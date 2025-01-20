Türkiye, Halep Konsolosluğu'nu Yeniden Açtı - Son Dakika
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Türkiye, Halep Konsolosluğu'nu Yeniden Açtı

Türkiye, Halep Konsolosluğu\'nu Yeniden Açtı

12 yıl aradan sonra Halep'teki Türkiye Konsolosluğu, bayrak çekimiyle diplomatik faaliyete başladı.

20.01.2025 15:16
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Suriye'de 2012'de iç savaş sırasında faaliyetleri durdurulan Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu, Türk bayrağının göndere çekilmesiyle diplomatik faaliyetlerine yeniden başladı.

Suriye'nin Halep kentindeki Muhafaza semtinde bulunan Halep Başkonsolosluğu'nun açılışına, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nda yapılan törende, Türk bayrağı göndere çekilirken, 12 yıl aradan sonra diplomatik faaliyetler de yeniden başladı.

Açılış, Halepliler tarafından da büyük coşkuyla karşılandı. Konsolosluğun bulunduğu mahallenin sakinleri, açılışı tekbir getirerek ve zılgıtlarla kutladı.

"Biz Halep'teki Türkiye'yiz"

Köroğlu, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Halep Başkonsolosluğunun açılmasının Türkiye için gurur verici olduğunu belirterek, Suriye halkına ve Türk vatandaşlığı alan Suriyelilere hizmet sağlayacağını söyledi.

Türkiye'nin, tarih içinde çok önemli ilişkileri olan Halep kentinin kalkınması için Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Türk Kızılay, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarla faaliyetler yürüteceğini belirten Köroğlu, elektrik, su, okul, hastane gibi altyapı sorunlarının çözülmesi için çalışılacağını vurguladı.

Köroğlu, Konsolosluğun iki ülke arasında ticaret gibi konularda ilişkilerin geliştirilmesi için önemli rolü bulunduğuna değinerek, Gaziantep ve Hatay gibi yakın kentlerin Halep ile çalışmaya hazır olduğuna işaret etti.

Konsoloslukta ekonomik müsteşar görevlendirilebileceğini belirten Köroğlu, "Halep önemli bir şehir olduğu için burada açılan konsolosluk, büyükelçilik gibi çalışacak." dedi.

Köroğlu, "İnşallah önümüzdeki dönemde Suriye'nin yeniden imarında mutlaka Halep, büyük yara almış şehirlerden biri olarak, en başta Türkiye'nin kadrajında olacak. Türkiye, Halep'in tarih boyunca sahip olduğu ve layık olduğu yerine yeniden ulaşması konusunda elinden geleni yapacak." diye konuştu.

Türkiye'den gönüllü olarak ülkesine dönmek isteyen Suriyelilere destek sağlanacağını kaydeden Köroğlu, Konsoloslukta Türk bayrağının göndere çekilmesinin Türkiye'nin varlığını temsil ettiğine dikkati çekerek, "Biz tabii Halep'teki Türkiye'yiz." ifadesini kullandı.

Açılışa katılan Suriyeli vatandaşlar mutluluklarını AA ile paylaştı

Hem Suriye hem de Türk vatandaşlığı bulunan Hüzeyfa Hasan, Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğunun açılışına katılmaktan heyecan ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Hasan, yaklaşık 13 yıldır kapalı olan Başkonsolosluğun yeniden açılması anına tanık olmayı çok beklediklerini kaydederek, "İki kardeş ülkenin arasında boşluğu doldurmak için buradayız, mutluyuz." dedi.

Başkonsolosluğun varlığının çok anlamlı olduğunu aktaran Hasan, iki kardeş ülkenin yıllar önceki gibi bu zamanlarda da samimi olması gerektiğini söyledi.

Halep sakinlerinden Nedya Hilal, annesinin Türk vatandaşı olduğunu ve bu nedenle Başkonsolosluğun açılışını kutlamak istediklerini ifade etti.

Nebile Köşken de mutlu duyduğunu ve kutlama yapmak için açılışa geldiğini anlattı.

Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık'ta faaliyetlerine yeniden başlamıştı

2012'de faaliyetleri durdurulan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık 2024'de faaliyetlerine yeniden başlamıştı.

Suriye'nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş, ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.

Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.

Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmişti.

Kaynak: AA

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