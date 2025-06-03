Türkiye Ekonomisi ve Yatırımlar Hakkında İyimser Beklentiler

6 Nisan 1920

1- MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, projelerini ve Türkiye ekonomisini değerlendirdi:

"Gelinen noktada ekonomi yönetiminin uyguladığı Orta Vadeli Program'ın son derece cevap verici şekilde işlediğini düşünüyoruz"

"(Veriler) Biraz daha sabırlı olursak (enflasyonun) çok daha aşağıya ineceğini gösteriyor. O noktada umutluyuz, tünelin ucundaki ışığı görüyoruz"

"Sanayicinin, üreticinin ve ticaret erbabının beklediği, mikro ölçekte finansmana ulaşımın daha rahatladığı ve daha hızlı olabildiği, bir kısım faaliyetlerin devlet tarafından sübvanse edilebildiği bir politika izlenmesinin faydalı olacağını düşünüyorum"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

2- OECD Başekonomisti Pereira'ya göre Türkiye'nin enflasyonla mücadelesi meyvelerini veriyor

"Para ve maliye politikasındaki sıkılaşmanın meyvesini verdiğini düşünüyoruz. Yıllık ortalama enflasyonu bu yıl yüzde 30'a yakın, gelecek yıl ise yüzde 18,5 seviyesinde öngörüyoruz"

"İyi bir makroekonomik istikrar ortamı sağlanırsa ve aynı zamanda ABD ile bir tür ticaret uzlaşısı da elde edilirse, bu daha fazla doğrudan yabancı yatırım ve daha çok turist çekilmesine katkı sağlar"

(Nuran Erkul/Londra)

3- Jandarmanın havadaki yardımcısı "milli gözlerle" görüyor

Jandarma Havacılık Komutanlığı tarafından trafik denetimi, petrol ve doğal gaz boru hatlarının güvenliği, yasa dışı ekim alanlarının tespit edilmesi, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve arama-kurtarma görevlerinde kullanılan cayrokopterler 5 bin 500 saat uçuş süresine ulaştı

Milli olarak geliştirilen 3 eksenli görüntüleme sistemi GÖKALP HD90-L ile keşif ve gözetleme görevleri etkin bir şekilde gerçekleştiriliyor ve elde edilen görüntüler anlık olarak yerdeki birliklere iletiliyor

(Göksel Yıldırım-Firdevs Bulut Kartal/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Yaz mevsiminde güneşten elektrik üretiminde yeni rekorlar bekleniyor

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Genel Sekreteri Hakan Erkan:

"Elektrik üretiminde yerli kaynakların payı giderek artıyor, en hızlı artış güneş enerjisinde yaşanıyor"

"Güneşten elektrik üretiminde en büyük farkı depolamalı güneş enerjisi santrallerinin hayata geçmesiyle göreceğiz"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

5- Sinema ve tiyatro seyirci sayısı salgına rağmen 5 yılda 150 milyon kişiyi aştı

Sinema seyirci sayısı Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2021 yılında 12,4 milyona kadar gerilemesine rağmen geçen yıl sonunda 32,5 milyonu geçti

Tiyatro seyirci sayısı ise 2021'de 715 bine kadar düşerek dibi görürken geçen yıl sonunda 8 milyonu aşarak rekor kırdı

(Mertkan Oruç/Ankara)

6- Kurban Bayramı'nda e-ticaret hacminin 350 milyar lirayı aşması bekleniyor

TOBB e-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara:

"Kurban Bayramı, e-ticaretin yıl içinde en hızlı büyüdüğü dönemlerden biri haline geliyor"

"Bayrama Özel' temalı ürün sayfaları ve aynı gün teslimat gibi hızlı çözümler tüketicinin karar verme sürecini doğrudan etkiliyor"

(Maşallah Dağ/İstanbul) (Fotoğraflı)

7- Bayram tatili öncesi iç turizmde rota çeşitleniyor

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin: "Özellikle erken rezervasyon kampanyalarına gösterilen ilgi ve alternatif destinasyonlara yönelen tatil tercihleri, sektördeki yapısal dönüşümün altını çiziyor"

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin: "Anadolu şehirlerine yönelik 2-3 günlük kısa kültür turlarıyla İstanbul'a yakın konumda bulunan alternatif turizm destinasyonlarında bayram süresince belirgin bir yoğunluk yaşanabilir"

(Muhammet Fatih Kabasakal/İstanbul) (Fotoğraflı)

8- Avrupa'da ilk kapalı yöntemle kalpteki mitral kapak ameliyatlarından birinde Türk cerrah imzası var

Viyana Üniversitesinden Doç. Dr. Çağlayan Demirel:

"(Ödül aldığı çalışmada) En önemlisi de sadece tıkanıklık değil, eğer tıp tabiriyle 'regurgitation' dediğimiz, halk dilinde kapağın sızdırması da mevcutsa bu kapağın daha erken değişmesinin, hastanın yaşam süresini daha da uzatacağını göstermiş olduk. Bu, tıp literatüründe ilk kez gösterilmiş oldu"

"Viyana Üniversitesi Kardiyoloji Bölümü olarak Avrupa'da bu iki kapağı (triküspit ve mitral) da kasıktan girerek değiştiren ilk merkezlerden biriyiz"

(Aşkın Kıyağan/Viyana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Spor hisseleri iç açıcı bir performans sergilemezken, yatırımcısını sadece Fenerbahçe sevindirdi

Halka açık spor şirketleri arasında mayıs ayında yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi yüzde 12,4 ile Fenerbahçe oldu

-? Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri geçen ay yüzde 11,8, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 12,1, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 14,8 değer kaybetti

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

10- Baran Yıldız'ın Gençlerbirliği'nden Newcastle United'a uzanan yolculuğu

Başkent temsilcisinin altyapısından Premier Lig ekibi Newcastle United'a transfer olan 18 yaşındaki Baran Yıldız:

"Newcastle için başta inanamadım. Hayalim, başta Süper Lig'de oynayıp gitmekti ama o kademeyi direkt atladım. Açıkçası benim için de çok şaşırtıcı bir teklif oldu"

"Şu anki hedefim, Newcastle'da kalıcı olmak. İlerisini şu an düşünmüyorum ama herkes gibi milli takım forması giymek isterim. Bence her futbolcu için en büyük gurur, ülkesinin formasını giymesidir"

"Beni Baran Yıldız yapan yer kesinlikle Gençlerbirliği. Burayı asla unutmayacağım. Burası benim büyüdüğüm yer"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Victor Osimhen, golleriyle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıdı

Süper Lig'de 26 kez fileleri havalandırarak gol krallığına ulaşan Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı ekibin en golcü oyuncusu oldu

Milli futbolcular Barış Alper Yılmaz 12, Yunus Akgün ise 7 golle şampiyonluğa katkı verdi

Sezonun ilk yarısında forma giyen Michy Batshuayi, kritik 5 gol attı

(Emrah Oktay/İstanbul)

12- Beşiktaş'ta sezonun en skorer ismi: Ciro Immobile

Immobile, 8'i penaltıdan olmak üzere attığı 15 golle siyah-beyazlı takımın bu sezonki en golcü ismi oldu

Siyah-beyazlılarda 14 farklı oyuncu gol sevinci yaşadı

(Hüseyin Eroğul/İstanbul)

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