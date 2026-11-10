Türk mimar Özge Bayraktaroğlu Daunay\'a Brüksel\'de Best Hotel Design ödülü verildi

(BELÇİKA)- Fransa'da çalışmalarını sürdüren Türk mimar Özge Bayraktaroğlu Daunay, Brüksel'de düzenlenen World Tourism Awards 2026 kapsamında "Best Hotel Design" ödülüne layık görüldü. Organizasyon, konaklama sektöründe mimarlık ve tasarımın rolünü öne çıkarıyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel, Global Tourism Forum Annual Meeting 2026 kapsamında farklı ülkelerden turizm, diplomasi ve iş dünyası temsilcilerini ağırladı. World Tourism Forum Institute tarafından gerçekleştirilen buluşmada, sürdürülebilir turizm, uluslararası yatırımlar, değişen seyahat alışkanlıkları ve konaklama sektörünün geleceği ele alındı.

Forum kapsamında Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Müzeleri'nde düzenlenen World Tourism Awards 2026 töreninde, Nice merkezli OB Design'ın kurucusu mimar Özge Bayraktaroğlu Daunay'a "Best Hotel Design" ödülü verildi.

OTEL TASARIMINDA ULUSLARARASI ÖDÜL

World Tourism Forum Institute tarafından verilen "Best Hotel Design" ödülü, otellerin mimari ve iç mekan tasarımını estetik, yaratıcılık ve konaklama deneyimi açısından değerlendiren bir kategori olarak öne çıkıyor. Ödülün 2025 yılındaki sahibi İsviçre Alpleri'nde bulunan The Chedi Andermatt olurken, organizasyonun 2017 yılında "Best Design Hotel" adıyla verdiği ödülü İstanbul'daki Lampa Design Hotel kazanmıştı.

Bu kategoride daha önce otellerin ödüllendirilmiş olması, Özge Bayraktaroğlu Daunay'ın bir mimar olarak ödüle layık görülmesini ayrıca dikkat çekici kılıyor. Bununla birlikte, Daunay'ın hangi projesi ya da çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda ödüllendirildiğine ilişkin ayrıntılar açıklanan bilgiler arasında yer almıyor.

Otel mimarisinde tasarım, yalnızca yapıların dış görünüşü ya da iç mekanların estetik düzenlemesiyle sınırlı değil. Mekanın işlevselliği, bulunduğu çevreyle kurduğu ilişki ve ziyaretçilerin konaklama deneyimi de mimari yaklaşımın önemli unsurları arasında bulunuyor. Bu nedenle tasarım alanında verilen ödüller, konaklama sektörünün mimarlıkla kurduğu ilişkinin değerlendirilmesi açısından da önem taşıyor.

Mimarlık ve iç mekan tasarımı alanında çalışmalarını sürdüren Daunay, ödülün ardından yaptığı açıklamada, "Mimarlıkta bir mekanın yalnızca nasıl göründüğünü değil, insanlara ne hissettirdiğini de önemsiyorum. Bu nedenle konaklama tasarımının uluslararası bir platformda takdir edilmesini ayrıca anlamlı buluyorum" dedi.

Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Müzeleri'nde düzenlenen törende ödül almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Daunay, ödülü OB Design ekibiyle paylaştığını belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

TURİZMİN GELECEĞİ BRÜKSEL'DE TARTIŞILDI

World Tourism Forum Institute Başkanı Bulut Bağcı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen forumun programında ASEAN Genel Sekreteri Dr. Kao Kim Hourn, Karadağ Turizm Bakanı Simonida Kordic, Guyana Turizm, Sanayi ve Ticaret Bakanı Susan Rodrigues ile Mozambik Turizmden Sorumlu Devlet Sekreteri Fredson Victor Bravo Bacar gibi isimler yer aldı.

Uluslararası konaklama sektörünün temsilcilerinin katıldığı oturumlarda ise turizm yatırımları, sürdürülebilirlik ve sektörün ekonomik gelişmeyle ilişkisi değerlendirildi. Konaklama alanında değişen beklentiler, mimarlık ve tasarımın turizm yatırımlarındaki yerini de gündeme taşıdı.

Ödül törenine ev sahipliği yapan Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Müzeleri, Brüksel'in köklü kültür kurumları arasında yer alıyor. Farklı dönemlere ait sanat koleksiyonlarını barındıran müzede düzenlenen törende, turizm sektörünün çeşitli alanlarında verilen ödüller sahiplerini buldu.