Türkiye'deki Hekim Dağılımı Sağlık Hakkını Kısıtlıyor

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(ANKARA) - Türkiye'deki hekim dağılımdaki eşitsizliğin insanların en temel hakkı olan sağlığa erişim hakkını kısıtladığını ifade eden CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Doğu ve Güneydoğu'da bin kişiye bir ya da iki hekim düşüyor. Bazı kentlerde ise durum daha kötü. Avrupa ülkemizin neyini kıskanıyor bilinmez ama sağlık sistemimizi kıskanmadığı ortada. İktidar ise evrensel Hipokrat Yemini ile uğraşıyor" dedi.

Türkiye'de sağlık kurumlarına başvuran hasta sayısı artışına ve TÜİK verilerine yansıyan hekim dağılımındaki bölgesel eşitsizliğe dikkati çeken CHPi İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yazılı açıklama yaptı.

TÜİK verilerine göre Urfa, Bingöl, Bitlis, Muş, Siirt, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır, Mardin ve Batman'da bin kişiye düşen hekim sayısının 1 olduğuna ve bazı illerde uzman hekim sayısı biri bile olmadığına dikkat çeken İlgezdi, "Uzman hekim yok" dedi.

"Çalışma koşullarının iyileştirilmesi bir mecburiyet"

Hastane sayıları ve yatak sayılarındaki eşitsizliğin Doğu illerinde fazla olduğunu söyleyen İlgezdi, şunları kaydetti:

"Durumun vahameti hastane sayısında da kendini gösteriyor. İstanbul, çoğunluğu özel olmak üzere 234 hastane ile hastanenin en çok olduğu il olarak öne çıkıyor. Bunu 84 ile Ankara, 63 ile İzmir izliyor. Hastane sayısının en az olduğu iller ise Kilis, Ardahan, Iğdır. Halkımız sağlığa erişim hakkını kullanamıyor. Hastanelerden yetişmiş uzman sağlık personeli sorunu gün geçtikçe artıyor. Sebep apaçık ortada sağlık emekçilerimizin çalışma şartlarının ağırlığı.

Bin kişiye düşen 1 hekimlerin çoğunluğu yeni mezun ya da mecburi hizmet için gelen hekimler. Kamu hastanelerinde özellikle kardiyoloji, nöroloji gibi dallarda uzman hekim bulmak neredeyse imkansız. İktidar ise önlem almak yerine 'Giderlerse gitsinler' diyor. Hekimlerimiz bizim öz varlığımız ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi bir mecburiyet, ülkemizin yitirecek tek bir hekimi yok, böyle bir lüksümüz olamaz."

"Hipokrat yeminine saldıracağınıza sorunları çözün"

Açıklamasında Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde Hipokrat yeminine sansür uygulayan yönetimi de eleştiren İlgezdi, "Her sene bir başka tıp fakültesinde evrensel Hipokrat yeminine sansürü konuşuyoruz. Hipokrat yeminine saldıracağınıza hekimlerimizin sorunlarını çözün. Hekimler ülkemizde sözde Avrupa'nın kıskandığı sağlık sistemimizden kaçıyor. Hekimler 4. ve 5'inci sınıftan itibaren yurtdışına gitmenin hazırlığını yapıyor. Tıp öğrencileri Almanca dil kurslarının önünde kuyruk olmuş durumda. Bu durum hekimlik itibarını yerle bir eden AKP iktidarından ve yine iktidarın çalışma şartlarını ağırlaştırmasından kaynaklanmakta. Hekimler kendini güvende hissetmiyor doğal olarak da mesleğini başka yerlerde icra etmek için gitmeye çalışıyor. Sağlık emekçilerimizin çalışma ortamı, çalışma şartları düzeltilmeli ve sağlıkta şiddeti önleyici çalışmalar bir an önce hayata geçirilmeli" ifadelerini kullandı.