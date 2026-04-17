Türkiye 2025 yılında 63 milyon ziyaretçi ağırladı, 65 milyar turizm geliri elde etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye 2025 yılında 63 milyon ziyaretçi ağırladı, 65 milyar turizm geliri elde etti

Türkiye 2025 yılında 63 milyon ziyaretçi ağırladı, 65 milyar turizm geliri elde etti
17.04.2026 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN'da düzenlenen Turizm Eylem Planı Tanıtım Programı'na katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, "Türkiye 2025 yılında 63,9 milyon ziyaretçi ağırladı ve 65,2 milyar turizm geliri elde etti.

SAMSUN'da düzenlenen Turizm Eylem Planı Tanıtım Programı'na katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, "Türkiye 2025 yılında 63,9 milyon ziyaretçi ağırladı ve 65,2 milyar turizm geliri elde etti. Bu göstergeleri ileriye taşıyabilmek amacıyla bakanımız liderliğinde il tanıtım ve geliştirme programını başlattık" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Erol Olçok Salonu'nda Turizm Eylem Planı Tanıtım Programı düzenlendi. Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, mülki ve idari amirler, STK temsilcileri ile turizm sektörü paydaşları katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, il tanıtım ve geliştirme programları doğrultusunda Samsun'da önemli bir aşamayı yaşadıklarını belirtti. Gözet, "Samsun turizminin gelişimi, ürün çeşitliliğinin ve kalitesinin artırılması ve Samsun'a yönelik turizm talebinin, ziyaretlerin artırılması bakanlığımız TGA desteğiyle Samsun'un turizm sektöründeki Türkiye'den aldığı payının artacağına ve sektörün gelişimine olan tüm inancımızla bakanlığımız adına tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

'2025'DE 65.2 MİLYAR TURİZM GELİRİ ELDE ETTİK'

Turizmde ülke olarak her yıl en iyi şekilde çalışmaların yürütüldüğünü belirten Onur Gözet, "Türkiye 2025 yılında 63,9 milyon ziyaretçi ağırladı ve 65,2 milyar turizm geliri elde etti. Bu göstergeleri ileriye taşıyabilmek amacıyla bakanımız liderliğinde il tanıtım ve geliştirme programını başlattık. Bu kapsamda Samsun'da önemli bir aşamayı yaşıyoruz. 2024'te tamamlanan Turizm Master Planı doğrultusunda Samsun Turizm Eylem Planı bugün sunuldu" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun'un turizm, sanayi, tarım ve lojistik imkanlarına da emek verdiklerini söyleyerek, "Samsun Çarşamba Havalimanı yenilenecek ve inşallah 2027 yılında bir de taksi pisti yatırım programına alınmak suretiyle uluslararası havalimanı haline gelmiş olacak. İnsanların şehre gelmesi, destinasyon için önemli bir yatırım. Bunu hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu.

'HIZLI TREN İLE SAMSUN'UN TURİZMİ DE HIZLANACAK'

Turizmde Samsun'un son derece iyi şekilde geliştiğini söyleyen Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Turizm Haftası'nda Turizm Master Planı'nın sizlerle paylaşıldı. Turizm Eylem Planı'nın sizlerle paylaşıldığı bu toplantı öncesinde aynı gün Resmi Gazete'de Samsun hızlı treninin birinci etabının başladığı da Cumhurbaşkanımız tarafından da müjdelendi. Hızlı tren tarımda, teknolojide, eğitimde, sağlıkta her türlü çalışmayı hızlandıracağı gibi hızlı trenle Samsun'un turizmi de hızlanacak inşallah. Temennimiz o. Burada yapılan çalışmalar eğitimden sağla tarımdan, teknolojiye turizmden ulaştırmaya kadar her alanda Türkiye Yüzyılına yakışır çalışmalar. Bu çalışmalarda her alanda yapılan güçlü çalışmalarda Samsun'umuza vermiş olduğu büyük desteklerden dolayı, himayelerinden dolayı saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bundan sonra hızlı trenle turizm daha da hızlanıyor diyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Yerel Haberler, Ekonomi, Türkiye, Turizm, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye 2025 yılında 63 milyon ziyaretçi ağırladı, 65 milyar turizm geliri elde etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı
Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu
Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

22:34
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
22:25
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
22:08
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 908’de yıkıldı
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı
22:01
ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
21:19
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
21:04
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok’un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
20:39
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
20:36
3. Lig’de “çıkan son takım ve düşecek 5 ekip“ belli oluyor
3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor
19:51
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 22:50:42. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye 2025 yılında 63 milyon ziyaretçi ağırladı, 65 milyar turizm geliri elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.