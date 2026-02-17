Türkiye-Fransa İlişkileri Güçleniyor

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Fransa arasında düzenlenen JETCO İmza Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Bolat, "Türk firmalarının Fransa'daki yatırımları 1 milyar dolara ulaştı. Fransa'nın da Türkiye'deki yatırımları 8,7 milyar dolara ulaştı. Sadece bu 8,7 milyar dolarlık Fransız yatırımlarının 4 milyar doları son 4 yılda geldi. Önümüzdeki 3 yılda da Fransız şirketlerinin 5 milyar dolarlık yeni yatırımları projeleri görüşülüyor" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Fransa JETCO İmza Töreni'ne katıldı. İmza törenine Bakan Bot'ın yanı sıra Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı nezdinde Dış Ticaret ve Yatırım Desteklerinden Sorumlu Bakan Nicolas Forissier, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Fransa-Türkiye İş Konseyi Fransız Kanadı Başkanı Jean Lemierre de katıldı.

'TÜRKİYE VE FRANSA BİRBİRLERİ İÇİN İKİ DEĞERLİ ORTAK'

Bakan Bolat toplantıdaki konuşmasında, "Türkiye-Fransa Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komitesi'nin (JETCO) 8'inci dönem toplantısını her iki bakan ve heyetleri olarak başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Bu vesileyle toplantının hazırlık süreçlerinde, müzakere süreçlerinde büyük bir fedakarlıkla çalışan kıymetli teknik heyetlere, her iki ülkeden gelen teknik heyetlere çok teşekkür ediyorum.Fransa ile JETCO mekanizmamız türünün ilk örneğiydi. İlk defa Türkiye olarak Fransa ile anlaşmış ve başlatmıştık. Bugün 8'incisini gerçekleştiriyoruz. Değerli bakan dostum ve heyetiyle birlikte çok verimli bir toplantılar dizisi gerçekleştirdik ve hemen basın toplantısından biraz sonra da Türk ve Fransız iş insanları arasında yuvarlak masa toplantısını DEİK'in koordinatörlüğünde gerçekleştireceğiz. Gerek ikili ve heyetler arası görüşmemizde, gerekse JETCO toplantısı çerçevesinde kıymetli heyetler olarak; ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere, müteahhitlik hizmetleri, 3'üncü ülkelerde birlikte iş yapma ortaklıkları, enerji, ulaştırma, çevre, su, havacılık, savunma sanayi ve lojistik sektörlerinde Türk-Fransız ortaklığının daha da geliştirilmesine yönelik çok kapsamlı görüşmeler yaptık. Bu çerçevede şunu ifade etmek isterim ki; Türkiye ve Fransa birbirleri için çok önemli ve değerli iki ortak. Gerek ikili bazda, gerekse Avrupa Birliği (AB) bazında her yıl giderek yükselen bir ticaret, ortaklıklar, yatırımlar ve iş birlikleri artarak devam ediyor. Şöyle örnek vermek isterim. Daha 5 yıl önce Türkiye-Fransa dış ticaret hacmi karşılıklı olarak 14 milyar dolarken, geçen yıl 2025'te 24,1 milyar dolara yükseldi. Bu çok büyük bir artış oldu. Bu ticaret dengeli bir ticaret; iki tarafın da yararına, kazancına olan bir ticaret olması daha değerli" dedi.

'TÜRK FİRMALARININ FRANSA'DAKİ YATIRIMLARI 1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Bakan Bolat, "Diğer taraftan karşılıklı yatırımlarda da artış var. Türk firmalarının Fransa'daki yatırımları 1 milyar dolara ulaştı. Fransa'nın da Türkiye'deki yatırımları 8,7 milyar dolara ulaştı. Bin 749 Fransız firması Türkiye'de sanayide, enerjide, hizmetlerde, ulaştırmada, havacılıkta önemli yatırımları var ve bu çerçevede Türkiye ile Fransa arasında endüstride, sanayide ve ekonomik alanda her yıl artan çok yakın bir entegrasyon, değer zincirleri sistemi bulunmakta ve iki taraf da bundan büyük bir memnuniyet duymaktadır. Sadece bu 8,7 milyar dolarlık Fransız yatırımlarının 4 milyar doları son 4 yılda geldi. Önümüzdeki 3 yılda da Fransız şirketlerinin 5 milyar dolarlık yeni yatırımları, projeleri görüşülüyor" ifadelerini kullandı.

'İŞBİRLİĞİMİZİ DAHA DA GELİŞTİRMEYİ HEDEFLEMEKTEYİZ'

Bakan Bolat, "Toplantımızdan sonra huzurlarınızda Türkiye-Fransa JETCO 8'inci Dönem Protokolü'nü hep birlikte imzaladık. Bu protokole ikili ticaret ve yatırımların artırılması, üçüncü ülkelerde işbirliği, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, enerji, ulaştırma ve lojistik, finans, sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon, tarım, çevre ve şehircilik, standardizasyon, vizelerle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, yeşil dönüşüm, Avrupa tercihi sistemi ve dijital ekonomi gibi alanlarda işbirliğimizi daha da geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bizim Fransa ile ikili ilişkilerimiz aynı zamanda 3'üncü ülkelerdeki işbirliğini de kapsamaktadır. Bu minvalde; 3'üncü ülkelerde, özellikle Afrika'da, Doğu Avrupa'da, Orta Asya'da ve Ortadoğu da dahil olmak üzere Türk ve Fransız firmaları arasında işbirliklerine hazır olduğumuzu karşılıklı olarak teyit ettik ve firmalarımızı da bu konuda motive ediyoruz destekliyoruz" dedi.

'YENİ YATIRIMLAR GÖRÜŞÜLÜYOR'

Bakan Bolat, "Bu toplantımızın hemen ardından DEİK ve Fransız MEDEF International organizasyonunda, iki ülke iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılımıyla bir yuvarlak masa toplantısı da gerçekleştirilecek. Ulaştırma, lojistik, ilaç, kozmetik, müteahhitlik, mühendislik, gıda, finans ve e-ticaret platformları gibi farklı sektörlerden yaklaşık 40 iş insanının katılım sağlayacağı yuvarlak masa toplantımızın da karşılıklı yatırımlar ve ticaretin artırılması konusunda güçlü ilerlemelere vesile olacağına inanıyorum. Bunun dışında otomotiv, havacılık, ilaç, yenilenebilir enerji, tekstil, gıda, çimento, müteahhitlik, bilgi ve iletişim teknolojileri, turizm, finans ve sigortacılıkta da her iki ülke arasında halihazırda çok büyük işbirliği ve karşılıklı yatırımlar bulunmaktadır. Bunların da inşallah daha fazla gelişeceğine inanıyoruz; zaten biraz önce ifade ettim, yeni yatırımlar görüşülüyor. Lojistik alanında hava, kara ve denizyolu bağlantılarımız, Sète Limanı ile Yalova arasındaki Ro-Ro hattı, Türk lojistik firmalarının Güney Fransa limanlarındaki faaliyetleri ticari ilişkilerimizin güçlenmesine de katkılar yapıyorlar" dedi.

'VİZENİN KALKACAĞI GÜNLER İÇİN BERABER ÇALIŞACAĞIMIZI TEYİT ETTİK'

Fransa ve Türkiye arasında vizenin kalkacağı günler için beraber çalışılacağını ifade eden Bakan Bolat, "Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler konusunda da Sayın bakanla birçok konuyu ele aldık. Bu noktada Gümrük Birliği'nde bazı pürüzlerin giderilmesi konusundaki ortaya koyduğumuz çözümler, anlaştığımız çözümlerden iki taraf olarak da çok memnunuz. Bunun dışında Sayın bakan, Türkiye ile bu yıl 30'uncu yıldönümünü kutladığımız Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği'nin 30'uncu yıl dönümünde Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin özel bir ilişki olduğunu defaatle ifade ettiler. Uluslararası ticaretle ilgili olarak görüştükleri konularda ya da alacakları kararlarda, Türkiye'nin özel ilişkisi nedeniyle oldukça değerli bir ortak olarak değerlendirdiklerini ve buna dikkat edileceğini ifade ettiler. Bunun yanında vizeler konusunda, 15 Temmuz 2025 tarihinde Avrupa Birliği Komisyonu'nun AB olarak ve üye ülkelere de yönelik olarak getirdiği yeni düzenleme sonunda vize meselesinde kısmi bir rahatlama sağlandığını ifade ettim, teşekkür ettim kendilerine. Kendileri de bu konuda ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini; mesela Fransa olarak geçen yıl 163 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına vize verdiklerini ve bunun Çin'den sonra dünyada verdikleri en yüksek vize olduğunu ifade ettiler. Bekleme sürelerinin çok azaldığını, öğrenciler ve iş insanları başta olmak üzere tercihen vize rejiminin kolaylaştığını ifade ettiler. Biz de karşılıklı görüşmeler ve anlaşmalarla ileride vizenin kalkacağı günler için beraber çalışacağımızı teyit ettik" dedi.

Konuşmalarının ardından Bakan Bolat, Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı nezdinde Dış Ticaret ve Yatırım Desteklerinden Sorumlu Bakan Nicolas Forissier, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Fransa-Türkiye İş Konseyi Fransız Kanadı Başkanı Jean Lemierre'in katılımıyla yuvarlak masa toplantısı yapıldı.