Türkiye-Çek Cumhuriyeti İlişkileri Gelişiyor

(TBMM) - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik sürecinin 60 yılı geçtiğine dikkati çekerek "Avrupa Birliği'ne tam üye olmak bizim için stratejik önemde fakat maalesef Avrupa Birliği üyesi dostlarımız 60 yıldan fazla geçen sürecinde hala karar veremediler. Dolayısıyla bu ilişkilerimizi aşındırıyor ve yapıcı yaklaşım bekliyoruz" dedi. Çek Cumhuriyeti Senato Başkanvekili Jiri Oberfalzer de Türkiye'nin AB'ye üye olma sürecini desteklediklerini belirterek "Orta Doğu'daki gelişmelere olumlu katkıları nedeniyle Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye yeni bir bakış açısıyla bakması gerektiği ve atılan frenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Çek Cumhuriyeti Parlamentosu Dışişleri, Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Pavel Fischer ve Çek Senatosu Başkanvekili Jiri Oberfalzer ile TBMM'de görüştü.

Çek Cumhuriyeti Senato Başkanvekili Jiri Oberfalzer, iki ülke parlamentosu arasındaki gerçekleşen bu ziyaretin 15 yıl aradan sonra yapıldığını belirterek bu kadar uzun ara verilmemesi gerektiğini söyledi. Ziyaretlerinde farklı kurumların temsilcileriyle görüştüklerini anlatan Oberfalzer parlamentolar arasında gerçekleşen bu ziyaretlerin sonraki ilişkilerin geliştirilmesi açısında başlangıç olacağını ifade etti.

Türkiye'nin bölgesinde önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Oberfalzer, "Türkiye'yi biz bu bölgede anahtar bir oyuncu aktör olarak algılıyoruz. Elbette bu bölgede tekrar uzun süreli istikrarın sağlanabilmesi için bu hareketli bölgede Türkiye'nin çok yapıcı ve önemli bir rol üstlendiğinin de bilincindeyiz. Beklentilerimiz konusunda Türkiye'nin bu Orta Doğu'daki gelişmelere olumlu katkıları nedeniyle Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye yeni bir bakış açısıyla bakması gerektiği ve atılan frenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin bu sürecini destekliyoruz ve daima destekleyeceğiz" dedi.

"BUGÜN DEĞİL YARIN BİR GÜN 3. DÜNYA SAVAŞININ ÇIKACAĞI KESİN, NATO OLARAK BİZİM AMACIMIZ CAYDIRMAKTIR"

Komisyon Başkanı Akar da uluslararası ilişkilerde en önemli olgunun ülkelerarası diyalog olduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Çünkü her işte olduğu gibi bu siyasi konularda, uluslararası ilişkilerde, devletler arası münasebetlerde de en önemli konu fiiliyata geçmeden, pratiğe geçmeden nazari olarak siyasetin tespiti çok önem arz ediyor. Bugün değil yarın o bir gün 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağı kesin. Dolayısıyla ülkelerimizin, burada yaşayan insanımızın hakkını, hukukunu korumak bakımından savunma kabiliyeti şarttır ama biz yine şunu da biliyoruz ki hiçbir ülke kendi başına yeterli olamayacak. Dolayısıyla işbirliği şart. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ister ittifaklar çerçevesinde yapmaya çalıştığımız şey güçlü olmaktır fakat bu güçten maksadımız yayılmacılık değil, işgal değil. Başkalarının toprağında gözümüz yok. Tek devlet olarak veyahut da savunma paktı NATO olarak bizim amacımız, gayemiz caydırmaktır. Ordumuzda, ekonomimizde, sosyal yapımızda, siyasi yapımızda o kadar güçlü olmamız lazım ki herhangi bir riski, herhangi bir tehdit, herhangi bir şekilde bize karşı olacak bir tehdidi başlangıçtan yok etmek."

Akar, Çek Cumhuriyeti ile yakın tarihte inişli, çıkışlı ilişkiler yaşandığını ifade ederek son yapılan ziyaretlerde olumlu izlenimlerle ayrıldıklarını söyledi.

"AVİZELER DOSTLUĞUMUZ SİMGESİ OLARAK DURUYOR"

Hulusi Akar, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi yaşadığını ve TBMM bombalandığını hatırlatarak avizelerin de saldırıda kırıldığını anlattı. Kırılan avizelerin Çek Cumhuriyeti tarafından yenilendiğini belirten Akar, "Bu parlamentoda bunu kimse unutmaz. Bu çok güzel dostluğumuzun simgesi olarak duruyor" dedi.

Savunmamızın temeli olan NATO'nun güçlenmesi baktığımızda NATO üyesi ülkelerin arasındaki ilişkilerin güçlü ve güvenilir olması lazım, sağlam olması lazım. Diğer dost ve müttefik ülkelerle olduğu gibi biz Çek Cumhuriyeti ile de ilişkilerimizi parlamento düzeyinde geliştirmek için gayret gösterdik, göstereceğiz.

"FETÖ, HER TÜRLÜ AHLAKSIZLIĞI YAPABİLEN BİR ÖRGÜT, ÇEK DOSTLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ"

Çekya Heyeti'nin davetini kabul ettiklerini ve uygun olduklarında en kısa sürede ziyaret edeceklerini söyleyen Akar, şöyle devam etti:

"Haziran ayında Ankara'da yapılacak olan savunma sanayii toplantısının da olumlu sonuçlar vereceğine inanıyoruz. Bizim de tabii bu arada dahili iç bazı sorunlarımız var, vardı. Bu konuda, burada, Türkiye'de, ülkemizde, bu vatanımızda maalesef birçok terör örgütüne müdahale etmek ve üretmek kaldı bugüne kadar. Bir tarafta PKK, YPG, diğer tarafta FETÖ, DEAŞ ve IŞİD. Biz Avrupalı dostlarımızdan bununla ilgili anlayış ve işbirliği bekledik, bekliyoruz. Maalesef bazı müttefiklerimiz doğru yerde durmadılar. Büyük bir mücadeleyle, askerimizin büyük kahramanlıklarıyla terör bitme noktasındadır. Kim olursa olsun, hangi terör örgütü olursa olsun hiçbir ayrım üretmeksizin hepsiyle mücadele edeceğiz. Çok önemli, arkalarında kim olursa olsun. Bunu bütün müttefiklerimize açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Bugüne kadar yapılan mücadeleyi de olumlu bir şekilde sonuçlandırdık, sonuçlandıracağız. Terörle mücadelede konusunda Çek dostlarımızın bizimle müteyakkız olmasını ve işbirliği yapmasını bekledik, bekliyoruz. Çünkü FETÖ, çok yönlü değişken ve her türlü kalıba girebilen bir örgüt. Birtakım masum görüntüler ve kisveler altında her türlü ahlaksızlığı ve hileyi yapabilen bir örgüt. Bütün müttefiklerimizden olduğu gibi Çek dostlarımızdan da bu konudan destek ve işbirliği bekliyoruz. Çek Cumhuriyeti'nde teröristlere müsaade edilmemesini, gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz."

Akar, gelecek temmuz ayında Ankara'da NATO Savunma Sanayi toplantısı yapılacağını hatırlatarak "Bu konuda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Amacımız, caydırıcılık ve savunmadır. Bu zirvede önemli kararlar alınacağını değerlendiriyoruz" dedi.

"AB ÜYESİ DOSTLARIMIZ 60 YILDIR KARAR VEREMEDİ, BU DURUM İLİŞKİLERİMİZİ AŞINDIRIYOR"

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine değinen Akar, 60 yılı aşkın süre geçtiğine işaret ederek bu konuda hem diğer ülkeler hem de Çeklerden dengeli ve yapıcı bir yaklaşım beklendiğini vurgulayarak "Avrupa'nın güvenliğini başlangıçtan itibaren Avrupa Birliği üyeleri ayrı, NATO üyeleri ayrı değil. NATO'nun girişimleri ayrı, Avrupa Birliği'nin girişimleri savunma girişimleri ayrı olmasın. Yani birbirini tamamlayıcı, birbirini destekleyici olmasının ekonomik bakımdan, pratik bakımdan son derece önemli ve değerli olduğunu tekrar tekrar ifade ettik. Her fırsatta söylüyoruz. Burada şimdi bir mesela çeşitli konular var, çeşitli programlar var. Onlar da Türkiye'ye göz ardı edilmeye çalışılıyor. Bizim için değil, Avrupa Birliği için, NATO için yanlış. Avrupa Birliği'ne tam üye olmak bizim için stratejik önemde fakat maalesef Avrupa Birliği üyesi dostlarımız 60 yıldan fazla geçen sürecinde hala karar veremediler. Dolayısıyla bu ilişkilerimizi aşındırıyor ve yapıcı yaklaşım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Akar, Orta Doğu'da ABD- İsrail ve İran arasında savaş yaşandığını belirterek bu savaşın yayılmasından korktuklarını ifade etti. Akar, ateşkesin kalıcı olmasına, görüşmelerle sorunların çözülmesine, tarafların barış ve diplomasi masasına oturmasına önem veriyoruz ve yapabileceğimiz ne varsa yapıyoruz. Burada mesele askeri olmanın ötesinde bir algı ve medya operasyonu var" diye konuştu.

Kıbrıs sorununa da değinen Akar, Kıbrıs'ta adalet istediklerini, Kıbrıslı Türklere adil davranılması gerektiğini ifade etti.