Türkiye, Göçmen Kuşların Önemli Rotası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye, Göçmen Kuşların Önemli Rotası

Türkiye, Göçmen Kuşların Önemli Rotası

Doğa Derneği, Türkiye'nin göçmen kuşlar için önemli bir rota olduğunu belirten 'Kuş Hava Yolları' haritasını paylaştı. Leylek, ak karınlı ebabil, sakarca ve diğer kuş türlerinin yaşam hakkının korunması gerektiği vurgulandı.

20.12.2024 10:57  Güncelleme: 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
DÜNYADA göçmen kuşların en önemli rotalarından biri olan Türkiye'ye de göç eden leylek, ak karınlı ebabil, sakarca, kara sırtlı martı ve yırtıcıların yol haritaları çıkarıldı. 'Kuş Hava Yolları' olarak adlandırdığı haritayı paylaşan Doğa Derneği, kuşların yaşam hakkının garanti altına alınması çağrısında bulundu.

Göçmen kuşların rotalarını gösteren haritaya göre, Türkiye özellikle leylekler açısından dünyanın en önemli rotalarından biri konumunda. Doğa Derneği'nin 'Kuş Hava Yolları' adını verdiği haritada, leylek, ak karınlı ebabil, sakarca, kara sırtlı martı ve yırtıcıların göç yolculuğundaki rotaları bulunuyor.

DOĞAYI KUŞ BAKIŞI GÖRMEK

Doğa Derneği'nden yapılan açıklamada, her yıl milyonlarca kuşun beslenmek, üremek ve değişen iklimlere uyum sağlamak için binlerce kilometre yol katettiği belirtilerek, "Bu harita, göçmen kuşların karmaşık ve uzun yolculuklarını çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Doğanın bu hareketi dünyayı 'kuş bakışı' görmemizi sağlıyor" denildi.

GÖÇMEN KUŞLAR BÜYÜK TEHDİT ALTINDA

Göçmen kuşların büyük tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekilen açıklamada, habitat kaybı, avcılık, iklim değişikliği, elektrik hatlarına çarpma, zehirlenme ve ışık kirliliğinin kuşların yaşamını tehlikeye attığı vurgulandı. Sulak alanların kurutulması, ormanların yok edilmesi, tarım alanlarının genişlemesi ve kimyasal tarım zehirlerinin kullanımının bu kuşların yollarını giderek daha riskli hale getirdiği de vurgulandı.

'HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU'

Sınırlı verilerle oluşturulan bu haritanın bile Türkiye'nin göçmen kuşlar açısından önemini gösterdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Bu haritadaki veriler sadece vericili kuşlardan ve açık veri sağlayan veri tabanları kullanılarak oluşturulmuş. Bu demek oluyor ki çok daha fazla kuş türü göç etmek için Anadolu coğrafyasına ve doğal alanlarına ihtiyaç duyuyor. Kuşların göç rotalarını korumak sadece belirli bir ülkenin ya da bölgenin değil, hepimizin ortak sorumluluğu. Bu fenomenin devam etmesi için ekosistemler bütün olarak korunmalı, kuşların yaşam hakkı garanti altına alınmalı."

Kaynak: DHA

Göçmenler, Türkiye, Güncel, Yaşam, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Göçmen Kuşların Önemli Rotası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Giresun’da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı Giresun'da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı
10:24 Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
23:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “felaket“ olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
15:55 2024’te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları 2024'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları
16:21 ABD’li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı ABD'li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı
16:19 Esad’ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı Esad'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı
16:16 Türk-İş Başkanı Atalay’dan Bakan Şimşek’e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş Türk-İş Başkanı Atalay'dan Bakan Şimşek'e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş
16:12 Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
16:08 İşte Türk-İş’in zarfından çıkan asgari ücret rakamı İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
16:06 Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur’un ilk görüntüsü Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
15:49 Kuyumcularda 1 Ocak’tan itibaren yeni dönem başlıyor Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
15:39 İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli
15:30 Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 11:28:48. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye, Göçmen Kuşların Önemli Rotası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.