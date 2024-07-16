Türkiye\'de 6 Üniversite Bulunan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğrencileri Projeleriyle Dikkat Çekti

Güncel

Türkiye'de 6 üniversite bulunan o bölümde 122 proje kıyasıya yarıştı

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri bitirme projelerini hayran bıraktı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Parisa Güneş;

"Öğrencilerimiz hem iç mekan tasarımı hem dış mekan çevre düzenleme, bitkisel tasarımla ilgili 4 yıl boyunca eğitim almaya devam ediyor"

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Dr. Öğr. Üyesi Serdar Kasap;

"Toplamda 122 proje hazırlandı"

BİLECİK - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencilerinin bitirme projelerini hayran bıraktı.

Türkiye'de 6 üniversite bulunan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri dönem boyunca devam ettirdikleri iki ayrı proje dersi kapsamında hazırlamış oldukları projeleri geçtiğimiz günlerde jüri karşına çıkmıştı. Ankara, Kocaeli, Eskişehir ve İstanbul'dan iç mimar ve mimarlar, 122 proje içinden ilk 3'ü seçmekte zorlandı. Bir projede 2 tane birinci çıkarken, "Tasarım Stüdyosu 6" projesinde birinci Yunus Emre Mert, ikinci Muhammer Sıcakter, üçüncü Zühal Kamış oldu. "Bitirme" projesinde birinciliği Yunus Emre Mert ile Muhammer Sıcakter paylaşırken, Zühal Kamış ikinci, Ayşegül Orhan üçüncü oldu.

"Havalimanında birinci, hastane projesinde ikinci oldum"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencisi Muhammer Sıcakter, bu dönem kendilerine 2 adet bitirme projesi verildiği anlatarak, "Bu gördüğünüz 'Tasarım Stüdyosu' projesi ile 'Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi' projesiydi. Hastane projesinde kendi bölümümüzde 2'inci oldum. Havalimanı projesinde ise 1'inci oldum. Hastanemden bahsedecek olursam yapımız keskin hatlardan oluşmakta. Bende bundan kaynaklı olarak peyzajımda, gerek aydınlatmalarım olsun arka bahçelerim olsun bunlarda keskin hatlar kullandım. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanemiz 3 katlı. Peyzajı iki farklı yerde. Ön bahçesi ve arka bahçesi ayrı. Tasarımlarımda kent mobilyalarında, gerek kendi özel aydınlatmalarımın tamamı tasarımları bana ait. Hastanemin adı 'NeuroNova' Bu hastanemin adını koymanın sebebi iki farklı kelimeden oluşuyor NeuroNova. Neuro sinir demek, Nova ise yeni demek. NeuroNova'da modern bir tedavi sunan hastane anlamına gelmekte" dedi.

"Bu kompozisyonu oluştururken hastanemizde önemli olan 3 alanı düşündüm"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencisi Yunus Emre Mert ise, "Tasarım Stüdyosu 6 dersimizde Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, bitirme projemizde de Havalimanı projesi verildi. Şu an bu gördüğünüz Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesiyle alakalı. Öncelikle Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde; Genel Psikiyatri Kliniği, Çocuk-Ergen Kliniği, Bağımlılık, Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezi (AMATEM), Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri ve nöroloji fiziklerini işledik. Bu hastanemin ismi 'Tenere Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'dir. Kısaca Tenere'yi açıklamak istersem Tenere; Sahra Çölü'nde bir ağaç. 200 kilometre çapında tek bir ağaç bile yok. Yaşamın gücünü temsil ediyor. Bu yüzden onun adını vermek istedim. Ayrıca bu hastanede bir kompozisyon oluşturmuştum başlarken. Bu kompozisyonu oluştururken hastanemizde önemli olan 3 alanı düşündüm. Bunlar; ön bahçe, arka bahçe ve avluydu. Ruh ve Sinir Hastalıkları olduğu için hastanemiz ön bahçemde serotanin hormonunu, arka bahçemde de dopamin hormonunun bileşenlerini kullandım çünkü bunlar insan beynini etkiliyor. Avluda da insan beynini ekleyerek kompozisyonumu tamamladım" dedi.

"Ben havalimanı projemde genellikle iç mekanda bir çizgimin oluştuğunu düşünüyorum"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencisi Zühal Kamış, "TS-6 Ruh ve Sinir Hastalıkları Projesi bu projemizde 3'üncü oldum. Diğeri bitirme projemizdi. Onda da havalimanında çalıştık. O da 35 bin metrekarelik kapalı bir alanda çalıştık. Ben havalimanı projemde genellikle iç mekanda bir çizgimin oluştuğunu düşünüyorum. O çizgimde de eğrisel hatlar ve iç mekanda bitki kullanımı, su kullanımı gibi şeyler kullanmaya çalıştım. Projede her şeyi birbiriyle bir bütün olarak ayarlamaya çalıştım" ifadelerine yer verdi.

"İnsanların konforunu düşünerek yaptığım bir proje oldu"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşegül Orhan, "Havaliman" projesinde 3'üncü olduğunu anlatarak, "İç mekanda bitkisel tasarıma özen verdim. Doğru ışıklandırma seçtiğimi düşünüyorum. Onun dışında doğal malzeme olarak ahşap tercih ettim. Ahşap ve seramiğin uyumunu yakalamaya çalıştım biraz da. İnsanların konforunu düşünerek yaptığım bir proje oldu" dedi.

"Öğrencilerimiz 4 yıl boyunca eğitim almaya devam ediyor"

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Parisa Güneş, öğrencilerinin çok başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Aslında bizim bölümümüz İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı. Hem iç mimar hem de çevreyi kapsadığı için alana uygun bir konu seçmeye çalıştık. 'Tasarım Stüdyosu' 6 dersinde 'Ruh ve Sinir Hastalıkları' projelerini vermemizin nedeni hem iç mekan çalışabilmeleri, hem de çevre düzenleme çalışmalarını geliştirmeleri amacıyla böyle bir projede beraber yol aldık devam ettik. Çok başarılı çalışmalar çıktı. Gerçekleştirdiğimiz toplantının sonucunda 4 öğrencimiz dereceye girdi. İki 1'inci ve 2'inci ve 3'üncü öğrencilerimiz ödüllerini aldılar. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Türkiye'de 6 üniversitede bulunuyor. Diğer üniversitelerde YÖK'e bağlı üniversitelerde sadece İç Mimarlık olarak geçiyor. Bizde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı olması nedeniyle tabi ki müfredatımızda diğer bölümlerle farklıdır. Öğrencilerimiz hem iç mekan tasarımı hem dış mekan çevre düzenleme, bitkisel tasarımla ilgili 4 yıl boyunca eğitim almaya devam ediyor" dedi.

"Toplamda 122 proje hazırlandı"

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Dr. Öğr. Üyesi Serdar Kasap ise, "Proje kapsamında 'Havalimanı' projesini 55 kişi aldı. Burada 1'inci, 2'inci ve 3'üncüleri belirledik. Tasarım Stüdyosu 6'da toplamda 67 öğrencimiz aldı. Burada da 1'inci, 2'inci ve 3'üncü öğrencilerimizi belirledik. Toplamda 14 tane jüri üyemiz bulundu. O jüri üyelerimiz de farklı şehirlerimizden geldi. Bilecik'te belediye başkanımız geldi, mimarlar odamız geldi. Ankara'dan, Kocaeli'nden, Eskişehir'den ve İstanbul'dan farklı bu konuyla ilgilenen iç mimar ve mimar olan hocalarımızın vermiş olduğu notların ortalamalarıyla 1'incimiz, 2'incimiz ve 3'üncümüz belirlendi.