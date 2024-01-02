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Türkiye'den Çalınan 3 Bin 59 Eser İade Edildi - Son Dakika
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Türkiye'den Çalınan 3 Bin 59 Eser İade Edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'den çalınan 3 bin 59 eserin 2023 yılında iadesinin sağlandığını duyurdu. Bakan Ersoy, 2024 yılında da aynı özveriyle çalışmalara devam edeceklerini belirtti. İadesi gerçekleşen eserler arasında Pontus Kralı VI. Mithradates Eupator dönemine ait sikke, Septimius Severus'un bronz heykeli, Antalya Perge kazılarından çıkan mermer imparator başları, Gaziantep Zeugma kökenli mezar steli, Urartu dönemine ait bronz kaplar ve Roma Dönemi'ne ait bir geyik figürü bulunuyor.

Türkiye\'den Çalınan 3 Bin 59 Eser İade Edildi
02.01.2024 - 13:01,
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılında, Türkiye'den çalınan 3 bin 59 eserin iadesinin sağlandığını bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den çalınan eserlerin iadesine yönelik çalışmalara 2024 yılında da aynı özveri ve kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Perge ve Boubon Antik Kentleri kökenli imparator heykellerinden Zeugma kökenli stel ile Urartu Dönemi eserlerine kadar binlerce tarihi mirasın artık doğduğu topraklarda sergilendiğini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl ülkemize iadesi sağlanan eserler arasında Bulgaristan'dan büyük bir bölümü Pontus Kralı VI. Mithradates Eupator (millattan önce 120-63) dönemine ait olan 2 bin 940 sikke, Amerika Birleşik Devletleri'nden Burdur Boubon Antik Kenti kökenli Septimius Severus'un milattan sonra 2-3'üncü yüzyıllara tarihlenen bronz heykeli ile Antalya Perge kazılarından çıkmış olan ve milattan sonra 3'üncü yüzyıla tarihlenen mermer imparator başları, İtalya'dan milattan sonra 2'nci yüzyıla tarihlenen ve üzeri yazıtlı olan Gaziantep Zeugma kökenli mezar steli, İsviçre'den Urartu dönemine (milattan önce 9-7'nci yüzyıllar) tarihlenen bronz kaplar, at koşum takımı parçaları, kusura tipi idol (milattan önce 3 bin) ile Roma Dönemi'ne ait bir geyik figürini bulunuyor."

Kaynak: AA
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