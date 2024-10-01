TGC: Abdi İpekçi’nin ismi korunmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TGC: Abdi İpekçi’nin ismi korunmalı

TGC: Abdi İpekçi’nin ismi korunmalı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkılarak yerine yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'ne Abdi İpekçi'nin adının verilmemesini kınadı. TGC, İpekçi'nin sadece gazeteciliği nedeniyle hedef alındığını ve bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, Abdi İpekçi'nin adının yeni merkezde yeniden kullanılmasını talep etti.

01.10.2024 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkılarak yerine yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'ne adının tekrar verilmemesini kınadı. Açıklamada, "Abdi İpekçi sadece çok iyi gazetecilik yaptığı için hedef seçilerek öldürülmüştür. Bu ülke, Abdi İpekçi'yi öldüren karanlık elleri ortaya çıkaramadığı gibi bir de ismini spor salonundan kaldırmanın ayıbıyla baş başa kalmıştır. Bu yanlıştan dönülmelidir" denildi.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılan merkez hafta sonu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun katılımıyla açıldı. Ancak merkeze 1 Şubat 1979'da katledilen gazeteci Abdi İpekçi'nin ismi verilmedi. TGC Yönetim Kurulu da Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkılarak yerine yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'ne adının tekrar verilmemesini kınadı. TGC Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak önceki Başkan Vekillerimizden ve önceki Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenlerinden Abdi İpekçi'nin adının spor salonundan kaldırılmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Zeytinburnu'nda temeli 1979 yılında atılan spor salonuna, aynı yıl suikast sonucu öldürülen gazeteci Abdi İpekçi'nin ismi verilmişti. İstanbul'a yıllarca hizmet eden Abdi İpekçi Spor Salonu yıkıldıktan sonra yerine yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'ne Abdi İpekçi'nin isminin verilmemesini kınıyoruz.

"İpekçi'nin öldürülmesi demokrasi açısından bir kırılmadır"

Binaları kimliksizleştirme, Abdi İpekçi gibi bir gazetecinin adını hafızalardan silme çabası hayret vericidir. Abdi İpekçi bu ülkede evrensel etik ilkelerle çok iyi gazetecilik yaptığı için hedef seçilmiş ve öldürülmüştür. Yazılarında barışı, düşünce özgürlüğünü, ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğünü savunmuştur. Tam bir basın emekçisidir. İpekçi'nin öldürülmesi demokrasi tarihi açısından bir kırılmadır. Gazeteci cinayetlerinin cezasızlık tarihi olduğunun da en önemli örneklerinden biridir. Bu ülke, Abdi İpekçi'yi öldüren karanlık elleri ortaya çıkaramadığı gibi bir de ismini spor salonundan kaldırmanın ayıbıyla baş başa kalmıştır.

"Yeni binaya Abdi İpekçi'nin adı tekrar vermelidir"

Abdi İpekçi'ye karşı yapılan bu yanlıştan dönülmelidir. Gençlik ve Spor Bakanlığı yeni yapılan binaya Abdi İpekçi'nin adını tekrar vermelidir. Türkiye'de gazeteciliğe yeni bir soluk getiren, evrensel etik ilkelerle gazetecilik yapılabileceğini gösteren TGC Başkan Vekillerimizden Abdi İpekçi'yi öldürülüşünün 45. yılında sevgiyle, saygıyla, özlemle anıyoruz. İpekçi'yi hiç unutmayacağız. Kamu yararını esas alan, otoriteye değil, yurttaşa karşı sorumlu, doğru haberciliği savunmayı sürdüreceğiz."

Abdi İpekçi kimdir?

1929 yılında İstanbul'da doğdu. 1948 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 1943-1948 yılları arasında Kırmızı-Beyaz ve Şut adlı spor dergilerinde yazı ve karikatürleri yayınlandı. Yeni Sabah (1948-1949) ve Yeni İstanbul (1950) gazetelerinde muhabir ve yazı işleri sekreteri olarak çalıştı. 1951'de İstanbul Ekspres Gazetesi'nde yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1954'de yeni bir atılımla biçim ve içerik değiştirerek yayın hayatına giren Milliyet Gazetesi'nde Genel Yayın Müdürü oldu. Aynı gazetede 1959'dan itibaren başyazar olarak da görev aldı. 1959'da Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı oldu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin başkan vekilliğini üstlendi. Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) 2. Başkanlığı'na seçildi. Afrika, İhtilalin İç Yüzü, Liderler Diyor ki, Dünyanın Dört Bucağından isimli kitapları yayımlandı. 1 Şubat 1979'da suikast sonucunda yaşamını yitirdi.

Kaynak: ANKA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Abdi İpekçi Spor Salonu, Abdi İpekçi, Basketbol, Türkiye, Kültür, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel TGC: Abdi İpekçi’nin ismi korunmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 İsrail’i vuran İran’dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak
19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:17:10. #1.11#
SON DAKİKA: TGC: Abdi İpekçi’nin ismi korunmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement