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Türk Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi Hatay'da Hizmete Girdi - Son Dakika
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Türk Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi Hatay'da Hizmete Girdi

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ın katılımıyla Türk Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi Hatay'da açıldı. Kütüphane, deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim imkanı sunacak ve üniversiteye hazırlık kitapları, malzemeleri, bilgisayar ve yazıcı gibi olanaklar sağlayacak.

Türk Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi Hatay\'da Hizmete Girdi
21.12.2023 - 15:04,  Güncelleme: 15:04
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Hatay'da, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ın katılımıyla Türk Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi hizmete girdi.

Yılmaz, Güzelburç Konteyner Kenti'ndeki açılışta, 100'üncü yıl kütüphanelerinin ilkini Hatay'da açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu seneki kış yardımlarıyla başlattıkları en önemli projenin bu kütüphane açılışı olduğunu aktaran Yılmaz, "Çocuklarımızın eğitiminin zamanla aksaması telafi edemeyeceğimiz bir konu. Şu anda deprem bölgesinde 1,5 milyon üniversiteye hazırlanan öğrencimiz var. Bunlar 1, 2 senelerini kaybetmesinler istiyoruz." dedi.

Malatya'da bir öğrencinin konteyner kentte kapının önünde ders çalıştığını görmeleri üzerine böyle bir kütüphane projesini başlattıklarını anlatan Yılmaz, ocak ayı içerisinde 6 ile birer tane bu kütüphanelerden açmış olacaklarını vurguladı.

Kütüphanenin deprem bölgesindeki önemine değinen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu kütüphane, 44 öğrencinin sessiz bir ortamda çalışabilecekleri altyapıyı sunuyor. Bunun dışında üniversiteye hazırlık kitapları, malzemeleri, bilgisayar ve yazıcı içeriyor. Dolayısıyla bu, gerçekten belki her konteyner kente koymamız gerekecek diye düşündüğümüz çok önemli bir proje. Bu nedenle ilkini açmış olmaktan çok mutluyuz. Prototipimiz hazır, her 15 günde bir tane daha açabilecek şekilde hazırlıklarımızı da tamamlamış durumdayız. Bağışçılarımız kütüphaneleri sahiplenirlerse her konteyner kente gelin Türkiye olarak bir kütüphane açalım ve çocuklarımız üniversiteye hazırlanırken imkansızlıktan, ders çalışacak ortam bulamamaktan dolayı 1 senelerini kaybetmesinler diyorum."

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi.

Yılmaz'dan esnaf ziyareti

Yılmaz, daha sonra Konya-Hatay Kardeşlik Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti.

Hatay'da sosyo-ekonomik güçlendirme programı çerçevesinde 607 esnafa dükkanlarını tekrar hayata geçirmesi için destek olduklarını anlatan Yılmaz, bundan sonraki aşamada da çiftçilere destek programlarıyla çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Hayatı normale döndürmek için katkıda bulunduklarını belirten Yılmaz, "Burası kendi kendine, kendini döndürecek şekilde ayağa kalkan eski Hatay'ımız olacak inşallah. Biz de o güne kadar kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yılmaz, daha sonra Türk Kızılay ekipleri ve gönüllüleriyle Kırıkhan ilçesindeki Bektaşlı Geçici Konaklama Merkezi'nde kışlık kıyafet, gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım kolilerini dağıttı.

Kaynak: AA
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