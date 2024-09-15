Türk Müteahhitlik Firmaları ENR Listesinde - Son Dakika
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Türk Müteahhitlik Firmaları ENR Listesinde

43 Türk firması, ENR'nin En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Listesi'nde yer aldı.

15.09.2024 11:00
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TİCARET Bakanlığı, Engineering News Record (ENR) Dergisi'nde yayımlanan 'En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi'nde bu yıl 43 Türk müteahhitlik firmasının yer aldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1874 yılından bu yana uluslararası inşaat sektörünün en saygın yayınlarından olan ENR Dergisi'nin, dünyanın önde gelen müteahhitlik firmalarının uluslararası piyasalarda elde ettikleri gelirlere göre sıralandığı 'En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi'ni yayımladığı belirtildi. ENR Dergisi'nin listesinde bu yıl 43 Türk müteahhitlik firmasının yer aldığı vurgulanarak, "Firma sayısı itibarıyla, birinci sırada 81 firma ile yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'nin ardından Türkiye 43 firma ile ikinci sırada yer aldı. Firma sayısı ile Türkiye'yi ikinci sıraya taşıyan 43 Türk müteahhitlik firmasının uluslararası gelirleri, 2023 yılında 18,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türk müteahhitlik firmalarının gelirlerinin listedeki firmaların toplam gelirleri içerisindeki payı da yüzde 3,7 olarak kaydedildi. Uluslararası gelirlere göre yapılan sıralamada ise göre Türk müteahhitlik sektörü dünyada İngiltere, Hollanda, Almanya ve Japonya'nın önünde 8'inci sırada yer almıştır. Gelirlere göre birinci sırada ise 122,9 milyar dolar ile Çin yer almaktadır. Müteahhitlik firmalarının 2023 yılı uluslararası proje gelirlerine göre hazırlanan 2024 yılı listesinde ilk 100 firma arasına 6 Türk firması girerken, 1 Türk firması da ilk 50 firma arasında kendilerine yer bulmuştur" denildi.

'TEKNİK MÜŞAVİRLİK LİSTESİNDE 8 FİRMA YER ALDI'

Öte yandan, ENR Dergisi'nin 2024 yılı 'En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesi'nin yayımlandığı belirtilerek, "En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesi'nde toplam 8 Türk firması yer almış ve firma sayısına göre sıralamada ülkemiz ABD, Çin, Güney Kore, İtalya, Japonya ve Mısır'ın ardından 7'nci ülke olmuştur. ENR 2024 Raporunda, sektörün gelecek dönemdeki en önemli fırsatlarının makro ölçekli projeler ve yatırım planları olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu açıdan Afrika Ajanda 2063 ve Suudi Arabistan Vizyon 2030 gibi makro ölçekli planların küresel inşaat sektörüne ivme kazandıracağı ifade edilmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde de birçok hedef ülkeye heyet ziyaretleri gerçekleştirerek hem müteahhitlik firmalarımızın hem de teknik müşavirlik firmalarımızın uluslararası alanda pazar payının gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini yer verildi.

Kaynak: DHA

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