Türkan Şoray, Antalya'daki COP31'de iklim krizi ve Yeşilçam üzerine konuştu

Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray, "Doğa bizim yaşamımızın bir parçası, vazgeçilmezimizdir." dedi.

Şoray, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Yeşil Bölge'de Nurol Holding Konferans Merkezi Yesevi Salonu'nda düzenlenen "Sinemada Sürdürülebilirlik: Yeşilçam Usulü Film Yapmak" söyleşisine katıldı.

Moderatör Birol Güven idaresindeki söyleşide Şoray, Antalya'nın sinemaya ve sanata her zaman destek verdiğini belirtti.

Coşkulu Antalya Film Festivali günlerini hiç unutmadığını ifade eden Şoray, "Sıcacıktır Antalya halkı. Küresel iklim krizinin konferansının bu güzel şehirde yapılmış olması çok memnuniyet verici." dedi.

Şoray, iklim krizinin dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük tehlikelerden biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gelecek için, yavrularımız için, çocuklarımız için, gençler için biz de bu konuda endişeliyiz. Doğa bizim yaşamımızın bir parçası, vazgeçilmezimizdir. O temiz hava, camı açtığımız zaman içimize çektiğimiz oksijen, ağaçlar, yeşillik, orman... Bütün dünyadaki canlıların yaşaması için gerekli olan şeyler. İnşallah bu konferansta verilen kararlar hayata geçer. İnşallah bizler de üstümüze düşen görevleri yaparız."

Yeşilçam'daki çalışma temposunu anlatan Şoray, sabahın erken saatlerinde sete gitmenin kendisinde yorgunluk değil heyecan yarattığını ifade etti.

"Yeşilçam zamanında sabahın yedisi sokağa çıktığım an o soğuk rüzgarın yüzüme vuruşu... Hiç kendimi uykusuz, yataktan yeni kalkmış hissetmezdim." diye konuşan Şoray, her sabah yaşadığı bu heyecanın yıllarca sürdüğünü söyledi.

Yeşilçam: "Yokluklar içinde mucizeler yaratan sinema"

Yeşilçam'ı "yokluklar içinde mucizeler yaratan bir sanat dalı" olarak tanımlayan Şoray, yokluğun setlerde yaratıcılığı doğurduğunu söyledi.

Tarık Akan ile başrolünü paylaştığı "Baraj" filminde yaşadığı bir anıyı paylaşan Şoray, şöyle devam etti:

"Filmde pembe elbise giymiştim. Pembe küpelerim vardı. Sahneler devamlı olunca ertesi gün aynı kıyafetle devam ediliyor. Ertesi gün küpe yok. Yardımcım küpeyi kaybetmiş. Bir küpeli bir küpesiz olmaz, seyirciye saygısızlık olurdu. Ne yapacağız? Elbisemin eteğinden kumaş kestiler. Tel yaptılar. Tele onu geçirdiler. Ondan sonra nasıl yaptılarsa onu kulağıma küpe yaptılar. Yani böyle mucizeler yaratırdık setlerde. Zaten mucize sineması diyebiliriz. Bütün yokluklara rağmen önemli olan o projeye inanmak. Bütün kalplerin aynı anda çarpması, aynı heyecanla, umutla, sevgiyle, aşkla o şeye devam ettik. Bütün yaptığımız filmler inanın aşkla yapılan filmler."

"Karavanımız yoktu, evlere misafir olurduk"

Yeşilçam'da hiç karavanlarının olmadığını anlatan Şoray, kostüm değiştirmek için arabaların içinde giyindiklerini, bazen de vatandaşların evlerine misafir olduklarını aktardı.

Çevirdiği 220 filmdeki tüm kostümlerin kendisine ait olduğunu belirten Şoray, o dönemki sistemi şöyle anlattı:

"Her filmde mutlaka 18 tane kostüm olur. Geceliği, sabahlığı, sokak kıyafeti, kokteyl kıyafeti... O liste bize verilir ve biz o listedeki bütün kıyafetleri almak zorundaydık. Terziye git, kostümleri diktir, ayakkabısı, çantası, kolyesi, küpesi, her şeyiyle biz ilgileniyorduk. Bütün filmlerde aldığımız ücretin yarısını kostüme veriyorduk. Bir filmde giyilen kostümü başka bir filmde giyemezdik. Seyirci bunu hemen fark ederdi."

Kostümleri sandıklarda sakladığını, yıllar sonra bir dostunun tavsiyesiyle sergi yaptıklarını kaydeden Şoray, kostümlerin bir kısmının depodaki su baskınında zarar gördüğünü, bir kısmının da Ankara'ya taşınma sürecinde kaybolduğunu belirtti.

Yine de elinde bayağı kostüm olduğunu aktaran Şoray, "Mesela Selvi Boylum'un kostümü var, Dila Hanım'ın kostümü var. Seyircinin sevdiği filmlerin kostümleri var." dedi.

Sinemanın dünyanın en etkileyici sanat dalı olduğunu belirten Şoray, "Kitlelere hitap ediyor. Etkisi çok büyük. İzleyenleri o yaptığın filmlerle düşündürüyorsun. Hatta değiştirebiliyorsun da. Çok önemli bir meslek. Ama onun önemini anlayarak çok ciddi olarak hayatının önceliğini alman lazım. Başka hiçbir şey düşünmemen ve çok çalışman lazım." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum, Şoray'a çiçek takdim edildi.

Söyleşi sırasında bir hayranının doğum gününü kutlayarak onunla özçekim yapan Şoray, etkinlik sonunda çalınan şarkıyla oynadı.

"Gene oyuncu olmak isterdim"

Türkan Şoray, etkinlik sonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir daha dünyaya gelsem, yüzde 100 gene Yeşilçam'da Türk sinemasında oyuncu olmak isterdim." dedi.