Türkiye-BAE ilişkileri artan ticari ortaklık temelinde gelişiyor
Türkiye-BAE ilişkileri artan ticari ortaklık temelinde gelişiyor

15.02.2026 11:33
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkiler güçlü ticari bağlar temelinde artan ticaret hacmiyle gelişim gösteriyor.

Türkiye ile BAE arasındaki ikili ilişkiler uzun bir geçmişe dayanıyor, iki ülke ilk kez 1980'lerde karşılıklı olarak büyükelçi atadı.

BAE'nin, 1971'de kurulmasının ardından Türkiye 1979'da Abu Dabi'de büyükelçilik açtı, BAE'nin Ankara'daki büyükelçiliği ise 1983'te kapılarını açtı.

Liderlerin karşılıklı ziyaretleri, bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda Türkiye ve BAE'nin bulunması, artan ticari ilişkiler, iki ülke arasındaki bağları daha da geliştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son Şubat 2024'te ziyaret ettiği BAE'ye, 16 Şubat'ta resmi ziyarette bulunacak.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ise en son 16 Temmuz 2025'te Türkiye'ye geldi.

Bu ziyaretlerde çok sayıda anlaşma ve mutabakat zaptının imzalanması, iki ülke arasındaki ilişkileri sağlamlaştırdı.

Erdoğan ve Al Nahyan'ın başkanlığında, 2023'te kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı Ankara'da 2025'te gerçekleştirildi ve bu toplantıyla Türkiye-BAE arasındaki ikili bağlar ve kapsamlı işbirliğini ortak hedefler doğrultusunda daha da geliştirme kararlılığı gösterildi.

Liderler, Kapsamlı ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Karma Ekonomik Komisyon ve Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi gibi ikili ekonomik, ticaret ve yatırım mekanizmalarından yararlanarak, tamamlayıcı ve dayanıklı ticaret rotaları potansiyelinin yanı sıra, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek, bölgesel ve uluslararası ticareti kolaylaştırmak için işbirliği alanlarını da içeren karşılıklı yatırımları ve ticareti geliştirme imkanlarını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan'ın, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in bir sonraki toplantısının, 2026'da Abu Dabi'de yapılması konusunda mutabakata vardığı ortak bildiri 16 Temmuz 2025 kabul edildi.

Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması

Türkiye ile BAE arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat 2022'deki BAE ziyaretinde atıldı.

Bir yıl süren görüşmelerin ardından iki ülkenin ticaret bakanları, 3 Mart'ta Abu Dabi'de Erdoğan ve Al Nahyan'ın çevrim içi katıldığı Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na imza attı.

1 Eylül 2023'te yürürlüğe giren anlaşma iki ülke arasındaki ticari bağları daha da güçlendirdi.

Vergi indirimlerine olanak sağlayan gümrük düzenlemeleri, savunma, enerji, yenilenebilir enerji, lojistik ve liman yatırımları ile gayrimenkul ve teknoloji alanlarını kapsayan Türkiye-BAE arasındaki ticari ivmeyi daha da artırdı.

BAE geçen yıl Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 4. ülke oldu

Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ihracatı 2025'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 24 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, BAE'ye ihracat 2025'te 1 milyar 313 milyon dolar artarak 6 milyar 826 milyon dolara ulaştı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Akarca, 20 Ocak'ta, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile BAE arasındaki ihracatta kaydedilen artışın, geçici bir gelişme olarak değil, çok boyutlu ve yapısal bir dönüşümün sonucu olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Halihazırda 20 milyar dolara yaklaştığı tahmin edilen iki ülke arasındaki ticaret hacminin 40 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

BAE, Türkiye'ye en çok yatırım yapan 7. ülke

BAE Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de, çoğu ülkenin kuzeybatısı veya Marmara bölgesinde faaliyet gösteren BAE sermayesi ile kurulan 300'den fazla şirket bulunuyor.

BAE'li yatırımcılar, Türkiye'de başta gayrimenkul olmak üzere enerji, bankacılık, lojistik, tarım ve sanayi gibi sektörleri seçiyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi verilerine göre, BAE, 2025'te 367 milyon dolarla Türkiye'ye en çok yatırım yapan 7. ülke oldu.

İki ülke arasında turizm sektöründe de 2019'dan bu yana yaşanan canlılık dikkati çekerken, BAE Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, BAE ve Türkiye arasındaki turizm trafiğinin 2019'dan bu yana yüzde 50'nin üzerinde büyüdüğünü söyledi.

BAE'nin sağlık, kültür, teknoloji ve enerji gibi alanlarda sık sık ev sahipliği yaptığı fuarlara Türkiye'den de yoğun katılım sağlanıyor.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Dış Politika, Diplomasi, Ekonomi, Türkiye, Enerji

