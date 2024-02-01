Türkiye, 2023\'e kadar 11 bin 316 megavatlık güneş enerjisi santrali kurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "2023 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 11 bin 316 megavatlık bir güneş enerjisi santralini kurmuş ve işletiyor durumdayız" dedi.
Eyüpsultan Belediyesinin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Enerji AŞ ve Enerjisa desteğiyle Ağaçlı Mahallesi'nde kurduğu güneş enerjisi santralinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, törende yaptığı konuşmada, enerjinin, modern yaşamın temel taşı olarak sadece günlük hayatı sürdürebilmek için değil aynı zamanda ekonomik kalkınma, güvenlik ve çevresel sürdürülebilirlik açısından da çok kritik bir öneme haiz olduğunu söyledi.
Tancan, rakamlara göz attıklarında Türkiye'nin 21-22 yılda oluşturduğu kalkınmaya paralel olarak, enerji kurulu gücü ile enerji üretiminde de çok büyük bir artış yaşandığını gördüklerini belirterek, "2002 yılında yaklaşık 31 megavatlık bir elektriksel kurulu gücümüz vardı. 2023 yılı sonunda bu rakam 106 bin küsur megavatlık bir seviyeye ulaştı." diye konuştu.
Yaklaşık 3-4 katına çıkmış bir orandan bahsettiklerini kaydeden Tancan, "Şu anda bu elektriksel kurulu gücümüzün 59 bin 236 megavatı yenilenebilir enerji santrallerinden oluşuyor. Yani kurulu gücümüzün yaklaşık yüzde 56'sı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmuş durumda. Üretime bakıldığında 2002 yılında 129 teravatsaatlik bir elektrik üretimimiz söz konusuyken 2023 yılı sonuna baktığımızda bu rakamın 326 teravatsaate ulaştığını görüyoruz." diye konuştu.
Tancan, verilerde dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu belirterek, "2002 yılında yenilenebilir enerjiden ürettiğimiz elektrik enerjisinin toplam üretim içerisindeki payı sadece yüzde 26 idi. 2023 yılında bu seviyeyi yüzde 42'ye çıkartmışız. Yani 22 yıldır daha ziyade, daha çevreci, daha sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırımın önünü açmışız." dedi.
"Dünya genelinde ve Avrupa'da çok önemli bir noktada bulunuyoruz"
Tancan, enerji kaynaklarının hem dışa bağımlılıktan zaman içerisinde kurtulduğunu hem de daha temiz enerji kaynaklarından enerji üretimini artırdıklarını ifade ederek "Yürütülen bu politikalar sonucunda ülkemiz toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü açısından Avrupa'da 5. sıraya yerleşmiş durumdadır. Dünya geneline baktığımızda da 12. sıradayız. Yani yenilenebilir enerji kurulu gücünü dikkate alarak yapılan sıralamada dünya genelinde ve Avrupa'da çok önemli bir noktada bulunuyoruz." dedi.
Güneş enerjisi santrallerinin, kurulum ve işletim kolaylığına sahip olması nedeniyle yatırım açısından da cazip olduğunu vurgulayan Tancan, "Enerji üretiminde aydınlık bir geleceğe ışık tutan güneş enerjisini biz de Bakanlık olarak enerji portföyümüzün önemli bir unsuru olarak görmekteyiz." şeklinde konuştu.
Tancan, 2014 yılına kadar bakıldığında güneşten enerji üreten hiçbir santralin bulunmadığını kaydederek, "2023 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 11 bin 316 megavatlık bir güneş enerjisi santralini kurmuş ve işletiyor durumdayız." dedi.
Tanjan, santralin aynı zamanda karbondioksit salımını da engellediğini vurgulayarak, "Engellediği bu karbondioksit salımı yaklaşık 10 bin 400 ağacın bu konudaki karbondioksit salımı engeline eş değer." ifadesini kullandı.
Böyle bir tesisi Eyüpsultan'a kazandırdığı için Belediye Başkanı Deniz Köken'i tebrik eden Tancan, projenin yapımında emeği geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Enerji AŞ ile Enerjisa yetkililerine de teşekkür etti.
Açılış programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bir video mesaj gönderdi.
Törende, konuşmaların ardından TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Abdullah Tancan ve Deniz Köken, diğer katılımcılarla birlikte kurdele keserek güneş enerjisi santralinin açılışını gerçekleştirdi.
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