Türkiye-AB KPK Toplantısı Brüksel'de Yapıldı

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Türkiye- Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanlık Divanı Toplantısı, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunda (AP) yapıldı.

Toplantıya AK Parti İstanbul Milletvekili, KPK Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, CHP Eskişehir Milletvekili KPK Eş Başkan Yardımcısı Jale Nur Süllü, MHP Konya Milletvekili, KPK Eş Başkan Yardımcısı Konur Alp Koçak ve Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı katıldı.

Avrupa Parlamentosu tarafını AB-Türkiye KPK Delegasyonu Başkanı AP Milletvekili Emmanouil Kefaloggiannis ile Başkan Yardımcıları AP üyeleri Joanna Scheuring-Wielgus ve Melissa Camara temsil etti.

Görüşmede, gelecek dönem yapılması beklenen 81. KPK Toplantısı'nın ön hazırlıkları ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

KPK'nin bir önceki toplantısı, 19-20 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara'da düzenlenmişti.