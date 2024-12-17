Türkiye\'den Portekiz\'e İlk Askeri Gemi İhracatı

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GÜLERYÜZ: AB VE NATO ÜYESİ ÜLKEYE İLK ASKERİ GEMİ İHRACATIMIZ

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Portekiz Donanması'nın ihtiyaçları için üretilecek iki adet denizde ikmal ve lojistik destek gemisinin imza törenine ilişkin, Türk savunma sanayiini dünya arenasında başarıyla temsil ettiklerini ifade ederek, "Türk Donanması'nı yerli ve milli platformlarımızla güçlendirirken, Ukrayna, Malezya ve Pakistan için çeşitli su üstü ve denizaltı projelerine imza atıyoruz" dedi. Lojistik Destek Gemileri alanında, bugüne kadar önemli projeleri başarıyla tamamlandıklarını belirten Güleryüz şöyle devam etti:

"Pakistan Deniz Kuvvetleri için tasarladığımız Denizde İkmal Tankeri PNS MOAWIN, 2018 yılından beri, lojistik destek ve sancak gemisi olarak görev yapıyor. Türk Donanması için iki adet Lojistik Destek Gemisi inşa edip teslim ettik. Bu gemiler NATO dahil birçok uluslararası deniz harekatında görev alıyor. Bugün, Türkiye ile Portekiz arasında savunma iş birliğini artıracak, 'Auxiliary Oiler Replenısher and Logistics' gemilerinin sözleşmesini imzalamaktan gurur duyuyoruz. Bu kilometre taşı aynı zamanda, Türkiye'nin bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye gerçekleştirdiği ilk askeri gemi ihracatı olma özelliğini taşımaktadır. Ülkemize böyle bir gurur yaşattığımız ve Türk askeri gemi mühendisliğini dünyaya gösterdiğimiz için mutluyuz. Tarihte denizcilik alanında çığır açan bir ulus olan Portekiz'in, çağın gerekliliğine uygun, modern gemi isteme vizyonunu ve bu ihtiyaç için Türkiye'yi ve STM'yi seçmeleri bizler için bir onur kaynağıdır."

'ÇOK YÖNLÜ GÖREV FONKSİYONU'

STM ana yükleniciliğinde geliştirilecek gemiler hakkında bilgi veren Güleryüz, "Portekiz Deniz Kuvvetlerinin stratejik hedeflerini ve harekat gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak özgün tasarıma ve modüler bir mimariye sahip olacak. Lojistik Destek Gemileri yenilikçi tasarımı ve çok yönlü görev fonksiyonu ile müşterek güç aktarımı, amfibi harekat ve denizde ikmal fonksiyonlarını icra edebilecek. Benzer boyuttaki gemilere kıyasla yüksek sürat ve kargo kapasitesine sahip olacaklar. Gemiler STM ana yükleniciliğinde, Türkiye'de inşa edilecek. Gemilerin inşasına 2025 yılında başlayacağız" ifadelerini kullandı.

DENİZDE YAKIT İKMALİ YAPACAK, ZIRHLI ARAÇ TAŞIYACAK, LOJİSTİK DESTEK SAĞLAYACAKLAR

Türkiye'nin askeri deniz mühendisliğinde geldiği seviyeyi gösterme açısından önemli bir proje olarak kabul edilen, Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemilerinin inşaları, modüler bir tasarım içeriyor. Gemiler, lojistik destek sağlama, denizde akaryakıt ve kargo transferi yapmasının yanı sıra, zırhlı araç taşıma kapasitesi ile müşterek güç aktarımı, amfibi harekat maksatlı da görev alabilecek. Gemiler 20 adede kadar hafif taktik zırhlı araç taşıyabilecek.

Gemiler, modüler, özgün ve çok yönlü tasarımları sayesinde, kriz zamanlarında; insani yardım, arama- kurtarma, hastane gibi görevleri de yerine getirecek. Entegre haberleşme sistemi ile donatılmış bu gemiler komuta ve kontrol kabiliyetlerine de sahip olacak.

90 GÜN KESİNTİSİZ GÖREV SÜRESİ

137 metre uzunluğa, 11 bin ton deplasmana, 18 artı knot azami sürate sahip olacak gemiler, 90 gün boyunca kesintisiz denizde kalabilecek. Toplamda 100 görev personeline ilave olarak 100 hariçten kişi barındırma kapasitesine sahip gemilerde, 20 adede kadar hafif taktik zırhlı araçları taşınabilecek. Ağırlıklı olarak hava savunma harbi olmak üzere, tüm temel harp nevilerine yönelik sensör ve silah sistemleri bünyesinde barındıracak. Gemiler, yakın hava savunma sistemleri, 12.7 mm uzaktan kumandalı silah sistemleri ve chaff/dekoy sistemleri ile donatılacak, çok sayıda ileri sensör ve sistemleri bünyesinde barındıracak. Gemilerde ayrıca helikopter ve İnsansız Hava Araçları (İHA) için platform ve İHA'lar için hangar da olacak. Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi (AOR+), barış ve harp zamanlarında suüstü platformlara hem katı hem de sıvı yük desteği sağlamak üzere tasarlanmış, çok amaçlı müşterek lojistik destek gemisi olarak öne çıkıyor.

Salih HÜDAVERDİ/ ANKARA,