Türkiye'de İnternet Kullanım Oranı Yüzde 86,5'e Ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'de İnternet Kullanım Oranı Yüzde 86,5'e Ulaştı

Türkiye\'de İnternet Kullanım Oranı Yüzde 86,5\'e Ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki internet kullanım oranının nüfusa göre yüzde 86,5'e çıktığını açıkladı. Dünya genelinde ise bu oran yüzde 67,5 olarak belirlendi. Türkiye'de internet kullanıcıları günde ortalama 6 saat 51 dakika internet kullanıyor.

12.12.2024 12:47  Güncelleme: 12:48
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de nüfusa göre internet kullanım oranının yüzde 86,5'e ulaştığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 'We Are Social ve Meltwater'in hazırladığı 'Dijital 2024 Ekim Global İstatistik Raporu'nu değerlendirdi. Uraloğlu, 2024 yılı 3'üncü çeyrekte dünya nüfusunun 8,18 milyara ulaştığını aktararak, "Dijital medya istatistiklerinin yayımlandığı rapora göre, dünya genelinde internet kullanıcı sayısı 5,52 milyara ulaşırken nüfusa göre internet kullanım oranıysa yüzde 67,5 olarak gerçekleşti. Ülkemizde de bu oran dünya ortalamasının bir hayli üzerine çıkarak yüzde 86,5 oldu" dedi.

'İNTERNETTE GEÇİRİLEN ZAMAN 6 SAAT 51 DAKİKA'

Raporda yer alan bilgilere göre, dünya genelinde sosyal medya kullanıcılarının sayısının 5,22 milyar olduğunu ve bu sayının nüfusa oranının yüzde 63,8 olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Türkiye'de ise aktif sosyal medya kullanıcıları nüfusumuzun yüzde 65,7'sine denk geliyor. Bu kişilerin yüzde 86,5'inin interneti benimsediğini, ülkemizde internette geçirilen zamanınsa 6 saat 51 dakika; yaklaşık 7 saat olduğunu görüyoruz. Sosyal medya platformlarındaki aktif hesap sayımızsa 303 milyon 97 bin" ifadelerini kullandı.

Dünyada internet kullanıcılarının sosyal medyada 2 saat 19 dakika, Türkiye'de ise günlük ortalama 2 saat 37 dakika geçirdiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Dünya çapındaki sosyal medya kullanıcıları aylık olarak ortalama 6,8 sosyal medya platformu kullanıyorken bu oran ülkemizde 7,5'tir. Raporda yer alan verilere göre dünya genelinde en çok kullanıcısı bulunan sosyal medya platformununsa 3,07 milyar ile Facebook olduğunu görüyoruz. Dünya genelinde ilk çeyrekte en fazla zaman geçirilen uygulama da 34 saat 15 dakika ile TikTok iken bu süre Türkiye'de 30 saat 39 dakikadır" açıklamasında bulundu.

'X PLATFORMUNDA KULLANICI SAYISI AZALDI'

Dünyadaki popüler sosyal medya uygulamalarının Türkiye'deki kullanıcı sayısının önceki yıla oranla düşüş gösterdiğini işaret eden Bakan Uraloğlu, en büyük düşüşün X platformunda olduğunu ifade ederek, "2023 yılında 22,7 milyon üyesi olan X platformunun Türkiye'deki kullanıcı sayısı yüzde 14,2 azalarak 19,5 milyona geriledi. Benzer bir şekilde Instagram kullanıcı sayısı da önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 53,8 milyona, Facebook kullanıcı sayısıysa yüzde 1,3 azalarak 34,3 milyona düştü. Buna karşın Tiktok'taki kullanıcı sayısıysa önceki yıla göre yüzde 9,3 artış göstererek 39 milyona ulaştı" dedi.

Bakan Uraloğlu, ayrıca dünyada en çok ziyaret edilen internet sitesinin Google olduğunu bildirdi.

Kaynak: DHA

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