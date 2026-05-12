Türkiye ile Belçika arasında 15 milyar dolarlık ticaret hedefi - Son Dakika
12.05.2026 20:39
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Mathilde, 'Belçika Ekonomi Misyonu' kapsamında İstanbul'da temaslarda bulundu. Program çerçevesinde düzenlenen üst düzey görüşmelerde, Türkiye - Belçika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerinin stratejik boyutları kapsamlı şekilde ele alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde; ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması, karşılıklı yatırımların artırılması vurgulandı.

İstanbul'da düzenlenen 'Belçika Ekonomi Misyonu' kapsamında Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Mathilde,, çok sayıda bakan ve 200'ü aşkın Belçikalı firmadan 400'den fazla iş insanının katılımıyla gerçekleştirilen 'Belçika Ekonomi Misyonu' kapsamında İstanbul'da temaslarda bulundu. Program çerçevesinde düzenlenen üst düzey görüşmelerde, Türkiye - Belçika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerinin stratejik boyutları kapsamlı şekilde ele alındı.Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilen temaslarda; ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması, karşılıklı yatırımların artırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve enerji, savunma sanayii, lojistik, dijitalleşme ile yeşil dönüşüm alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi konularında ortak irade vurgulandı.

Belçika Kraliçesi Mathilde ile gerçekleştirilen görüşmeye; Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, Dış Ticaret ve Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel-Başkent Bölgesi Bakan-Başkanı Boris Dilliès, Flaman Bölgesi Başbakanı Mathias Diependaele ve Valon Bölgesi Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet de katıldı. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin daha da derinleştirilmesi yönündeki kararlılık teyit edildi.

14 YIL SONRA YENİDEN TÜRKİYE'DE

2012 yılında düzenlenen son ekonomi misyonunun ardından 14 yıl sonra Belçika'nın yeniden böylesine geniş kapsamlı bir heyetle Türkiye'ye gelmesinin önemli olduğu belirtilirken, Türkiye ile Belçika arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlü bir potansiyel taşıdığı ifade edildi. Program kapsamında düzenlenen "Türkiye–Belçika İş Forumuönun resmi açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Belçika'nın Avrupa ekonomisinin birbirini tamamlayan iki güçlü aktörü olduğunu belirterek; ticaret, yatırım, sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve yeşil ekonomi alanlarında iş birliğinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

ORTAK AÇIKLAMA İMZALANDI

Görüşmelerde ayrıca enerji, lojistik, sağlık, savunma sanayii ve e-ticaret gibi alanlarda yeni iş birliği fırsatları değerlendirildi. Program kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prévot arasında 'Türkiye ve Belçika arasında İkili Ticari İlişkilerin Geliştirilmesine İlişkin Bakanlık Ortak Açıklaması' imzalandı.Türkiye'nin üretim kapasitesi, genç nüfusu ve stratejik konumuyla önemli bir yatırım ve lojistik üssü olduğuna dikkat çekilirken, Belçika'nın Avrupa'daki güçlü lojistik ve finans altyapısının iki ülke ortaklığını daha değerli hale getirdiği ifade edildi. 2025 yılı itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 9,2 milyar doları aştığı belirtilirken, hedefin bu rakamı dengeli ve sürdürülebilir şekilde 15 milyar dolara yükseltmek olduğu kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KRALİÇE MATHILDE'İ VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Belçika Kraliçesi Mathilde'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye - Belçika ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, savunma sanayiinden enerjiye, tarımdan ticarete kadar birçok alanda iş birliği potansiyeli bulunduğunu ifade ederek, Türkiye - AB ilişkilerinde Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin öncelikli başlıklardan biri olduğunu vurguladı.

BELÇİKA'DAN 5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

'Belçika Ekonomi Misyonu' kapsamında gerçekleştirilen yatırım toplantıları ve resepsiyonlarda Türk ve Belçikalı iş dünyası temsilcileri bir araya gelirken, B2B görüşmelerin yoğun ve verimli geçtiği belirtildi. Toplantılarda, Belçika'nın Türkiye'de yaklaşık 5 milyar dolarlık doğrudan yatırımı ve 719 Belçikalı firmanın faaliyet göstermesinin ekonomik entegrasyonun somut göstergesi olduğu ifade edildi. Türk şirketlerinin ise Belçika'yı Avrupa Birliği pazarına açılan stratejik bir üs olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Politika, Savunma, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

11:31
11:16
10:50
10:44
10:36
10:35
10:12
10:12
09:45
09:18
09:03
