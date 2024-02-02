Sri Lanka\'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 76\'ncı yılını kutladı

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 76'ncı yılının kutlandığı ve iki ülke arasındaki köklü geçmişin vurgulandığı bir açıklama yayımladı.
Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçilğinden yapılan açıklamada, "Sri Lanka bu yıl hem bağımsızlığının hem de Türkiye Cumhuriyeti ile resmi diplomatik ilişkilerinin 76. yılını başarı ve ihtişamla kutluyor." ifadesi kullanıldı.
Türkiye ile ikili ilişkilerin yatırım ortamlarının şekillendirilmesi açısında hayati önem taşıdığı belirtilen açıklamada, "İkili ilişkiler, karşılıklı yarar sağlayan ticaret anlaşmalarına, yatırım teşviklerine ve düzenleyici çerçevelere imkan sağlayan güven ve işbirliği ortamını teşvik etmektedir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Sri Lanka ile Türkiye'nin yüzyıllar öncesine, tarihi Deniz İpek Yolu dönemine kadar dayanan köklü ilişkisi olduğu belirtilerek, "Türkiye, Sri Lanka, 1948 yılında bağımsızlığını kazandığından bu yana, Ankara ve Kolombo'da karşılıklı kurulan büyükelçiliklerle kararlı bir diplomatik ortak olmuştur." ifadesi kullanıldı.???????
İlişkilerde köklü geçmiş vurgusu
Diplomatik ilişkilerin 75'inci yılının kutlandığı 2023'ün, Türkiye'nin kuruluşunun 100'üncü, Sri Lanka'nın bağımsızlığının 75'inci yılına denk geldiğine işaret edilen açıklamada, bunun anısına 8 Aralık 2023'te Ankara ve Kolombo'da özel anma pulları basıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Türk Hava Yolları'nın 30 Ekim 2023'ten itibaren İstanbul ile Kolombo arasında direkt uçuş düzenlemeye başlamasının, başta turizm sektörü olmak üzere ikili işbirliklerinde yeni ufuklar açtığı belirtildi.
İki ulusun yüzyıllar boyunca, özellikle de zor dönemlerde, istikrarlı ilişkilere sahip olduğu vurgulanı açıklamada, "Türkiye, 2004 yılında Hint Okyanusu'ndaki tsunami nedeniyle ülkenin kıyı bölgeleri harap olduğunda 450 konut inşa ederek ve Sri Lanka'nın hava olaylarının olumsuz etkileriyle karşı karşıya kaldığı başka pek çok durumda yardımlarıyla destek olmuştur." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, Sri Lanka hükümeti ve halkının, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, Türkiye ile dayanışma içinde olduğuna işaret edilerek "Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği, Ankara'da yerleşik diplomatik kurumlardan kaynak sağlanmasına öncülük ederek, AFAD'a 123 bin 500 lira bağışta bulundu. Bu girişimler, iki ülkenin coğrafi olarak birbirinden uzak algılanmasına rağmen, zor zamanlarında her iki ülkenin de dayanışma içinde birbirine kucak açtığını ve mümkün olan her şekilde destek verdiğini gösteriyor." ifadesi kullanıldı.
Sri Lanka'nın Asya, Avrupa ve Orta Doğu'daki ülkelerle bağlarını sürekli geliştirdiği, bu nedenle de cazip yatırım hedefi olduğu kaydedilen açıklamada, ülkenin ekonomik potansiyelinin turizm, imalat, tarım, yüksek öğrenim, yenilenebilir enerji, tekstil ve hazır giyim, toplu taşıma, bilişim ve iletişim teknolojisi ile iş süreçlerinde dış kaynak kullanımı gibi hizmetlerde yaşanan önemli büyümenin etkisiyle yatırımcılara zengin fırsatlar sunduğu vurgulandı.
Açıklamada, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'nin, Sri Lanka'nın Asya ekonomisinde ihracat ve yatırımı artırmak için tanınmış kaynak rotası ve enerjik paydaş olduğunu söylediği belirtildi.
Ülkenin, Hint Okyanusu'ndaki önemli uluslararası nakliye yollarının kavşağında yer aldığı, doğu ile batıyı birbirine bağlayan kritik deniz kapısı olduğu belirtilen açıklamada, ülkenin yatırımcıların Güney Asya ve ötesindeki gelişmekte olan pazarlara erişmesine olanak sağladığının altı çizildi.
Açıklamada, ülkedeki altyapı gelişiminin çeşitli sektörlere elverişli ortam yaratarak yatırımcılara fayda sağladığı değerlendirmesi yapılarak, Sri Lanka'nın Çin, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmalarının tarife avantajları sunarak pazar erişimini kolaylaştırdığı ve küresel olarak ürün rekabet gücünü artırdığı kaydedildi.
Ülkenin değerli taşlar, mineraller, balıkçılık ve tarım ürünleri de dahil olmak üzere zengin kaynak yelpazesine sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkeye gelen milyonlarca ziyaretçiyle turizm sektörünün geliştiği aktarıldı.
Açıklamada, ülkede iklim değişikliği ve çevrenin korunmasına yönelik girişimler, uzun vadeli refah, çevre yönetimi ve sosyal refaha odaklanan yatırımcı dostu bir ortam oluşturulduğu, Sri Lanka'nın, Seylan çayı, değerli taş endüstrisi, tekstil sektörü ve baharat sektörü ile ihracatta öne çıktığı kaydedildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası açıklama yayınladı. Bakan Şimşek, "Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir." dedi. Şimşek açıklamasının devamında "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü iş birliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden affını istedi. Erkan, ''Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.'' ifadelerini kullandı.
CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu. CHP'nin adayları Gaziantep'de Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli'de Atasoy Bilgin, Mardin'de Ömer Durak oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u Nelsson ve Barış Alper'in attığı gollerle 2-0 yendi.
Güldür Güldür adlı programda yer alan bir skeçte, gazilere atıfta bulunularak, ''Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz'' ifadeleri sosyal medyada tepki çekti. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ''Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez.'' ifadelerini kullandı.
CHP'de İzmir'in Çiğli ilçesinden Belediye Başkan adayı gösterilen Uygar Yıldırım'ın gelen tepkilerin ardından adaylıktan alındığı öğrenildi. Kulislere düşen bilgilere göre Yıldırım'ın yerine Onur Emrah Yıldız aday gösterilecek. Yıldırım'ın adaylığının açıklanması ilçe örgütünde tepki çekmiş ve paylaştığı videodan hareketle "TikTok fenomeni" yakıştırması yapılmıştı.
Galatasaray Nottingham Forest forması giyen Stephane Aurier'i bonservisiyle, Fulham forması giyen Carlos Vinicius'u ise sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, Carlos Vinicius için 600 bin euro kiralama bedeli, Serge Aurier'i de 600.000 euro garanti ücret ile net 150.000 euro imza parası ödeyecek.
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, CSKA Moskova'nın futbolcuyla ilgilendiğini doğruladı. Altıparmak, Rus basınına yaptığı açıklamada, CSKA'nın Kahveci'yi takip ettiğini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 76'ncı yılını kutladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?