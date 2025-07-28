Türk Üniversiteleri 2024-2025 Sıralamasında Yükseldi

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan "2024-2025 dünya alan sıralaması"nda, Türkiye'den 89 üniversite en az bir bilim alanı ile sıralamaya girme başarısı gösterdi.

URAP Araştırma Laboratuvarının, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkati çekmek için hazırladığı 2024-2025 yılı alan sıralamasında, dünyadaki en iyi üniversiteler 78 farklı bilim alanına göre listelendi.

URAP'ın internet adresinden kamuoyuna duyurulacak listede, üniversiteler son 5 yıldaki akademik performansları üzerinden incelendi.

Üniversitelerin makale, toplam doküman ve atıflarının ilgili alan içindeki etkisi ile uluslararası işbirliği ölçütleri, URAP alan sıralamasında kullanılan temel ölçütler oldu. Sıralamada yazar sayısı 1000 ve daha fazla olan makaleler değerlendirilmedi.

411 üniversitesiyle Çin ilk sıradaki yerini korudu

Bu yıl 121 ülkeden 2 bin 572 üniversite en az bir alan sıralamasında kendine yer buldu. Önceki yıl olduğu gibi sırasıyla ilk 3 sıradaki Çin, ABD ve Hindistan yerlerini korudu.

Bu doğrultuda, Çin 2023-2024 sıralamasındaki 405 olan üniversite sayısını bu yıl 411 üniversiteye çıkardı. ABD ise 304 üniversite sayısı ile ikinci olurken, Hindistan ise 143 üniversiteyle üçüncü sırada yer aldı.

Geçen yıl alan sıralamasında 88 üniversitesi bulunan Türkiye'nin bu yılki alan sıralamasında ise üniversite sayısını 89'a yükselterek en az bir bilim alanı ile sıralamada yer aldı.

23 alandaki birinciliği ile Harvard Üniversitesi zirvede

URAP'ın alan sıralamasındaki 78 alanın 31'inde Çin üniversiteleri, 27'sinde ise ABD üniversiteleri birinci oldu. Bu ülkeleri 9 alanla İngiltere, 4 alanla ise Hollanda takip etti.

Üniversiteler sıralamasında, 78 alanın 23'ünde Harvard Üniversitesi dünya birincisi olarak dünya liderliğini sürdürdü. Bu üniversiteyi Çin'den Tsinghua Üniversitesi 13 alanla izledi.

İngiltere'den Oxford Üniversitesi 7 alanda dünya birincisi olurken, Hollanda'dan Amsterdam Üniversitesi ise 3 alanda dünyanın en iyisi olarak yer aldı.

Ayrıca, ABD, İngiltere, Kanada, Hollanda ve Avustralya'nın en az bir üniversitesi 78 alanın tümünde sıralandı.

Türk üniversitelerinin en çok yer aldığı alanlar tıp ve mühendislik

Bu yıl açıklanan 78 alanın 44'ünde yer alan Türkiye'nin, en fazla sayıda yer aldığı alanlar geçen yıl olduğu gibi tıp-sağlık bilimleri ve mühendislik oldu.

Tıp-sağlık bilimleri alan sıralamasına bu yıl Türkiye'den 80 üniversite girme başarısı gösterirken, mühendislik alanında ise 36 üniversite sıralamada kendine yer buldu.

Biyoloji alanına 23, teknoloji alanına 23, matematik alanına 20, fizik alanına 14 ve malzeme bilimlerinde ise cerrahi alanına 13 Türk üniversitesi girmeyi başardı.

İTÜ, 28 bilim alanı ile Türkiye'de ilk sırada

URAP'ın dünya alan sıralamasında, İTÜ'nün 28 bilim alanında, Hacettepe Üniversitesinin de 23 bilim alanında yer aldığı görüldü.

ODTÜ, 21 bilim alanında yer alırken Yıldız Teknik Üniversitesi ise 17 bilim alanında sıralandı.

Bu üniversiteleri, 16'şar bilim alanı ile Koç ve Ankara üniversiteleri, 15 bilim alanı ile Gazi Üniversitesi, 14 bilim alanı ile Atatürk Üniversitesi, 13 bilim alanı ile İstanbul Üniversitesi, 12 bilim alanı ile Fırat Üniversitesi, 10'ar bilim alanı ile İstanbul- Cerrahpaşa, Yakın Doğu ve Erciyes üniversiteleri, 9'ar bilim dalı ile Ege ve Bilkent üniversiteleri, 8'er bilim alanıyla ise Karadeniz Teknik, Marmara ve Boğaziçi üniversiteleri izledi.

Polimer bilim alanında dünya 59'uncusu olan İTÜ, su kaynakları alanında 134'üncü, deniz bilimleri alanında 143'üncü, inşaat mühendisliği alanında 158'inci, yapay zeka alanında 166'ncı ve mimarlık alanında 209'uncu oldu.

Hacettepe Üniversitesi, diş hekimliği alanında 111'inci, pediatri alanında 141'inci olmayı başardı.

ODTÜ, inşaat mühendisliği alanında dünya 258'inci oldu.

Yıldız Teknik Üniversitesi, mimarlık alanında 226'ncı sırada yer aldı.

Koç Üniversitesi, siyaset bilimi alanında 193'üncü olma başarısı gösterdi.

Ankara Üniversitesi, diş hekimliğinde 100'üncü sırada yer aldı.

İstanbul Üniversitesi, pediatri alanında 200'üncü, diş hekimliği alanında ise 214'üncü olma başarısı gösterirken, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa da sıralamada pediatri alanında 244'üncü oldu.

Marmara Üniversitesi ise pediatri alanında 195'inci olmayı başardı.