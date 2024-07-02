Türkiye\'den 9 üniversite, dünya liginde "ilk 500" listesine girdi

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ODTÜ University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı, dünya genelinde 11 sıralama kuruluşu tarafından geçen yıl açıklanan "Dünyanın en iyi üniversiteleri" listelerinde Türkiye'den 9 üniversitenin ilk 500'de yer aldığını duyurdu.

Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP'ın, "2023 Yılında Üniversitelerimizin 11 Dünya Genel Sıralamasındaki Durumu" başlıklı raporu, "https://www.urapcenter.org" internet sitesinden açıklandı.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDEN GÖZ KAMAŞTIRAN BAŞARI

Koç Üniversitesi, QS: 431, RUR: 384 ve THE: 375 olmak üzere 3 sıralamada

ODTÜ QS: 336, RUR: 382, THE: 375 olmak üzere 3 sıralamada

İTÜ QS: 404, RUR: 385 olmak üzere 2 sıralamada

Boğaziçi Üniversitesi US NEWS&WORLD REPORT: 377 olmak üzere 1 sıralamada

Sabancı Üniversitesi THE: 375 olmak üzere 1 sıralamada

Çankaya Üniversitesi US NEWS&WORLD REPORT: 173 olmak üzere 1 sıralamada

İstanbul Üniversitesi ARWU: 450 olmak üzere 1 sıralamada

Hacettepe Üniversitesi, Leiden: 410 olmak üzere 1 sıralamada

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Leiden: 449 olmak üzere 1 sıralamada ilk 500'e girdi.

5'İ DEVLET ÜNİVERSİTESİ

Böylelikle 2023'te ilk 500'e, araştırma üniversitesi statüsü kazanmış devlet üniversitelerinden ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe, İTÜ ve İstanbul üniversiteleri girmiş oldu.

6 ÜNİVERSİTE 11 DÜNYA SIRALAMASININ TÜMÜNE GİRDİ

Raporda ayrıca söz konusu listelerde ilk 500 dışında olmak üzere farklı sıralamalarda yer alan Türk üniversitelerinin bilgilerine de yer verildi. Buna göre Hacettepe, İstanbul Teknik, Ankara, İstanbul, Ege ve Gazi üniversiteleri, 11 dünya sıralamasının 11'inde de yer alma başarısını gösterdi.

Boğaziçi, ODTÜ, Koç, Bilkent ve Erciyes üniversiteleri ise 11 dünya sıralamasından 10'unda yer aldı. Marmara, Yıldız Teknik, Dokuz Eylül, Atatürk, Gebze Teknik, Sakarya ve Süleyman Demirel üniversiteleri ise 9 sıralamada yer buldu.

Bursa Uludağ, Sabancı, Çukurova, Fırat, Akdeniz, Eskişehir Osmangazi, Kocaeli üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 8 sıralamada yer aldı.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Selçuk, Van Yüzüncü Yıl, Çankaya, İstanbul Bilgi, İstanbul Aydın, TOBB Ekonomi ve Teknoloji, Karadeniz Teknik, Anadolu, Ondokuz Mayıs, İnönü, Başkent, Pamukkale üniversiteleri de 7 sıralamada yer buldu.