Sri Lanka\'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 76\'ncı yılını kutladı

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Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 76'ncı yılının kutlandığı ve iki ülke arasındaki köklü geçmişin vurgulandığı bir açıklama yayımladı.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçilğinden yapılan açıklamada, "Sri Lanka bu yıl hem bağımsızlığının hem de Türkiye Cumhuriyeti ile resmi diplomatik ilişkilerinin 76. yılını başarı ve ihtişamla kutluyor." ifadesi kullanıldı.

Türkiye ile ikili ilişkilerin yatırım ortamlarının şekillendirilmesi açısında hayati önem taşıdığı belirtilen açıklamada, "İkili ilişkiler, karşılıklı yarar sağlayan ticaret anlaşmalarına, yatırım teşviklerine ve düzenleyici çerçevelere imkan sağlayan güven ve işbirliği ortamını teşvik etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Sri Lanka ile Türkiye'nin yüzyıllar öncesine, tarihi Deniz İpek Yolu dönemine kadar dayanan köklü ilişkisi olduğu belirtilerek, "Türkiye, Sri Lanka, 1948 yılında bağımsızlığını kazandığından bu yana, Ankara ve Kolombo'da karşılıklı kurulan büyükelçiliklerle kararlı bir diplomatik ortak olmuştur." ifadesi kullanıldı.???????

İlişkilerde köklü geçmiş vurgusu

Diplomatik ilişkilerin 75'inci yılının kutlandığı 2023'ün, Türkiye'nin kuruluşunun 100'üncü, Sri Lanka'nın bağımsızlığının 75'inci yılına denk geldiğine işaret edilen açıklamada, bunun anısına 8 Aralık 2023'te Ankara ve Kolombo'da özel anma pulları basıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Türk Hava Yolları'nın 30 Ekim 2023'ten itibaren İstanbul ile Kolombo arasında direkt uçuş düzenlemeye başlamasının, başta turizm sektörü olmak üzere ikili işbirliklerinde yeni ufuklar açtığı belirtildi.

İki ulusun yüzyıllar boyunca, özellikle de zor dönemlerde, istikrarlı ilişkilere sahip olduğu vurgulanı açıklamada, "Türkiye, 2004 yılında Hint Okyanusu'ndaki tsunami nedeniyle ülkenin kıyı bölgeleri harap olduğunda 450 konut inşa ederek ve Sri Lanka'nın hava olaylarının olumsuz etkileriyle karşı karşıya kaldığı başka pek çok durumda yardımlarıyla destek olmuştur." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Sri Lanka hükümeti ve halkının, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, Türkiye ile dayanışma içinde olduğuna işaret edilerek "Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği, Ankara'da yerleşik diplomatik kurumlardan kaynak sağlanmasına öncülük ederek, AFAD'a 123 bin 500 lira bağışta bulundu. Bu girişimler, iki ülkenin coğrafi olarak birbirinden uzak algılanmasına rağmen, zor zamanlarında her iki ülkenin de dayanışma içinde birbirine kucak açtığını ve mümkün olan her şekilde destek verdiğini gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Sri Lanka'nın Asya, Avrupa ve Orta Doğu'daki ülkelerle bağlarını sürekli geliştirdiği, bu nedenle de cazip yatırım hedefi olduğu kaydedilen açıklamada, ülkenin ekonomik potansiyelinin turizm, imalat, tarım, yüksek öğrenim, yenilenebilir enerji, tekstil ve hazır giyim, toplu taşıma, bilişim ve iletişim teknolojisi ile iş süreçlerinde dış kaynak kullanımı gibi hizmetlerde yaşanan önemli büyümenin etkisiyle yatırımcılara zengin fırsatlar sunduğu vurgulandı.

Açıklamada, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'nin, Sri Lanka'nın Asya ekonomisinde ihracat ve yatırımı artırmak için tanınmış kaynak rotası ve enerjik paydaş olduğunu söylediği belirtildi.

Ülkenin, Hint Okyanusu'ndaki önemli uluslararası nakliye yollarının kavşağında yer aldığı, doğu ile batıyı birbirine bağlayan kritik deniz kapısı olduğu belirtilen açıklamada, ülkenin yatırımcıların Güney Asya ve ötesindeki gelişmekte olan pazarlara erişmesine olanak sağladığının altı çizildi.

Açıklamada, ülkedeki altyapı gelişiminin çeşitli sektörlere elverişli ortam yaratarak yatırımcılara fayda sağladığı değerlendirmesi yapılarak, Sri Lanka'nın Çin, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmalarının tarife avantajları sunarak pazar erişimini kolaylaştırdığı ve küresel olarak ürün rekabet gücünü artırdığı kaydedildi.

Ülkenin değerli taşlar, mineraller, balıkçılık ve tarım ürünleri de dahil olmak üzere zengin kaynak yelpazesine sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkeye gelen milyonlarca ziyaretçiyle turizm sektörünün geliştiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkede iklim değişikliği ve çevrenin korunmasına yönelik girişimler, uzun vadeli refah, çevre yönetimi ve sosyal refaha odaklanan yatırımcı dostu bir ortam oluşturulduğu, Sri Lanka'nın, Seylan çayı, değerli taş endüstrisi, tekstil sektörü ve baharat sektörü ile ihracatta öne çıktığı kaydedildi.