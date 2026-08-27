Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi Yürürlüğe Girdi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İklim Değişikliği Başkanlığı'nın hazırladığı 42 madde, 6 geçici madde ve 7 ekten oluşan Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi (TR ETS) Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İklim Kanunu ile ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadelede temel çerçeve oluşturulmuştu ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik planlama ve uygulama araçlarından biri olarak Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) kullanılacağı hükme bağlanmıştı. Bu kapsamda, İklim Değişikliği Başkanlığı, Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi (TR ETS) Yönetmeliği'ni hazırladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi'nin uygulanmasına ilişkin kurallar belirlendi.

EMİSYON AZALTIM HEDEFLERİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi, ulusal ve uluslararası düzeyde iklim dostu dönüşüm ve yeşil kalkınma hedeflerinin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayacak. Diğer yandan, Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi'nin kurulması ve uygulanmasıyla, Paris Anlaşması uyarınca sunulan Ulusal Katkı Beyanında (NDC) yer alan emisyon azaltım hedeflerine ulaşmada öngörülen araçlardan biri hayata geçirilmiş olacak.

KURUMSAL VE DÜZENLEYİCİ ALTYAPI OLUŞTURULDU

Yönetmelik ile halihazırda yürürlükte bulunan 17 Mayıs 2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik' hükümleri, tek bir mevzuat çatısı altında toplandı. Bu kapsamda Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi ile uyumlu biçimde izleme, raporlama, doğrulama ve piyasa işleyişine ilişkin hükümler entegre edilerek ulusal ve uluslararası iklim yükümlülüklerinin yerine getirilmesini destekleyecek kurumsal ve düzenleyici altyapının oluşturulması hedeflendi. Yönetmelik ile kurulacak Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi aracılığıyla sera gazı emisyonlarının azaltımının teşvik edilmesi, düşük karbon üretim teknolojilerine geçişin hızlandırılması ve yeşil dönüşüm sürecinin desteklenmesi amaçlandı.

42 MADDE, 6 GEÇİCİ MADDE VE 7 EK

Yönetmelikte, sistemin kapsamı, emisyon üst limiti, sera gazı emisyon izni, tahsisatların dağıtımı, geçerliliği ve teslimi, piyasa esneklik mekanizmaları, piyasa istikrar rezervi, yükümlülükler mekanizması ile izleme, raporlama ve doğrulamaya ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Yönetmelik 42 madde, 6 geçici madde ve 7 ekten oluştu.

'KARBON PİYASASININ HUKUKİ ÇERÇEVESİNİ BELİRLEMİŞ OLDUK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yönetmelikle ilgili sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşil Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir kilometre taşı olan Emisyon Ticaret Sistemi ile karbon piyasasının hukuki çerçevesini belirlemiş olduk. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğimizle yeşil dönüşüm sürecimiz hızlanacak, uluslararası ticaretteki rekabet gücümüz korunacak, yeşil istihdam daha da hız kazanacak. Hayırlı olsun" dedi.