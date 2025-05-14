Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü toplantısı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan, PKK/YPG'nin elinde olan ve DEAŞ'lıların tutulduğu hapishanelerin sorumluluğunu devralmasını istediğini açıkladı.

14.05.2025 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan- Suriye dörtlü toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan, PKK/ YPG'nin elinde olan ve DEAŞ'lıların tutulduğu hapishanelerin sorumluluğunu devralmasını istediğini açıkladı.

Leavitt, X sosyal medya platformunda, dörtlü toplantıya ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Karoline Leavitt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda ABD Başkanı Trump'ın yaptırımları kaldırma kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı "Suriye halkı için harika işler yapması konusunda teşvik eden" Trump'ın, Suriyeli lidere görüşmede bazı çağrılarda bulunduğunu aktaran Leavitt, bunları, İsrail ile Abraham Anlaşmaları'nı imzalama, "yabancı teröristleri" ülkeden çıkarma, "terörist" olarak nitelediği bazı Filistinli isimleri sınır dışı etme, DEAŞ ile mücadelede ABD'ye yardım etme ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'nin elindeki DEAŞ terör örgütü gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenmesi şeklinde sıraladı.

Leavitt, toplantıda Şara'nın terörle mücadele ve kimyasal silahların ortadan kaldırılması konusunda ABD ile ortak çıkarları olduğunu dile getirdiğini, ayrıca İsrail ile 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na bağlılığını yinelediğini belirtti.

Şara'nın, Suriye'nin doğu ile batı arasında ticarette önemli bir bağlantı noktası olmasını temenni ettiğini vurgulayan Leavitt, Suriyeli liderin ayrıca ABD'li firmaları Suriye'de petrol ve doğal gaz alanlarında yatırım yapmaya çağırdığını aktardı.

Leavitt, toplantıda Rusya- Ukrayna Savaşı ve Gazze'deki durumun da ele alındığını kaydetti.

Orta Doğu turu kapsamında Riyad'da temaslarda bulunan Trump, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) - ABD Zirvesi'nden önce Şara ile bir araya gelmişti. Prens Selman'ın da iştirak ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan çevrim içi katılmıştı.

Bu, ABD ile Suriye arasında 25 yıl sonra liderler düzeyinde ilk temas oldu.

Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in babası Hafız Esed, 2000 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile görüşmüştü.

Trump'ın Suriye'ye ilişkin açıklamaları

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu ziyareti öncesinde Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Suriye'den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Trump, dün Körfez turu kapsamında Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatarak, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

Suriye halkının çok büyük sıkıntılar, sefalet ve ölüm yaşadığını belirten Trump, "Yeni hükümetle umarım ülkeyi istikrarlı ve barış içinde tutabilir. Suriye'de görmek istediğimiz budur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Dış Politika, Donald Trump, Donald Trump, Orta Doğu, Türkiye, Güncel, Suriye, Şara, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu
Trump, yeni vergi indirimini “Roket gibi olacağız“ diyerek duyurdu Trump, yeni vergi indirimini "Roket gibi olacağız" diyerek duyurdu
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Fatih Tekke’yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum
12 Dev Adam’ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu 12 Dev Adam'ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu
İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk dış politikasına övgü Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
O pozisyonda ne konuşuldu Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı O pozisyonda ne konuşuldu? Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Sadece 92 dakika oynadı Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa’dan 2 talip Sadece 92 dakika oynadı! Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa'dan 2 talip
Sane yok artık dedirtti Bayern Münih’ten istedikleri inanılmaz Sane yok artık dedirtti! Bayern Münih'ten istedikleri inanılmaz

17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı
16:36
Suudi Arabistan’da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald’s şubesi kuruldu
Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu
15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
13:54
Trump’tan İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye’ye gelebilirim
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim
12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
23:51
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
23:18
İnanılmaz görüntüler Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
23:08
İsrail’den Avrupa Hastanesi’ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
İsrail'den Avrupa Hastanesi'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
22:59
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı
Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
22:50
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
22:48
Boğaziçi Üniversitesi’nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
Boğaziçi Üniversitesi'nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 17:42:57. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.