Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 5 yıl aradan sonra Ayvalık\'ta

(BALIKESİR) - Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) organizasyonuyla 5 yıl aradan sonra yeniden kentte sahne alan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Amfitiyatro'da sanatseverlerle buluştu. Etkinliğe katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AIMA'nın ilçenin kültür ve sanat kimliğine büyük katkı sağladığını belirtti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası müzikseverlerle bir araya geldi. Beş yıllık aranın ardından yeniden Ayvalık Amfitiyatro'da sahne alan genç müzisyenler, performanslarıyla dinleyicilerin beğenisini topladı. Konser programına Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de katılarak vatandaşlarla birlikte müzik dinletisini takip etti.

Beş yıl sonra gerçekleşen buluşmada genç sanatçılar, klasik müziğin seçkin eserlerini Ayvalıklı sanatseverler için seslendirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen konserde orkestranın performansı dinleyicilerden alkış aldı.

"AIMA KENT KİMLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AIMA'nın ilçedeki kültür ve sanat üretimine sunduğu katkılara dikkati çekti. Ergin, şunları söyledi:

"Ayvalık'ın kültür ve sanat kimliğini güçlendiren en önemli değerlerden biri olan AIMA'nın düzenlediği Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası konserinde hemşehrilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Beş yıl aradan sonra yeniden kentimizde sahne alan genç sanatçılarımız, üstün performanslarıyla izleyenlere unutulmaz bir müzik gecesi yaşattılar."

28 YILLIK KÜLTÜR MİRASINA TEŞEKKÜR

Başkan Ergin, AIMA'nın kurucusu Prof. Filiz Ali başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen kuruma ve orkestra üyelerine teşekkür etti. Ayvalık'ın sanat kenti vizyonunu sürdüreceklerini belirten Ergin, "Kültür ve sanatın başkenti Ayvalık'ta, müziğin evrensel diliyle buluşmaya ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.