Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 5 yıl aradan sonra Ayvalık'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 5 yıl aradan sonra Ayvalık'ta

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 5 yıl aradan sonra Ayvalık\'ta
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) organizasyonuyla 5 yıl aradan sonra yeniden kentte sahne alan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Amfitiyatro’da sanatseverlerle buluştu.

(BALIKESİR) - Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) organizasyonuyla 5 yıl aradan sonra yeniden kentte sahne alan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Amfitiyatro'da sanatseverlerle buluştu. Etkinliğe katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AIMA'nın ilçenin kültür ve sanat kimliğine büyük katkı sağladığını belirtti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası müzikseverlerle bir araya geldi. Beş yıllık aranın ardından yeniden Ayvalık Amfitiyatro'da sahne alan genç müzisyenler, performanslarıyla dinleyicilerin beğenisini topladı. Konser programına Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de katılarak vatandaşlarla birlikte müzik dinletisini takip etti.

Beş yıl sonra gerçekleşen buluşmada genç sanatçılar, klasik müziğin seçkin eserlerini Ayvalıklı sanatseverler için seslendirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen konserde orkestranın performansı dinleyicilerden alkış aldı.

"AIMA KENT KİMLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AIMA'nın ilçedeki kültür ve sanat üretimine sunduğu katkılara dikkati çekti. Ergin, şunları söyledi:

"Ayvalık'ın kültür ve sanat kimliğini güçlendiren en önemli değerlerden biri olan AIMA'nın düzenlediği Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası konserinde hemşehrilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Beş yıl aradan sonra yeniden kentimizde sahne alan genç sanatçılarımız, üstün performanslarıyla izleyenlere unutulmaz bir müzik gecesi yaşattılar."

28 YILLIK KÜLTÜR MİRASINA TEŞEKKÜR

Başkan Ergin, AIMA'nın kurucusu Prof. Filiz Ali başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen kuruma ve orkestra üyelerine teşekkür etti. Ayvalık'ın sanat kenti vizyonunu sürdüreceklerini belirten Ergin, "Kültür ve sanatın başkenti Ayvalık'ta, müziğin evrensel diliyle buluşmaya ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Gençlik, Türkiye, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 5 yıl aradan sonra Ayvalık'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı Kapıyı kızının sesiyle açtırmış Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış
İstanbul’da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı İstanbul'da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı
Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar
Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi
YENİ Parti grup yönetimi belirlendi YENİ Parti grup yönetimi belirlendi
Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi
Elçin Sangu, Ahbap soruşturmasında ifade verdi Elçin Sangu, Ahbap soruşturmasında ifade verdi
Gülben Ergen’in ifadesi ortaya çıktı: Bağış yaptım, mağdurum Gülben Ergen'in ifadesi ortaya çıktı: Bağış yaptım, mağdurum
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor Tatil yaptığı otelde yakalandı Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı
Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü

11:45
Muğla’da orman yangını Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
11:45
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
11:26
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş’ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
10:46
Trump’a soğuk duş Çin’den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
10:25
Kamu zararı 16 milyon lira Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım’ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
Kamu zararı 16 milyon lira! Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
09:54
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları Kriptolu sistem kurmuşlar
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar
09:42
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu Dursun Özbek’ten Musiala açıklaması
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması
08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 12:16:05. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 5 yıl aradan sonra Ayvalık'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.