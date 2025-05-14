Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü toplantısı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan- Suriye dörtlü toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan, PKK/ YPG'nin elinde olan ve DEAŞ'lıların tutulduğu hapishanelerin sorumluluğunu devralmasını istediğini açıkladı.

Leavitt, X sosyal medya platformunda, dörtlü toplantıya ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Karoline Leavitt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda ABD Başkanı Trump'ın yaptırımları kaldırma kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı "Suriye halkı için harika işler yapması konusunda teşvik eden" Trump'ın, Suriyeli lidere görüşmede bazı çağrılarda bulunduğunu aktaran Leavitt, bunları, İsrail ile Abraham Anlaşmaları'nı imzalama, "yabancı teröristleri" ülkeden çıkarma, "terörist" olarak nitelediği bazı Filistinli isimleri sınır dışı etme, DEAŞ ile mücadelede ABD'ye yardım etme ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'nin elindeki DEAŞ terör örgütü gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenmesi şeklinde sıraladı.

Leavitt, toplantıda Şara'nın terörle mücadele ve kimyasal silahların ortadan kaldırılması konusunda ABD ile ortak çıkarları olduğunu dile getirdiğini, ayrıca İsrail ile 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na bağlılığını yinelediğini belirtti.

Şara'nın, Suriye'nin doğu ile batı arasında ticarette önemli bir bağlantı noktası olmasını temenni ettiğini vurgulayan Leavitt, Suriyeli liderin ayrıca ABD'li firmaları Suriye'de petrol ve doğal gaz alanlarında yatırım yapmaya çağırdığını aktardı.

Leavitt, toplantıda Rusya- Ukrayna Savaşı ve Gazze'deki durumun da ele alındığını kaydetti.

Orta Doğu turu kapsamında Riyad'da temaslarda bulunan Trump, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) - ABD Zirvesi'nden önce Şara ile bir araya gelmişti. Prens Selman'ın da iştirak ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan çevrim içi katılmıştı.

Bu, ABD ile Suriye arasında 25 yıl sonra liderler düzeyinde ilk temas oldu.

Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in babası Hafız Esed, 2000 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile görüşmüştü.

Trump'ın Suriye'ye ilişkin açıklamaları

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu ziyareti öncesinde Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Suriye'den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Trump, dün Körfez turu kapsamında Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatarak, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

Suriye halkının çok büyük sıkıntılar, sefalet ve ölüm yaşadığını belirten Trump, "Yeni hükümetle umarım ülkeyi istikrarlı ve barış içinde tutabilir. Suriye'de görmek istediğimiz budur." değerlendirmesinde bulunmuştu.