM MALİYETİ 19 BİN 630 TL

Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 19 bin 630 lira olarak belirlenirken, Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 4,27 artış gösterdi. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 69,76 hesaplandı.

EN YÜKSEK ARTIŞ BALIK FİYATLARINDA

Araştırmaya göre, et fiyatlarındaki artış bu ayda da sürerken en yüksek artış balık fiyatlarında görüldü. Ortalama balık fiyatlarında 32 liralık artış yaşandı. Hamsinin kilogram fiyatı 120 liraya kadar yükseldi.

Yumurta adet fiyatında ufak bir artış oldu. Fiyatı geçen aya göre 5 lira artan tavuk, kilogram fiyatı ortalama 77 liradan raflarda yer aldı.

Ocak ayında ekmek fiyatı arttı ve Ankara'da 200 gramlık ekmeğin fiyatı 8 liraya yükseldi. Kuru baklagiller grubunda en yüksek artış yeşil mercimekte görüldü. Yeşil mercimeğin kilogram fiyatı 86 liraya çıktı. Ortalama sebze kilogram fiyatı 34,34 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı ise 34,25 lira olarak hesaplandı.

Zeytinyağı litre fiyatında ortalama 30 liralık artış oldu. Zeytinyağının litresi ortalama 330 liradan satılmaya başlandı. Aynı şekilde, zeytin fiyatlarında görülen 17 liralık artış ile siyah zeytin ortalama 225 lira, yeşil zeytin ortalama 190 liradan market raflarında yer aldı.

TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Kaynak: AA
YORUMLAR (5)
  • Serkan Basar: 17 bin alan asgari ücretli ne oluyor bu durumda?? Yanıtla 3 20
  • salihb: açlık sınır 15 bin olan bir ülkede asgari ücret 17 bin. kira yok daha ortada. Önceden orta halli bir konutun kirası asgari ücretin 3/1 i idi. şimdi 3/2 yada daha fazla. Yanıtla 1 18
  • Cengiz Egribas: Açlık sınırı 15 bin TL açıklanmış en düşük emekli maaşı 10 bin TL el insaf yani bu insanlar ne yapacak nasıl geçinecek Yanıtla 0 10
  • Semih Yetkin: Recep ivedik filmindeki gibi uçuyoz mu çöküyoz mu belli değil Yanıtla 1 5
  • tansel çetinkaya: gariban oluyor 1 5

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