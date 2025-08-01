Türkiye-Gabon Arasında 3 Yeni Anlaşma - Son Dakika
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Türkiye-Gabon Arasında 3 Yeni Anlaşma

Türkiye-Gabon Arasında 3 Yeni Anlaşma
01.08.2025 22:29
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Ticaret Bakanı Bolat, Gabon Cumhurbaşkanı ile görüşerek ticari iş birliği ve 3 yeni anlaşma imzaladı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve Gabon arasındaki iş birliği potansiyeli değerlendirilerek iki ülke arasında 3 yeni anlaşmaya imza atıldı. Toplantı sonrasında açıklama yapan Bakan Bolat, "Gabon'daki Türk yatırımlarının artması bizleri sevindiriyor. 63 milyon dolar değerinde Türk firmaları bin 500'e yakın istihdamla Gabon'da üretim, istihdam noktasında Gabon ekonomisine katkı noktasında çalışıyorlar. Bunların hem mevcutların hem de yenilerin Gabon ekonomisine katkıları artacaktır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda(DEİK) Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ile bir araya geldi. Türkiye ve Gabon arasındaki iş ve yatırım fırsatları ile çeşitli potansiyellerin değerlendirildiği toplantıya Bakan Bolat ve Gabon heyeti ile birlikte DEİK Türkiye-Gabon İş Konseyi Başkanı Ersel Topaloğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak ve her iki ülkeden iş insanları katıldı.

'TÜRKİYE DÜNYADA SAVUNMA SANAYİ ALANINDA İLK 11 BÜYÜK ÜRETİCİ VE İHRACATÇI ÜLKEDEN BİRİ'

Toplantı sonrasında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Savuma ve havacılık alanında iki ülke arasında biz önemli iş birliği fırsatları ve potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Türkiye artık dünyada savunma sanayi alanında ilk 11 büyük üretici ve ihracatçı ülkeden biri olarak geçen yıl 7 milyar doları aşkın ihracatı ve bu yıl da inşallah 8 buçuk milyar dolar civarında ihracatı olacak. 180 ülkeye ihracat yapan bir ülke kara, deniz ve hava alanlarının hepsinde üretim kabiliyetimiz ve ihracat kabiliyetimiz bulunmaktadır. Bunun yanında Gabon'un 2025 yılında ilan ettiği kalkınma programı ve sektörel planlamalara istedikleri ölçüde katkılar sunmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 5 yıllık askeri yatırım hamle programını anons ettiler. Bu noktada da bu programın gerektirdiği gerekli araçlar ve altyapıları iyileştirme konusunda da vermeye hazırız. Türkiye Gabon ticareti daha iyi noktalara, daha iyi rakamlara yükselmeyi hak eden bir durumda. Bu anlamda biz de bu 8 anlaşmadan sonra Ticaret Bakanlığı olarak Gabonlu, mevkidaşlarımızla beraber siz değerli iş insanlarının katılımıyla inşallah aramızdaki ekonomik ilişkileri, ticaret, yatırım, müteahhitlik, enerji, balıkçılık gibi tarım gibi alanlarda güçlendirmeye hazırız ve bundan sonra çalışmalarımızı inşallah hızlandıracağız. Bu konuda DEİK Türkiye Gabon İş Konseyi de bütün gücüyle çalışacaktır" dedi.

222 PROJEDE 2.7 MİLYAR DOLARLIK KAZANÇ SAĞLANDI'

Bakan Bolat, "Müteahhitlik sektöründe bugüne kadar 22 projeyi tamamlayan Türk müteahhitlik firmaları Gabon'da 2.7 milyar dolarlık inşaat işlerini başarıyla tamamlamışlardır. Gabon'da ekselansları Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı konut açığına karşı ulusal program çerçevesinde sosyal konut üretimi için de Türk müteahhitlik firmaları bütün güçleriyle yanlarında olacaklardır. Enerji konusunda da ekstreaslarının da bildiği üzere Türk enerji şirketleri Gabon'da aktif, daha fazla çalışmaya hazır. Rafineri kapasitesinin 3 katına çıkarılması, yeni gaz santral projeleri ve enerji arzının çeşitlendirilmesi hedefleri noktasında dünyanın her yerinde başarıyla işler yapan Türk enerji firmaları Gabon'a da daha fazla katkı vereceklerdir. Balıkçılık alanında uluslararası sularda birçok yabancı ülkelerde Türk firmaları önemli başarı hikayeleri yazıyorlar. Gabon'da da inşallah 885 kilometrelik o güzel Gabon sahillerinde Türk balıkçılık firmaları katkı vermeye, destek sunmaya hazır olduklarını ifade ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'TÜRK YATIRIMCILAR GABON'DA 63 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE 1500'E YAKIN İSTİHDAM SAĞLADI'

Bakan Bolat, "Karma ekonomi komisyonunu inşallah uzun bir aradan sonra önümüzdeki yıl içinde mutlaka gerçekleştirmek istiyoruz. Gabon'daki Türk yatırımlarının artması bizleri sevindiriyor. 63 milyon dolar değerinde Türk firmaları bin 500'e yakın istihdamla Gabon'da üretim, istihdam noktasında Gabon ekonomisine katkı noktasında çalışıyorlar. Bunların hem mevcutların hem de yenilerin Gabon ekonomisine katkıları artacaktır. Aramızda yatırımların teşviki ve korunması anlaşması ve çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması imzalanmış durumdadır. İç onay prosedürleri en kısa sürede bizim tarafımızdan ve inşallah Gabon tarafından tamamlanacak. Böylece yatırımcılar için gerek yatırımlar gerekse vergilendirme noktasında herhangi bir soru işareti kalmayacaktır. Bugün Türkiye Gabon İş ve Yatırım Forumu'na kıymetli iş insanlarımızın gösterdiği büyük ilgi Gabon'un Afrika'da ne kadar önemli bir ülke olduğunu ve Türkiye Gabon ilişkilerini geliştirme noktasında bizim Hükümet olarak ve iş dünyamızın ne kadar istekli olduğunuzun da delili durumundadır. Son olarak Türkiye'de Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğinde ve DEİK ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Türkiye Afrika iş ve ekonomi forumu 5'incisini 16-17 Ekim tarihlerinde bu sene İstanbul'da gerçekleştireceğiz" dedi.

TÜRKİYE- GABON ARASINDA 3 ANLAŞMA DAHA İMZALANDI

Toplantıda Türkiye ile Gabon arasında 3 yeni anlaşma daha imzalandı. İmzalar DEİK ile Gabon Yatırım Ajansı, DEİK ile Gabon İşletmeler Federasyonu(FEG) ve Aksa Enerji ile Gabon Suya ve Enerjiye Erişim Bakanlığı arasında atıldı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Dış Politika, Ömer Bolat, Ekonomi, Enerji, Güncel, Gabon, Tarım, Son Dakika

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